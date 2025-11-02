大溪笠復威斯汀十周年　推「蔚藍之島・濟洲尋味」美食活動，還能抽濟州島雙人機票！



大溪笠復威斯汀「蔚藍之島・濟州旬味」 2025 韓國濟州島美食大賞，多款經典韓式吃到飽。 圖 業者提供

【旅遊經 洪書瑱報導】





韓流文化持續延燒，從最早的《大長今》、《尹食堂》、《一日三餐》、《黑白大廚》，以及近期的《暴君的廚師》，韓國美食在台甚至國際都掀起一股風潮。而「濟州」在韓國人心目中，為韓國人的蜜月之島，甚至被稱為韓國的夏威夷，與韓國本土地區，如首爾、釜山等，真的有許多不同的特色，除了火山地貌及壯麗的海景外，氣候也較韓國其他地方溫暖些，建築風格、方言以及飲食文化等，也與韓國其他地方不同。其中濟州的石頭爺爺、黑豬肉、海鮮，以及一年四季各有不同的橘子為當地主要特色之一。由於年底沒有連假了，想感受濟州風情又無法及時出國，不妨到同樣有度假風情的「大溪笠復威斯汀」度「趣」，由於目前正值飯店十周年之際，除了在園區遊玩水域設施外，飯店首波慶祝活動，就以美食饗宴──「蔚藍之島・濟州旬味」 2025 韓國濟州島美食大賞來為慶祝活動揭幕，將最道地的島嶼風味以及多道充滿家鄉靈魂的料理端上桌！而且活動期間，凡用餐滿額，還有機會抽中台灣虎航濟州島來雙人來回機票！







美食活動即將展開(攝影：洪書瑱)





濟州島JW萬豪度假酒店旗下知名餐廳Island Kitchen廚師團隊來台獻藝，左起點心房主廚 Sienna Wang（左）、主廚Sam Im（中） 、及副手 Aspyn Kim（右）(圖：業者提供)





「蔚藍之島・濟州旬味」自11月1日(六)至2026年3月1日(日)止，於館內人氣自助餐廳「知味西餐廳」登場，特別邀請萬豪國際集團五星級姐妹酒店濟州島JW萬豪度假酒店（JW Marriott Jeju Resort ＆ Spa）旗下餐廳Island Kitchen主廚率領韓籍廚師團隊來台指導，重現道地濟州風味。

此次來台客座主廚，為旗下餐廳Island Kitchen主廚Sam Im親臨掌勺，主廚擁有超過十年的國際酒店餐飲經驗，以當代手法演繹濟州風味，呈現島嶼上的自然人文風情。活動期間，知味西餐廳多道經典韓食，融合濟州風味，如：黑豬肉料理、時令海鮮與獨特發酵醬料入饌等美食，餐檯呈現數十道主題菜式包含：涼菜、熱食、湯品及甜點等。







經典家常料理「白切韓式五花豬」。以煮熟的黑豬肉切片盛盤，搭配新鮮蔬菜與特製大豆醬取代傳統泡菜的「生菜包肉(攝影：洪書瑱)





雜菜牛肉粉絲(攝影：洪書瑱)





韓式拌飯(攝影：洪書瑱)





韓式炸雞(攝影：洪書瑱)





韓式海鮮煎餅(攝影：洪書瑱)





辣拌鮮魷沙拉(攝影：洪書瑱)





人參雞粥(攝影：洪書瑱)



琳琅滿目的多道濟州島美食，推薦必吃──經典家常料理「白切韓式五花豬」。以煮熟的黑豬肉切片盛盤，搭配新鮮蔬菜與特製大豆醬取代傳統泡菜的「生菜包肉」，最能展現濟州純粹樸實的風味。除此之外，餐檯上重現還有「雜菜牛肉粉絲」，因融合了多樣性和繽紛色彩，別小看「雜菜」（잡채），在韓國文化中象徵著和諧、團結，以及富足和喜悅。除此之外，還有肉質軟嫩的「韓式燉牛肋排」，以及色彩繽紛、豐富口感的「韓式拌飯」，韓式炸雞、海鮮韭菜煎餅、人參雞粥、手工自製「辛奇」「Kimchi」(泡菜)等正宗佳餚，以及較少見的「韓式拌芥末雞」、「辣拌鮮魷沙拉」、「濟州大醬湯」等。



牛肉海帶湯(攝影：洪書瑱)





手工韓式藥果(攝影：洪書瑱)





牛島花生泡芙(攝影：洪書瑱)





濟州柑橘慕斯(攝影：洪書瑱)





韓國特色甜點(攝影：洪書瑱)





另外，特別值得一提的是象徵暖心與喜悅的「海帶牛肉湯」，這道湯品在韓國是生日或重要節慶才會登場的料理，適逢大溪笠復威斯汀十周年，主廚以此湯呼應「慶賀新里程」，湯頭清爽卻蘊含深厚香氣，傳遞誠摯的祝福。另外，甜點區花樣繽紛，如：來自牛島的花生製成濃郁獨特香氣的花生餡之「牛島花生泡芙」；以濟州代表特產酸甜清新的柑橘入味的「濟州柑橘慕斯」，融合細緻慕斯與果香層次，清爽不膩，還有韓國傳統點心「手工韓式藥果」、街頭人氣小點「蜂蜜糖餅」等。

業者表示，2025韓國濟州島美食大賞期間，適逢大溪笠復威斯汀十周年，酒店特別推出期間限定「用餐滿額抽獎活動」，自11月1日至明(2026)年3月1日止，凡於館內指定餐廳用餐，單筆消費滿3,000元，即可獲得抽獎券乙張。獎項包含：台灣虎航贊助濟州島雙人來回機票、iPhone 17、豪華住宿券、自助餐券及SPA體驗券等多項好禮。





※.桃園大溪笠復威斯汀度假酒店 知味西餐廳「蔚藍之島・濟州旬味」



活動時間：2025年11月1日至2026年3月1日，晚餐時段供應

活動餐價：

周一至周四：成人每位1,380+10%元，孩童每位690+10%元

周五至周日：成人每位1,580+10%元，孩童每位790+10%元