帶全家人一起來開賽車吧！一人中獎，最多四人可以免費玩日本鈴鹿賽車場！
明明就是賽車場，為什麼會是日本超人氣親子旅行景點呢？「鈴鹿賽車場」不僅是享譽國際的FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX的舉辦地，還有個非常適合家庭旅行、可以玩一整天的「鈴鹿賽車場樂園」。玩累了直接入住樂園旁的「鈴鹿賽車場酒店」。飯店餐廳能吃到各種用三重在地食材製作的佳餚，還有天然溫泉可以消除一整天的疲勞。開賽車+親子樂園+溫泉美食的夢幻組合，就是鈴鹿賽車場無可取代的獨特魅力！
【鈴鹿賽車場樂園】6大園區，約有30項遊樂設施，超級精彩！
鈴鹿賽車場樂園內共有6大園區，約30種遊樂設施。不管是想要感受刺激速度感，或是讓孩子體驗騎乘摩托車，又或者全家一起搭乘溫馨可愛的交通工具，各種需求都可以一次滿足。園內還有各種不同主題的商店和美味餐廳，可以很充實的玩一整天。
【鈴鹿賽車場酒店】因應不同需求的多主題房型+天然溫泉+三重縣在地美食
樂園旁的鈴鹿賽車場酒店也是鈴鹿賽車場親子旅行的一大亮點。除了可以入住充滿賽車元素的客房外，還能品嚐到用三重縣食材製作的美味在地佳餚，並享受2023年全新完工的天然溫泉「THE SPA」。更重要的是，無論在客房、餐廳還是溫泉，隨處都能發現各種貼心的親子友善設計喔！
「限時預約 抽大獎！」一人中獎，最多四人同行，免費玩日本鈴鹿賽車場！
這次，鈴鹿賽車場隆重推出了超夢幻的「限時預約 抽大獎！」活動。只要在 2025年11月1日～11月15日期間，透過指定連結完成優惠方案的預約，就有機會參加這次抽獎喔！「一人中獎，四人(最多)同行！」幸運得獎者就可以帶著家人朋友一起前進鈴鹿賽車場喔！
• 參加方式：於 2025年11月1日到11月15日 期間於下方指定連結完成預約。
• 抽獎日期：2025年11月28日之前，官方將從所有完成預約的訂單中，隨機抽出一位幸運得主。
• 通知方式：獲獎者將收到官方寄出的 E-mail，確認專屬中獎通知。
• 注意事項：預約人數上限４人，超過４人的預約，將不符合抽獎資格，敬請見諒。
• 預約連結：https://reurl.cc/WOYp7L
抽到「一人中獎，四人同行！」 的幸運得獎者就能免費獲得：
• 入住一間客房 (含早晚餐) ，最多四位
• 鈴鹿賽車場樂園一日護照門票，最多四位
得獎者的預約行程=完全免費，但超過４人的預約，即不符合抽獎資格。想要帶著全家人一起來場鈴鹿賽車場夢幻之旅的人，千萬不要錯過這個大好機會喔！
交通方式:
【電車】近鐵「白子站」，轉乘計程車約20分鐘，轉乘路線巴士約20分鐘可抵達
【自駕】從名古屋市區出發約1小時/ 大阪市區出發約2小時20分鐘
繁體中文官網：https://www.suzukacircuit.jp/park/lp/
