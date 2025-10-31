茶席點心新登場！濃郁奶酥厚片、療癒系爆漿可麗露，搭配絕美漸層手刷茶拿鐵，台南東區甜點推薦_最新菜單

台南東區甜點推薦_十八品茶席─台南東區下午茶推薦，茶席點心新登場！濃郁奶酥厚片、療癒系爆漿可麗露，搭配絕美漸層手刷茶拿鐵；免飛日本！在台南日系古蹟群體驗宋代手刷茶的療癒時光，茶控、甜點必訪的療癒系打卡美食_十八品茶席最新菜單，台南東區美食推薦、台南大東夜市附近美食推薦

十八品茶席位於台南市東區府東街21巷18號，府東創意森林園區內的手刷台灣茶專賣店，附近有公車站、機車停車格、汽車收費停車場。

十八品茶席環境與餐點特色

充滿歷史韻味的日式宿舍群

完整保留木造結構、地板、日式隔間，充滿懷舊與復古感的日式老宅，彷彿置身日本京都茶室，享受靜謐、療癒的氛圍。

包場活動空間

提供結合文創與在地文化的包場活動空間，提供舉辦小型工作坊、抓周活動、家庭聚會等活動租借使用，可加購外燴餐點。

包場活動空間開箱

手刷茶DIY體驗

手刷茶體驗套餐提供研磨好的台灣茶粉、專用茶筅，由店員進行桌邊教學，體驗宋代末茶的精髓，親手刷茶，刷好的茶湯可自由選擇搭配 牛奶、豆奶或氣泡蘇打水，搭配三款精緻手工點心：迷你可麗露、瑪德蓮（原味/抹茶）、虱目魚鬆司康。

手刷茶體驗套餐開箱：秒到京都體驗手刷茶！在古蹟裡手刷台灣茶

台灣在地好茶

提供大約 10 款嚴選台灣茶葉，依照發酵程度分類，如：紅玉紅茶（帶肉桂薄荷香）、阿里山金萱（淡奶香）、炭焙烏龍、峨嵋青心大冇（類似抹茶風味）等。

交通與停車資訊

大眾運輸：台南市公車_龍山寺站或東門城站下車，走路3分鐘抵達十八品茶席。

機車：府東創意森林園區機車免費停車場。

汽車：龍山里第一區收費停車場、龍山里二區收費停車場

十八品茶席交通指引

距離台南知名的大東夜市不遠、位在前身是原臺南州立農事試驗場宿舍群的府東創意森林園區內，附近還有環保局經營的二手家具店─藏金閣，以及多個日式古蹟建築。

十八品茶席的地理位置相當不錯，附近有公車站、機車免費停車場、汽車收費停車場，搭乘大眾運輸、自行開車或騎車前往都十分方便。

十八品茶席環境開箱

喜歡日式氛圍、古蹟建築、拍照打卡、慢活下午茶的朋友們，很推薦到十八品茶席享受沉浸式的文化體驗。

十八品茶席營業時間為：

10：00~18：00，週二、週三公休。

一秒到京都！

日治時期的經典木造日式建築，古樸的木造結構、綠意盎然的庭園，就像穿越任意門一秒抵達京都，微涼的秋天、冬天可選擇在戶外庭園用餐區享受療癒的午茶時光。

十八品茶席_接待區

走進十八品茶席，在接待區拿取菜單參考、找座位入座，確認要點的飲品、餐點內容後劃單，再到接待區點餐付款結帳。

在十八品茶席消費，可使用：現金、LinePay付款結帳。

十八品茶席_手作商品展售區

十八品茶席除了提供手刷茶體驗和精緻茶點外，也設有手作商品及文創紀念品展售區，有：台灣在地茶粉、手刷茶器具、文創紀念品(手工編織提袋)等。

文創商品特色主要圍繞著茶文化與日式氛圍，讓顧客將茶席的美好回憶與文化體驗帶回家。

十八品茶席_自助區

接待區旁邊的桌面，有準備飲用水、濕紙巾、紙巾，均可自行取用。

十八品茶席_用餐區

十八品茶席的用餐區規劃了：開放式用餐區、引入窗外自然美光的靠窗區、有榻榻米的和室座位區，以及適合獨處的個人座位區或包廂。

有設置維持整潔、無臭味的洗手間，細節加分！

四人桌。

兩人桌。

適合獨處的個人座位區。

十八品茶席餐點與飲品分享

茶席點心新登場

雙色卡茲奶酥麵包體有：軟綿厚片吐司、酥脆小圓法式麵包，可選擇。

雙色卡茲奶酥口味(皆搭配原味)有：炭培烏龍、蜜香紅茶、黃金蕎麥、鐵觀音、抹茶、鹹鹹蒜蓉、鹹鹹松露等7個口味可選擇。

雙色卡茲奶酥_鐵觀音配原味厚片吐司 80元

非常推薦喜歡茶系甜點、濃郁系抹醬的甜點控嚐鮮！

外層烤至微焦酥脆、內裡鬆軟厚實的厚片吐司，仔細品嚐在嘴裡化開馥郁炭焙香氣、醇厚茶韻與微苦的回甘，奶酥的甜蜜與尾韻微苦後回甘的鐵觀音炭焙茶韻完美平衡，甜而不膩，讓人一口接一口。

雙色卡茲奶酥_鹹鹹蒜香小圓法式麵包 80元

極具創意、風味層次豐富的甜鹹組合，巧妙地運用甜鹹交錯的黃金法則，堆疊充滿驚喜感的好滋味。

自帶幸福甜香的奶酥與微鹹的蒜香抹醬，整體風味不會單調地偏向甜或鹹，是充滿層次感的。

心動露露抹茶口味 40元

烤製出如焦糖般深褐色外殼、口感硬脆的外殼；質地柔軟濕潤，帶有奶油、雞蛋和蘭姆酒香氣的內層，搭配抹茶醬或鐵觀音醬增加風味層次。

經典可麗露的焦脆Q彈口感，與風味清新、濃郁的優質抹茶完美結合。

心動露露鐵觀音口味 40元

茶韻有厚度、微苦回甘的鐵觀音，完美中和可麗露內層麵糊裡的奶油、雞蛋和蘭姆酒甜感，在嘴裡留下茶葉的清香回甘收尾。

手刷茶飲品單點

文山包種牛奶 120元

大人系奶茶！

茶湯呈蜜綠色、滋味甘醇、清爽、無苦澀感、會回甘的文山包種茶，經由圓潤的牛奶包裹茶體，讓整體口感更為溫潤順口，同時突顯文山包種茶的清香。

紅烏龍牛奶 120元

具有馥郁熟果香、蜜香、花果香；茶湯色澤呈現美麗琥珀色的紅烏龍，搭配牛奶製作成紅烏龍拿鐵。

牛奶的乳脂香氣與紅烏龍的醇厚茶香完美融合，口感圓潤滑順、不會有刮口的茶澀感，茶味厚實很適合搭配心動露露享用。

冷凍雙色卡茲奶酥

喜歡十八品茶席雙色卡茲奶酥的朋友，可以順路購入幾包冷凍奶酥帶回家，在家簡單加熱也可以吃到就像現做的美味奶酥吐司。

免預熱、放入氣炸鍋籃子。

設定180度C烘烤4分鐘，出爐即可享用。

厚片雙色卡茲奶酥

原味搭配鹹鹹松露

小圓法式麵包雙色卡茲奶酥

原味搭配鐵觀音，一份小圓法式麵包雙色卡茲奶酥會有兩塊。

消費資訊

用餐日期：2025/10/10(五)

低消：每人155元

用餐時間90分鐘，未客滿時無限制。

付款方式：現金、信用卡。

十八品茶席最新菜單

台南東區下午茶推薦_十八品茶席最新菜單，攝於2025/10/10(五)

台南東區下午茶推薦_十八品茶席最新菜單，攝於2025/10/10(五)

台南東區下午茶推薦相關資訊

十八品茶席

熱門搜尋：台南東區下午茶推薦、台南東區甜點推薦、台南東區美食推薦、台南大東夜市附近美食推薦

設施：洗手間

⏰ 營業時間

10：00~18：00 (週二、週三公休)

📍 地址：台南市東區府東街21巷18號

📞 電話：06 208 3920

