桃園花彩節「帽顯」「好棒」！ 7大巨型「帽子歌后」主題裝置 + 2棒球草編裝置，吸睛！
3米高巨型帽子裝置「追夢花境」
【旅遊經 洪書瑱報導】
「2025桃園花彩節-花彩飛揚」將於明(11月1日)起至11月9日將在桃園大溪月眉休閒農業區登場，除了花海外，展區設置7座以「帽子歌后」鳳飛飛意象打造的裝置藝術，成為今年活動亮點。除此之外，為歡慶樂天桃猿隊制霸勇奪中華職棒2025年台灣大賽總冠軍，桃園市政府農業局加碼推出驚喜彩蛋，將再增加2座高達3米的草編裝置藝術-樂天桃猿「吉祥物Rocky」與「球隊棒球帽」。
結合鞦韆遊具，可玩可欣賞的「飛飛帽下的記憶」
以《追夢人》為靈感，結合10頂繽紛帽子裝置，讓民眾可以隨風飛舞漫步其中的「追夢帽廊」
桃園大溪是「帽子天后」鳳飛飛的故鄉，她的歌曲歷久彌新、經典傳唱，展區以「帽子」及「金曲」為設計元素。今年展區花田及農民創意花田競賽面積達13公頃，農民在休耕農地上以繽紛波斯菊花田揮灑色彩。特別打造7座「帽子歌后」鳳飛飛意象主題裝置藝術，包括：以《追夢人》為靈感，結合10頂繽紛帽子裝置，讓民眾可以隨風飛舞漫步其中的「追夢帽廊」、3米高巨型帽子裝置「追夢花境」、結合鞦韆遊具可玩可欣賞的「飛飛帽下的記憶」；另有以歌曲為靈感的互動作品，如以愛心氣球構成熱氣球象徵愛與思念的「好好愛我」、象徵自由飄逸的「我是一片雲」、以及以樂譜紙飛機和彩虹為意象的「飛向彩虹」等，多樣的互動音樂花田場景。
活動期間安排多場音樂演出，包括：11月1日開幕式邀請超人氣男團ARKis帶來迷你音樂會，金曲歌王許富凱與長榮交響樂團跨界演出，尋人啟事人聲樂團也將接續登場。11月2日則由蕭煌奇、長榮交響樂團和尋人啟事人聲樂團接力獻唱。此外，11月8日還將有金鐘歌王殷正洋、南方二重唱與桃園市立國樂團帶來經典歌曲音樂會，以熟悉的旋律喚起聽眾心底的青春記憶。
適逢樂天桃猿一路過關斬將摘下中職總冠軍，桃園農業局特別利用稻草及天然草編等農廢再利用，在花彩節加碼樂天桃猿「吉祥物Rocky」與「球隊棒球帽」2座主題裝置藝術，此外也推出各式球隊應援好禮抽獎活動。
桃園農業局長陳冠義表示，花彩節期間邀請球迷來到花彩節現場拍照打卡拿好禮，一同為桃園的榮耀喝采。只要與樂天吉祥物Rocky合照打卡，上傳個人社群FB、IG、Threads並打卡標註桃園花彩節，經服務台工作人員確認，即可參加現場抽獎活動一次，有機會將樂天桃園限量正版應援好物，包括：啦啦隊女孩嘎琳、若潼、MIKA親筆簽名應援巾；以及球帽、球衣、球員應援巾、桃園好農產品⋯等帶回家。
而活動期間，月眉休閒農業區內也規劃一系列特色農事體驗，相關「2025桃園花彩節」活動訊息，可至「桃園花彩節」（https://reurl.cc/nYemdv）、「大溪區月眉休閒農業區」（https://reurl.cc/A3ApYY）及「桃園好農」（https://reurl.cc/bWrNX6）臉書粉絲專頁查詢。
