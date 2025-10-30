2025-10-30 15:30 女子漾／編輯王廷羽
鍋季最強補給站！全家聯名《小當家》推黑麵、特級徽章碟 週末降溫吃爆
天氣漸漸轉涼，吃火鍋的季節又要到了！全家便利商店直接變身巷口火鍋專賣店，聯手經典料理動畫《廚神小當家》，端出兩款聯名泡麵與限量收藏周邊，光是“特級廚師徽章+難吃”醬料碟就讓粉絲想尖叫，連銀河墨魚麵都黑得像能把你送去決戰魔幻料理界。
除了懷舊系打卡新品，全家這波鍋物補給也一條龍備齊：湯底、火鍋料、青花驕麻辣鍋包、門前隱味牛三寶牛肉爐、YACHE蔬食鍋...老饕完全不用排隊，在家就能吃透透。加上湯底77折、食材88折，還有機會把Smeg美學家電帶回家，這波冬季開鍋戰線真的沒有在客氣。
全家 X《廚神小當家》聯名：特級徽章、黑亮墨魚麵火力全開
冬季是火鍋需求高峰，全家攜手經典料理動畫《廚神小當家》，將動畫的熱血精神變身話題商品，推出兩款獨家聯名新品及三款加價購周邊，粉絲們千萬別錯過！首推將墨魚汁融合於麵體中，呈現天然黑亮色澤的「銀河墨魚乾拌麵」，香氣濃郁、拌勻即食，方便美味讓人直呼過癮；「紅燒牛肉蒟蒻麵」採低熱量蒟蒻麵體，保留紅燒湯頭的醇厚香氣，同時減少負擔，滿足嘴饞又想顧身材的消費者。
此外，全家也推出《廚神小當家》系列加價購週邊商品，凡購買湯底專區指定商品，單筆滿20元以上任兩件，即可以優惠價99元加購「廚神小當家醬料碟2入組」，醬料碟不僅畫上特級廚師徽章圖樣，倒入醬汁後更能看到象徵特級廚師的「特」字及經典台詞「難吃」二字；加價149元則可獲得「廚神小當家購物收納袋」（包子款／菜刀款），絕對是粉絲必收藏的周邊商品。
巷口鍋物補給站：湯底2件77折、食材88折
入冬開鍋季到，全家直接化身巷口火鍋補給站。即日起至115/1/6，指定店舖湯底專區商品任選2件77折，像老四川麻辣鴨血、高雄劉家酸菜白肉鍋、發起人肉骨茶，以及FamiCollection花雕雞、藥燉排骨、薑母鴨湯都能一次帶回家，在家煮也有名店級味道。
FamiSuper店型同步開賣開鍋食材，蔬菜、肉片、海鮮、泡菜、豆腐、丸類任選2件88折，阿中丸子、宏裕行鮮蝦漿、石二鍋蝦爆起司丸都是熱門補貨組。
至11/25前，購買任2件指定商品還能拿到79折券＋食食購火鍋商品滿3件最高折100元，會員每買1件指定火鍋品就有1次抽smeg美學家電機會，暖冬開鍋吃好又有機會把精品小家電帶回家。
名店不排隊：青花驕、門前隱味、YACHE一次帶走
想吃名店鍋物不用排隊！全家FamiPort直接把人氣鍋物搬進家，無論重辣派、清燉派、牛肉控或蔬食風，都能一鍵入手、輕鬆開煮。這次推薦陣容超強：香麻濃郁的「青花驕青花椒麻辣鍋套組」附酸梅汁，一秒擬真店內滋味；「門前隱味牛三寶牛肉爐」用牛腱、牛肚、牛筋慢燉，湯醇不膩；還有聚餐神品「名廚美饌 麻辣串串鍋」，30串食材配上專屬辣鍋，越吃越上頭。
偏愛韓系或蔬食風格的讀者也有福，養心茶樓旗下YACHE推出起司部隊鍋、馬鈴薯排骨鍋、雪濃湯鍋三種選擇，濃郁湯底卻不顯負擔。即日起至11/23，FamiPort預購指定品任兩件95折、三件以上92折，立冬進補不必外出排隊，超商走一趟就能準備好一桌暖心鍋物，與親友一起把冬天吃得幸福飽滿。
