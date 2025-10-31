賽車場、旋轉木馬通通有！超好玩的「嘉義親子飯店」特輯在這！

鉅陞嘉義亮點旅店。圖／agoda

嘉義近年來有許多熱門景點，是旅遊的好去處，如阿里山、檜意森活村、文化路夜市、故宮南院等，這些地方不僅適合三五好友，也很適合親子家庭，而且嘉義也有許多評價很不錯的親子飯店，就讓小編來一一介紹吧！

嘉義親子飯店｜快速導覽＋分類

家庭出遊來到嘉義，不論是想找超童趣的主題房型、豐富的遊樂設施，還是貼心的嬰兒備品，以下兩大類型的嘉義親子飯店，幫你快速找到最適合的住宿選擇：

➢ 房內溜滑梯、造型床主題房型：帶孩子住進遊樂園，免出房門也能玩得開心

➢ 遊樂設施豐富、嬰兒備品齊全：兩層樓溜滑梯、嬰兒床、嬰兒澡盆等，超友善的親子飯店

嘉義親子飯店｜房內溜滑梯、造型床主題房型

帶孩子住進樂園不是夢！嘉義有不少親子飯店除了有豐富的遊樂設施之外，也有打造超童趣的溜滑梯房、卡通造型床等主題房型，不一定要安排滿滿的行程，也能讓孩子在飯店裡盡情的放電！

新悦花園酒店

新悦花園酒店。圖／agoda

新悦花園酒店。圖／agoda

新悦花園酒店。圖／agoda

新悦花園酒店是很熱門的嘉義親子飯店，除了早餐美味豐盛、整體環境有設計感以及設備新穎之外，親子設施非常豐富，在飯店內不僅可以享有旋轉木馬無限次搭乘，還有電動遊戲室、足球場、賽車場、有兒童讀物的靜態閱讀區及有球池的動態遊戲區，完全是為親子家庭量身打造的親子飯店！新悦花園酒店也提供孩童盥洗用品、消毒鍋等，若是有攜帶寵物，飯店也有附設寵物旅館哦！

小編偷偷說：若是沒有開車，飯店也有提供房客高鐵、火車站免費接駁哦！

訂房網評價：9.0/10 (Agoda)

地址：嘉義市東區保順路69號

附近景點：檜意森活村開車7分鐘、文化路夜市開車11分鐘

天成文旅-繪日之丘

天成文旅-繪日之丘。圖／agoda

天成文旅-繪日之丘。圖／agoda

天成文旅-繪日之丘。圖／agoda

天成文旅-繪日之丘為天成飯店集團新品牌，網友住過都覺得服務親切、環境溫馨，評價相當不錯！飯店附設兒童超跑俱樂部、迷你碰碰車、桌遊室、星空童樂室，星空童樂室裡有小朋友最愛的汽水糖果餅乾，若房間有需要消毒鍋、小板凳、澡盆、玩具及帳棚也可以事先預約唷！另外天成文旅-繪日之丘還有「頂級豪華家庭房」，全館只有限量一間，房間內有溜滑梯、室內攀岩牆、小型翹翹板等，可以說是一座小型遊樂園，想入住的爸媽別忘了提前預訂哦！

訂房網評價：8.7/10 (Agoda)

地址：嘉義市東區大雅路一段888號

附近景點：蘭潭風景區開車7分鐘、檜意森活村開車8分鐘

嘉義親子飯店｜遊樂設施豐富、嬰兒備品齊全

想要輕鬆帶孩子出門的話，以下幾間嘉義親子飯店推薦給你！有的附設超好玩的兒童遊戲區，有的則是貼心提供嬰兒相關的備品，像是嬰兒床、澡盆、消毒鍋等，讓親子旅遊都能更輕鬆便利！

嘉楠風華酒店

嘉楠風華酒店。圖／agoda

嘉楠風華酒店。圖／agoda

嘉楠風華酒店。圖／agoda

嘉楠風華酒店距離嘉義車站車程約5分鐘，若是晚上要去文化路夜市也只要10分鐘！飯店內有付費制的奇幻魔法堡，裏頭有兩層樓高的不規則狀溜滑梯、攀爬網等遊戲設施，另外還有休閒娛樂室（桌球、桌上曲棍球）、橋牌室、寵物寄住室、腳踏車、健身房、KTV等，規畫得很完善喔！最棒的是嘉楠風華酒店的價格相對其他親子飯店的來說較親民，CP值很高！

小編小提醒：住客若要使用奇幻魔法堡，可享優惠票價平日$180、假日$230，購票可使用至隔天11:00退房哦！

訂房網評價：8.6/10 (Agoda)

地址：嘉義市西區四維路232號

附近景點：嘉義火車站開車7分鐘、文化路夜市/檜意森活村開車10分鐘

雲登景觀飯店

雲登景觀飯店。圖／agoda

雲登景觀飯店。圖／agoda

雲登景觀飯店。圖／agoda

雲登景觀飯店位於阿里山山腳下，景觀視野佳，還有景觀房型，適合熱愛渡假、在飯店欣賞美景的旅人，飯店也有提供親子四人套房房型，部分有和室小空間、部分有小陽台唷！雲登景觀飯店附設健身房、兒童遊戲室、高爾夫球推桿練習場（12歲以上就可以入場體驗），另外還有觀景咖啡廳，擁有270度半露天式的觀景視野，可以俯瞰嘉南美景～非常有渡假的氣氛啊！若有需要嬰兒床及澡盆等嬰兒用品，也別忘了事先預約哦！

訂房網評價：8.6/10 (Agoda)

地址：嘉義縣番路鄉第三農場136號

附近景點：新嘉大昆蟲館開車12分鐘、蘭潭風景區開車15分鐘

嘉義兆品酒店

嘉義兆品酒店。圖／agoda

嘉義兆品酒店。圖／agoda

嘉義兆品酒店。圖／agoda

嘉義兆品酒店為雲朗集團旗下飯店，是一家沒有豐富遊樂設施卻被家長推爆的高評價親子飯店！因為服務很棒、對親子家庭非常友善，且位置便利，就在嘉義鬧區噴水圓環旁，距離文化路夜市僅需2分鐘！嘉義兆品酒店的兒童備品齊全，並設有健身房、哺乳室、洗衣房，推薦親子家庭入住可以選擇日式榻榻米和室房型，空間寬敞又很舒適唷！

訂房網評價：8.6/10 (Agoda)

地址：嘉義市西區文化路257號

附近景點：檜意森活村開車2分鐘、文化路夜市開車2分鐘

