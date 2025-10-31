台南 津-南寮椪柑觀光果園 採摘青皮椪柑

每年的 10月到 12月之間是台南南寮「青皮椪柑」的產季，「津-南寮椪柑觀光果園」位於前往台南白河關子嶺風景區主線道 (市道175) 上，橘子除現場販售外，也提供親子採果活動。在前往關子嶺泡湯、吃甕缸雞與山產美食的旅途中，適合在去程或回程時做為歇腳點，在老闆的解說與帶領下，可以讓孩子了解橘子樹的生長過程，親自採摘橘子，是非常棒的食農教育。

青皮椪柑其實與與黃皮椪柑是相同品種，只是因為每年的 10月南部氣溫較高，椪柑果皮的葉綠素尚未被完全分解，果皮仍呈現青綠色，但此時果肉已成熟可食用。

台南南寮「青皮椪柑」的產季通常落在每年的 10月到12月之間，節氣「寒露」 (國曆10月7或8或9日) 一過，此時的椪柑果皮仍帶有綠色，果肉酸甜多汁，酸味較多具有獨特風味。隨著產季的推進至「霜降 」(國曆10月23日) ，椪柑果皮會逐漸轉為黃色，酸度降低，甜度增加，這時期也被稱為「桶柑」或「年柑」。

台南南寮地區的向陽山坡，因為有適宜的日夜溫差，且擁有大凍山的山泉水可供灌溉，遂成為椪柑的理想產地。老闆表示「津-南寮椪柑果園」堅持安全用藥並有產銷履歷認證，在採收前就不再施藥，讓果實表面的農藥在自然環境下，經過風吹雨淋自然的代謝與淨化，確保農藥殘留低於安全值。

除了農藥殘留，橘子皮不免有灰塵或沾有昆蟲汁液，吃橘子前最好要先洗淨果皮，若不方便洗，就直接將橘子從中剝開兩半後，逐瓣取出果肉食用，不要沾染橘子皮。

老闆表示「津-南寮椪柑果園」的椪柑不使用催熟劑與退酸劑，讓椪柑在樹上自然熟成至 6～8分熟才採收，這種方式雖然淘汰率高，但能保留最天然的酸甜滋味。

如何採摘青皮椪柑？老闆表示為避免橘子在搬運過程受傷，採橘子有訣竅，要二段剪。第一段橘子帶果梗剪，第二段橘子從樹上剪下後，要將蒂頭前的果梗仔細修剪掉，避免蒂頭前的果梗凸出刺傷其他橘子皮。另外選橘子時，不要選橘子皮發紅的橘子，或有蟲叮痕跡的橘子，橘子皮發紅表示橘子受病毒菌感染，蟲叮痕跡處很快就會腐爛。

老闆表示：青皮椪柑採回去後，要放置於通風陰涼處幾天，進行「消水」，讓椪柑底部果皮由綠轉黃，此時果肉會由酸轉甜，風味最佳，全黃則過熟。

小朋友發現橘子樹有刺，問橘子樹都有刺嗎？老闆表示：是的，許多橘子樹都有刺，尤其是在幼苗和新梢上。有些品種的橘子樹的刺比較明顯，而有些則刺較少，這主要與品種有關。這些刺通常是植物的防禦機制，可以保護它們免受動物的侵害，但隨著樹木的成長，刺可能會逐漸退化或消失。

津-南寮椪柑觀光果園

地址：台南市白河區關子嶺產業道路 (Google 地圖搜尋：津-南寮椪柑觀光果園)

電話：0921 723 083

營業時間：每日 08:00 ~ 17:00

採果：大人 200元送 2斤橘子，小孩 100元送 1斤橘子。

FB 專頁：https://www.facebook.com/jimorchard1980