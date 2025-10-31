百貨周年慶不只買更要吃！京都二条茶寮蟹宴成最暖療癒儀式

壓力成為現代人的日常，購物與美食逐漸成為最普遍的「自我療癒儀式」。隨著百貨周年慶熱潮開跑，中壢SOGO餐飲樓層掀起一股「療癒系美食」風潮。主打日式匠心料理的京都二条茶寮，推出秋冬限定套餐「双蟹之膳」，以北海道松葉蟹與鱈場蟹入菜，精緻料理與京風器物相映成趣，不僅成為購物族群最愛的「自我獎賞餐」，更在開賣首週就引發熱烈討論。京都二条茶寮表示：「不少顧客特地為這席蟹宴前來用餐，甚至有人連續兩週預約，想再感受那份秋天的美味與溫度。」

圖／主打日式匠心料理的京都二条茶寮，推出秋冬限定套餐「双蟹之膳」，以北海道松葉蟹與鱈場蟹入菜，在開賣首週就引發熱烈討論。（京都二条茶寮 提供）

雙蟹共舞的極致味覺 秋冬最幸福的一餐

每年10月至12月是秋蟹最肥美的季節。京都二条茶寮的「双蟹之膳」將北海道松葉蟹與鱈場蟹巧妙結合，讓人一次品味兩種不同層次的鮮甜。鹽烤鱈場蟹腳外殼微焦、蟹肉細嫩多汁，帶著海風般的鹹香；松葉蟹茶碗蒸滑順柔潤，蟹肉與蛋香交織出細膩鮮甜；蟹鉗天婦羅外層酥脆、內裡飽滿，一口咬下濃郁海味瞬間綻放；蝦蟹貝散壽司鋪滿晶亮蟹肉與鮮蝦，酸甜米香交織出豐富層次；最後的松葉蟹野菜涮鍋湯底清澈濃郁，涮出的蟹肉與時蔬甘香，讓人一口接一口回味不已。許多饕客直呼：「這是一份能讓壓力瞬間融化的料理！」

圖／蝦蟹貝散壽司鋪滿晶亮蟹肉與鮮蝦，海味鮮甜在口中層層綻放，搭配微酸米香與滑順口感，讓人一口接一口停不下來，滿滿幸福感療癒身心。（京都二条茶寮 提供）

質感取代折扣 餐飲成周年慶的話題主角

過去百貨周年慶以「折扣戰」為主，今年卻掀起「質感體驗」的新消費趨勢。消費者不再只追求買到便宜，而是更願意花時間坐下來，用一場用餐為自己補充能量。京都二条茶寮以「不打折的美學價值」突圍，主打職人手作與四季旬味，讓顧客在逛街購物後，能透過一場蟹宴放慢步調、療癒心靈。京都二条茶寮也指出：「在高壓時代，美食早已取代購物折扣，成為讓人重啟生活節奏的重要關鍵。」

京風美學融合五感體驗 打造百貨最有溫度的餐桌

京都二条茶寮延續千年「京之飲食文化」，嚴選黑七味、西京味噌、柴漬與辻利抹茶等京都食材，並透過日本職人器皿演繹視覺美學。從擺盤、香氣到食材色彩，都呈現出京都料理的典雅與靜謐。京都二条茶寮主廚強調：「我們希望客人不只是吃蟹，而是透過這一餐，感受到被生活溫柔包圍的片刻。」無論是獨自小歇、與閨蜜共享，或家庭慶祝，這份蟹宴都讓用餐變成一場情緒療癒的五感體驗。

圖／京都二条茶寮以細膩入微的日式服務款待每位顧客，從擺盤到茶香皆展現京都匠心，讓人於用餐間感受被溫柔療癒的片刻。（京都二条茶寮 提供）

百貨美食新勢力 「双蟹之膳」成秋冬話題焦點

中壢SOGO周年慶期間，京都二条茶寮以蟹宴話題成功吸引大量顧客前來打卡用餐。自10月起販售的「双蟹之膳」已成為秋冬檔期的熱門套餐，無論平日或假日皆座無虛席，預約熱度持續攀升。

隨著「質感取代折扣」成為新世代消費趨勢，這場以螃蟹為主角的京風饗宴，也象徵著現代人從購物轉向「心靈補給」的消費新形態。對許多消費者而言，能在繁忙生活中以一席料理取代旅行、療癒身心，正是京都二条茶寮在這波周年慶中脫穎而出的關鍵。















