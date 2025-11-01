美麗中華夜未眠！看「夜間經濟」激發多元旅遊樣貌

橫跨錦江的成都安順廊橋夜色。 圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】當夜幕低垂，城市的另一面悄然甦醒：燈火通明的夜市、熱氣騰騰的宵夜、流光溢彩的演出與市集，構築出一幅幅屬於夜的旅遊風景。白天不懂夜的黑，而「越夜越美麗」早已成為城市旅遊的真理，尤其夜間經濟的爆發力無窮大！

夜間經濟崛起 點亮城市新動能

「煙火人間，溫柔最真」街頭巷尾的柴米油鹽，正是最打動人心的旅遊記憶。近年來，中國大陸各地積極推動夜間經濟，從夜市燒烤到文化演藝、沉浸式體驗再到城市IP打造，全面升級為「夜遊美學」，不僅撫慰人心，更成為拉動消費的新引擎。

根據中國大陸商務部統計，近年來約60%的消費發生在夜間，並以每年約17%的速度持續成長。北京、上海、天津、重慶、青島、杭州、南京、西安、成都等城市紛紛頒布政策，點亮夜間模式，打造夜遊品牌。

以成都為例，加快錦江沿線街區的夜間業態升級，延長公共圖書館開放時間，建設品牌書店、社區書吧與24小時自習室，讓夜晚不只是吃喝玩樂，更有文化與知識的溫度。

▲遊西安大唐芙蓉園，穿越千年古都。 圖：大唐芙蓉園景區／來源

城市 IPｘ文化演藝：夜的故事更精彩

夜間旅遊不再只是「吃夜宵」，而是城市文化的深度展演。以西安為例，必逛大唐不夜城，暢遊仿唐建築、街頭表演、音樂噴泉和各式美食。從大雁塔北廣場開始遊覽，欣賞夜晚的大雁塔，沿著步行街欣賞街頭表演和燈光秀，感受光影交織的盛唐風采。

南京的夫子廟夜遊，可體驗充滿詩意的秦淮河畫舫遊船、品嚐道地小吃，並在古色古香的街區散步，感受南京的歷史文化與繁華夜景；長沙瀏陽天空劇院絢麗煙火秀，猶如童話世界；瀏陽煙火節更以「世界上搭載煙火數量最多的無人機編隊飛行」、「世界上單台電腦控制最多無人機同時升空」挑戰金氏世界紀錄。

▲成都金沙遺址博物館考古遺址。 圖：shutterstock／來源

沉浸式體驗ｘ夜遊博物館：文化不打烊

夜間開放的博物館成為文旅融合的新引擎，比如北京故宮曾舉辦過「紫禁城上元之夜」等夜間活動，透過精準的燈光強度與投影技術，讓建築在夜間更顯立體壯觀，並融入節慶氛圍，如在屋頂投影《千里江山圖卷》或懸掛紅燈籠。

成都金沙遺址博物館於2024年十一長假期間舉辦了「夜遊金沙．穿越古蜀」的導覽演出，結合情境演繹、光影等方式，跟著音樂劇夜遊博物館，帶領觀眾穿越回古蜀時代；香港海事博物館也在2025年舉辦了以金沙遺址為主題的沉浸式 VR 特展。

▲長沙美食一條街，耀眼霓虹招牌展現夜間經濟蓬勃發展。 圖：shutterstock／來源

美食市集ｘ潮流夜市：吃喝玩樂一站滿足

夜市依然是夜間旅遊的靈魂，但形式更潮、內容更豐。長沙的夜晚絢麗多彩，五一廣場週邊商圈最為火熱，坡子街、黃興南路步行街、太平街也不遑多讓；芙蓉區「揚帆夜市」是目前湖南最大網紅夜市，號稱「長沙小吃的CBD」；另一話題夜市「長沙超級文和友夜市」在現代化廣場裡還原老長沙的文化情懷與市井煙火氣，成為長沙必打卡美食地標。

而天府之國的寬窄巷子，以「火鍋+川劇」成為夜經濟密碼，吆喝上桌，「燙」出感情、「沾」上人氣、「冒」熱鬧，品嚐夜成都的好滋味，暖心暖胃；喜愛小酌幾杯，聽歌放鬆的遊人，成都奎星樓街酒吧超棒，夜間 Livehouse 演出，在老街新聲，以音樂與美食共舞。

▲重慶洪崖洞是結合民俗文化、餐飲美食、觀光拍照的超人氣景點。 記者-謝旻蒨／攝

重慶夜經濟的活力，在中國大陸數一數二，連續三年蟬聯「中國大陸十大夜經濟影響力城市」榜首。以洪崖洞、大九街、磁器口、長嘉匯、紫薇路等為代表的一大批夜間消費新地標、新場景，融合獨特山城夜景、豐富餐飲選擇（包括火鍋）吸引大量遊客，成為推動重慶夜間經濟發展的重要引擎。吃飽喝足前或者，先來趟「兩江夜遊」，在洪崖洞或朝天門碼頭出發，欣賞兩岸燈火輝煌的夜景，如洪崖洞、重慶大劇院、來福士、東水門大橋、長江索道、南濱路、朝天門廣場及兩江匯流處等景點。

青島夜間經濟特色聚焦於啤酒文化、海濱夜市和音樂演出，最代表性活動是每年舉辦的「青島啤酒節」結合海內外數千種啤酒、各式美食、豐富的音樂演出和娛樂活動，提供從黃昏到深夜的娛樂體驗。

▲杭州錢江新城城市建築景觀，入夜後可看絢麗的燈光秀。 圖：shutterstock／來源

夜間運動ｘ休閒新場景：動靜皆宜的夜生活

夜不只是靜謐，也可以充滿動感。從餐飲夜是延伸到文化與運動休閒，2022年夜間消費佔全天消費比重達35%，年輕族群每週夜間消費頻次達2～3次，單次消費時長2～4小時，成為夜間場景的主力。成都持續以「以動興夜」模式啟動夜間活力，包含夜跑、夜泳、夜間瑜伽、攀岩、電競館等新興業態，還有健身房與戶外團課成為社交新場景，錦江沿岸打造夜間運動街區，熱力滿載。

具有2200年歷史的杭州，除了西湖、西溪濕地，夜晚時分逛遊河坊市場、小河夜市、武林夜市，感受人間天堂的魔幻夜生活，為舌尖帶來交織的味蕾驚喜。除了繁華與熱鬧，吳山商圈以宋韻文化打造國潮，在清河坊歷史街區展現傳統文藝之美；湖濱商圈以「湖上in巷」系列 IP，推出夜間文化演藝及夜間車展、後車廂市集活動，串聯商圈夜餐、酒吧、潮玩、觀劇等夜間消費，提供24小時消費服務；錢江新城商圈則以「燈光秀+文化秀」展現潮流街區和時尚氛圍。

夜間經濟不只是消費，更是城市文化的延伸與創新。從市井煙火到文化演藝，從博物館到 Livehouse，夜晚的城市正以多元姿態迎接旅人。下一次旅行，不妨放慢腳步，走進夜色，感受人間最溫柔的風景。想知道更多大陸景點資訊，可查詢「海峽兩岸旅遊交流協會」網站或上「美麗中華」FB、IG、YT，開拓精彩獨到的旅遊視野。

