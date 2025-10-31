2025-10-31 09:00 卡娃思 / 開心趴趴走
浪漫住宿推薦：秒進歐洲古堡，博物館般和美術館的優質酒店，低調奢華【君品酒店 】
鄰近台北車站商圈的承德路上，京站時尚廣場1樓入口旁，藏著似古堡似博物館浪漫的優質酒店，迎賓的是一頭古董駿馬「Lady」，六樓接待大廳，秒進歐洲宮廷般古典奢華的氛圍，酒店的整個氣氛更像是走進了美術館、博物館的古典建築，低調奢華的氛圍。
【君品酒店】
地址：台北市大同區承德路一段三號
📞 電話：02 2181 9999
君品酒店內，有置身古堡的氛圍，榮獲環境部金級環保旅館認證💕
- 踏進來秒瞬間，會自動的放慢腳步，享受當下，恍如走進的是歷史古堡裡和藝術交織的情境。這是我第二次入住，依然感覺自己是那個似乎似跨越時空的到了古羅馬的女主角，極其奢華時尚的宮廷。
- 取得環保標章之旅宿，金級等級。
什麼是《環保標章旅宿》呢？
環境部推動「環保標章旅宿」是鼓勵旅宿業者實施環保措施，包括企業環境管理、節能、省水措施、綠色採購、一次用產品與廢棄物減量，以及污染防制六大面向；由旅宿業者自願性申請，依符合程度經第三方驗證及本部審查後，授予金級、銀級、銅級不同級別之環保標章。
台北人來君品酒，大多是來頤宮中餐廳參加喜宴，我其實也沒有多少機會入住，最近有機會入住，是不會錯過的，住在浪漫的優質酒店超舒壓的，君品客房隔音好不受干擾的非常安靜，外面的聲音完全隔絕的。🫠
客房設施包括可調控空調、液晶電視、迷你吧、BOSE音響、獨立浴缸、淋浴間、免治馬桶、吹風機、電熱水壺、保險箱和AI人工智慧管家。響應環保，部分客房僅提供基本的備品，如毛巾、洗髮沐浴精、潤髮乳和乳液，其他的需要就自行攜帶。
- 獨立心型浴缸，附有精油浴鹽，可浸泡或戳洗，去角質後的肌膚滑嫩細緻。浴池邊柔和燈光，泡澡中浪漫情調，身子隨鬆軟軟的舒服。
- 高品質的床單和床組，舒適透氣，躺上床幾乎秒睡進入夢鄉。
- 小酒吧供應應充足的水，茶包，綠掛咖啡。
這次住在14樓，窗戶面向承德路街景，坐在窗邊貴妃休閒椅觀景放空，還可遠眺觀音山。上次入住是在2023年，住在不同樓層的12樓，格局不變，差別在窗邊休閒椅不同。
單純陪睡來住宿體驗，從進房到退房都待在豪華家庭客房，慵懶的放懶，輕鬆的放空。房裡的設施中，我喜歡乾濕分離的衛浴、心型的浴缸，用了精油沐浴鹽舒服的泡澡，洗去這陣子一身疲憊，躺上舒適的床上，秒睡進入夢鄉。 在君品住宿中我依然會想的還是那個人，美好的過往，幸福的思念！
