[嘉義水上]尼克牛排屋。12盎司紐西蘭菲力&洋蔥胡椒醬蔬果莎朗牛排 #近白人牙膏觀光工廠

202508 嘉義水上 尼克牛排屋

前陣子在嘉義美食的臉書社團上看到有網友分享一家在水上的牛排餐廳

我被那切成九宮格的超厚牛排吸引到啦

而且價格很平價，還有冰淇淋、濃湯、飲料等自助吧吃到飽，用餐環境也乾淨明亮

口味還OK，整體來說是個CP蠻高的平價牛排餐廳

商家名稱：尼克牛排屋(嘉義縣水上鄉義德街35號)

相關連結：FB粉絲專頁 Instagram

營業資訊：05-2681666 週一至五11:00-14:00 17:00-20:00；週六日11:00-20:00

餐點介紹：麵系列排餐/排餐飯系列 ；參考文末店家菜單

用餐日期：2025.08

▲尼克牛排屋 店面

一層樓的建築物，一邊是尼克牛排屋，另一邊則是「烘焙旅程」咖啡廳

202508 嘉義水上 尼克牛排屋

▲尼克牛排屋 戶外環境

建築前方是共用的庭院和停車場，停車場上方由太陽能板搭建，可遮陽但「不擋雨」

(客串演出: J哥、Na哥)

202508 嘉義水上 尼克牛排屋

▲尼克牛排屋 用餐環境

挑高的一樓環境，燈光既柔和又夠明亮

座位雖多但整體感覺不會那麼壅擠或有壓迫感

(客串演出: J哥、Na哥)

202508 嘉義水上 尼克牛排屋

​▲尼克牛排屋 自助區

有玉米濃湯、紅茶、餅乾、冰淇淋(兩款口味)

202508 嘉義水上 尼克牛排屋

12oz菲力牛排

※不要醬、通心粉

鐵板很大，上桌時還是用歐美傳統大圓頂牛排蓋；除了牛排、通心粉，佐菜是一顆蛋和兩朵青花菜

這分切成九宮格的大塊肉，不僅是GoogleMap上照片出現率最高，也是一開始很吸引我的餐點

但上桌後才發現，看得出來、吃得出來是組合肉；菜單上其實也有明示：菲力為同部位原肉組合肉

202508 嘉義水上 尼克牛排屋

▲「菲力牛排」約3 cm厚度、10 cm直徑的大塊圓餅形，煎過的表面和刀切面都很光滑整齊，絲毫不見肌肉紋理；五分熟的肉質很有彈性卻沒有肌肉條狀的口感，也沒有牛肉本身的油脂與紅肉香氣。因為沒有淋醬的關係，直接接觸鐵板的「通心粉」已經有些乾硬、有韌性，但我並不討厭。但被壓在肉排下的通心粉則是被壓扁變成一坨爛糊了

202508 嘉義水上 尼克牛排屋

12oz莎朗牛排

※綜合醬、牛排麵

牛排麵(鐵板麵條)的份量看起來比通心粉多很多；佐菜則也是一顆蛋和兩朵青花菜

202508 嘉義水上 尼克牛排屋

▲同樣都是12盎司，沙朗比菲力相較扁、面積大，也比較扎實和有牛肉香氣；綜合醬則是既有洋蔥醬的焦糖化洋蔥的香甜，也有黑胡椒的辛香而不嗆辣，有別於普遍平價牛排店的綜合醬(通常是磨菇醬+胡椒醬)

以上。