易遊網線上旅展下殺3折搶「GO」 日韓機票999元、五星級飯店99元、機票飯店5折！



易遊網線上旅展下殺3折 日韓機票999元、五星級飯店99元、機票飯店5折券搶「GO」「趣」！

【旅遊經 洪書瑱報導】

今(2025)年再過2個月，即將進入2026年，而明年上半年共有6個可搭配請假攻略爽放超過9天的超長連假，民眾不妨利用11月7日至11月10日上場的ITF實體旅展，以及各旅行社因旅展時機或為搶攻11月「全民普發一萬」商機，所舉行線上旅遊，都能為約會、出遊等，省荷包優惠出遊「趣」！而這次易遊網於即日起至11月13日推出年度最大檔「折扣放大節」線上旅展，不只祭出全站3折起的爆殺優惠搶攻此波消費商機，更加碼豪撒300萬折扣碼，縱觀商品，最令人心動，莫過於日韓機票999元、五星級飯店99元起、饗食天堂餐券90元、機票飯店團旅5折券等限量折扣爆品。此外，易遊網這次攜手人氣插畫IP「醜白兔」合作，以幽默可愛的逗趣形象搶占消費者眼球外，還可免費下載LINE聯名貼圖以及抽聯名商品。



易遊網表示，10月起各大航空公司線上旅展陸續開跑，易遊網亦同步開賣航司優惠票價提前預熱，受惠「旅展促銷」與「全民普發一萬」的雙重利多推動，機票買氣明顯飆升，日前更創下單日機票營收破9位數的新高紀錄，顯示國人強勁的旅遊需求。易遊網進一步分析，今年多家航空公司拉長促銷戰線，不僅比往年提前展開，出發日期更可訂至明年6到9月，加上明年上半年共有6個可搭配請假攻略爽放超過9天的超長連假，進一步帶動民眾搶先佈局明年假期。





易遊網「折扣放大節」線上旅展期間，每週五下午一點限量開搶日韓機票，單程含稅一口價只要999元，想要無痛出國一定要上線拚手速；每週一至週四下午一點，則天天推出三間星級飯店祭出破盤價，包括五星級「高雄寒軒大飯店」、「墾丁凱撒大飯店」與人氣飯店「捷絲旅台南虎山館」，最低只要99元起。此外，每日中午12點還有機票、訂房、團旅、郵輪等商品5折券，以及90元饗食天堂餐券限量開搶，搶到絕對賺到。







奧捷團旅10日享第2人現折萬元優惠





義大利當地跟團7日每人22,700元起，旅展限時買一送一現省超過1萬元





搭上全民普發一萬政策熱潮，易遊網規劃爆省萬元的「折扣放大區」，精選多款高CP值跟團行程，祭出最高現折萬元、第2人半價等優惠，價格甜度再創新高。歐洲線推薦【奧捷團旅10日】，暢遊人間仙境哈斯塔特、布拉格古城、捷克雙溫泉小鎮與中世紀庫倫洛夫等必訪景點，感受歐洲最純粹的秋冬風情，第2人現折萬元超划算。此外，想直接到歐洲當地參團，【義大利當地跟團遊7日】走訪羅馬、威尼斯、佛羅倫斯、米蘭四大城市，每人含稅22,700元起，此次旅展更推出「買一送一」超殺優惠，讓旅客超值解鎖義大利旅行。

【關西團旅5天】走訪美山合掌村、京都清水寺、錦市場等人氣景點，搭乘星宇航空出發，第2人直接享半價；【釜山團旅5天】升等一晚五星級飯店，安排人氣海雲台Blue Line Park海岸觀光列車、天空步道、紅白雙子燈塔與海景咖啡廳等行程，且全程不進保肝與土產店，旅展激省價每人11,700元起。







機票下殺55折起！華航東南亞航點超爆省，飛宿霧來回含稅免７千



想找便宜機票，易遊網集結超過15間航空公司的旅展優惠票價，可一站搜尋比價，包含：中華航空、長榮航空、星宇航空、新加坡航空、阿提哈德航空、日本航空、韓亞航空、國泰航空等，票價最低下殺55折起，還可併用折扣碼最高再減1,000元。此外，於易遊網購票還有多項隱藏好康，例如：預訂中華航空機票，加碼抽【台北-美西】任一航點來回機票，推薦鎖定東南亞航點，飛曼谷、胡志明市、宿霧，來回含稅最低免7千元；韓亞航空則主打首爾來回未稅6,300元起，指定出發區間再加贈託運行李一件；馬來西亞航空全航線55折起之外，輸入折扣碼「2025mh888」，兩人同行單筆未稅滿6,000元再折888元。





易遊網獨家首賣新開幕飯店「天成逸旅-蝴蝶谷」，一泊三食方案每人含稅8,888元起





墾丁最新「Hotel dùa Kenting」，擁有絕美海景第一排視野，每晚含稅6,800元起





國旅、訂房同樣祭出破盤優惠，如：「捷絲旅台南虎山館」每晚含稅2,099元起，升等12坪客房更划算，每晚含稅2,999元起，可搭配2026熱搶話題展覽《埃及之王：法老》搶先規劃住宿；想來趟輕奢渡假可選墾丁最新「Hotel dùa Kenting」，擁有全台唯一360度空中泳池以及絕美海景第一排視野，每晚含稅6,800元起；想要體驗新開幕飯店，這次獨家搶先首賣「天成逸旅-蝴蝶谷」，主打房間內都有獨立湯屋，可盡情享受被綠林環繞的泡湯時光，一泊三食方案含早餐、晚餐、消夜，每人含稅8,888元起。







國旅自由行打出「搭環島之星送住宿」超值方案，住台南五星級飯店自由行2天，每人只要2,780元起





國旅自由行優惠也毫不手軟，交通住宿一次搞定，打出「買環島之星送住宿」超值方案，人氣推薦【台糖長榮酒店自由行2天】每人2,780元起、【台東娜路彎大酒店自由行2天】每人3,750元起，保證最超值。想要賞花、採果或追落羽松，一日遊也有市場最低價，【台中花毯節．東勢採橘．泰安落雨松一日遊】搭乘「環島之星」和巴士，暢遊全程免小費，每人999元。離島旅行則推薦「澎湖五星自由行3天」，含早餐、機場接駁與機車租借，每人4,999元起就能輕鬆規劃秋冬離島旅行。

易遊網「折扣放大節」線上旅展再撒300萬折扣碼，單筆滿6,000元最高可再現折1,000元，享有折上加折的雙重疊加優惠，明日10點務必準時上線搶先領用。此外，全站下單滿萬元，還可抽全球不限航點來回機票等！

以上圖片：易遊網提供



