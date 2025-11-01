

新北歡樂耶誕城11月中旬將至 周邊台北新板希爾頓 以「巨型迪斯可球」一起閃耀耶誕城！

【旅遊經 洪書瑱報導】





冬季盛典「新北歡樂耶誕城」將於11月14日登場，一連舉辦45天，直至12月28日止，今年以「馬戲嘉年華」為主題，並與全球知名IP「LINE FRIENDS ＆ LINE FRIENDS minini」合作！而新北歡樂耶誕城分別在市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場及板橋轉運站等地方設置主題燈區，板橋區擁有豐富的歷史底蘊與兼具文化創意的旅遊熱點，是結合人文與藝術的城市角落。其中位於耶誕城周邊──台北新板希爾頓，也熱情參與，推出一系列佳節企劃與賓客同慶，今年以「閃耀銀河」為主題詮釋節慶氣息，跳脫傳統的聖誕紅綠元素，將於一樓大廳打造巨型迪斯可聖誕球，營造閃耀亮眼的節慶打卡景點。為呼應主題，即日起至12月31日同步推出「Sparkling Stay」住房專案，平日每晚4,538元起，入住即贈聖誕驚喜伴手禮。適逢酒店週年慶，特別加碼抽獎活動，有機會獲得價值逾萬元的「卓越套房兩天一夜住宿券」！不僅如此，12月份更舉辦「聖誕泡澡球手作坊」與「聖誕夢遊馬戲屋」市集嘉年華，打造多元的節慶旅宿體驗。







適逢酒店週年慶，即日起至12月31日，凡為希爾頓榮譽客會會員並入住指定專案，即可參加週年慶抽獎活動，有機會把住宿或餐飲好禮帶回家。圖新板希爾頓酒店提供





台北新板希爾頓酒店佳節限定「Sparkling Stay」住房專案，平日每晚4,538元起，入住即可獲得聖誕驚喜伴手禮，打造充滿節慶氛圍的冬日旅宿體驗。圖新板希爾頓酒店提供





由於「新北歡樂耶誕城」人潮眾多，也增加許多住宿需求，建議遊客提早預訂，解決住房及餐飲問題，更能暢遊耶誕城。其中適逢新板希爾頓週年慶不僅推專案住房還有周年慶加碼抽獎活動，推薦考慮──佳節限定的「Sparkling Stay」住房專案，以聖誕交換禮物為概念，平日入住希爾頓雙人客房每晚4,538元起、三人客房每晚6,704元起，凡入住即贈義大利卡迪拉酒廠聖誕限量版莫斯卡托微甜氣泡酒，以及璀璨馬卡龍禮盒，為節慶增添一份大人味的儀式感。此外，專案期間同步推出週年慶限定抽獎活動，凡為希爾頓榮譽客會會員，並透過官網預訂本專案入住者，即享有抽獎資格，有機會獲得悅市集自助餐美饌券、逸廊雙人下午茶美饌券，或價值超過兩萬元的卓越套房兩天一夜住宿券等多項住宿與餐飲好禮！





一樓大廳酒吧「逸廊」攜手泡澡球品牌BATHDAY舉辦「聖誕泡澡球手作坊」，親手製作造型可愛的「聖誕蛋糕泡澡球」，打造溫馨歡樂的節慶親子時光。圖泡澡球品牌BATHDAY提供



不僅住宿充滿驚喜，酒店也將節慶主題延伸至現場互動體驗，於12月規劃兩場限定活動，為年末假期增添難忘回憶。12月20日下午2點，一樓大廳酒吧「逸廊」將與泡澡球品牌BATHDAY合作舉辦「聖誕泡澡球手作坊」，活動每組雙人報名費1,880+10%元，除可享季節限定雙人下午茶套餐之外，還能親手製作造型可愛討喜的「聖誕蛋糕泡澡球」，感受親子手作樂趣。

接續這份節慶氣息，12月20日至21日，酒店將再度攜手板橋凱撒大飯店與凱撒趣淘漫旅台北，共同舉辦「聖誕夢遊馬戲屋」市集嘉年華，活動於每日中午12點熱鬧登場，現場安排馬戲表演與魔術互動節目，凡活動期間入住之旅客，憑房卡與卡套即可兌換限量造型棉花糖乙支，邀您一起體驗充滿節慶感的閃耀冬日時光！

板橋是一座極具多元魅力的城市，像是「板橋435藝文特區」四周環繞著廣闊綠地、噴泉水景及色彩繽紛的傘景裝置藝術，還會搭配定期舉辦的藝術展覽，區域內還有「新北市濕地故事館」。另外，「台灣玩具博物館」館藏上萬件玩具，串起各世代臺灣囝仔共同的童心記憶。周邊還有橫跨新北市板橋與新莊區的「新月橋」，是一座專為行人與自行車設計的景觀橋樑，橋面整體寬敞且視野遼闊，是散步、騎自行車、觀夕陽或夜景的絕佳景點！





鄰近新北市政府的「板橋放送所」是早期五大廣播設施之一，現地進駐著多個劇場與舞團，讓古蹟活化變身成藝文基地，打造成推展文學、美學、親子活動、全齡樂活與餐飲服務的新據點。臺灣現存最完整的園林建築──「林本源園邸」，與越夜越熱鬧的「湳雅觀光夜市」，匯聚各式傳統美味，從經典的蚵仔煎、大腸包小腸、臭豆腐、小籠包到香甜烤玉米應有盡有，同時也融入異國風味，像是：泰式河粉、熔岩古巴三明治和粵式牛雜等，為旅客帶來豐富多元的味蕾驚喜。





燈光秀與市府大樓





幻鏡萬花筒





北極時光列車





站前廣場【歐洲夢幻童話村 European Dream Fairy Tale Village】





熊大探險號





新府路天橋-魔幻舞環





新站路天橋-時光膠囊



外地遊客有計劃參與新北歡樂耶誕城時，請先事前安排住宿及餐飲規劃，並藉機遊玩板橋周邊各景點，讓遊程更加多元、豐富！

以上圖片：新北觀旅局及新板希爾頓提供