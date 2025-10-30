全台唯一也最便宜！A5和牛紐約客＋北海道鱈場蟹吃到飽只要 $2480｜全台唯一A5日本和牛吃到飽就在武鶴和牛火鍋

說真的，我本來不太相信台北會有「神級和牛＋頂級海鮮吃到飽」這種組合，直到我發現《武鶴和牛火鍋》！這裡號稱全台唯一能吃到「神戶A5和牛」的火鍋吃到飽，更誇張的是，A5和牛紐約客＋5L雪場蟹吃到飽只要 $2480！ 光是看到菜單我就想直接打電話報警——這價錢根本太佛心！

武鶴和牛火鍋

🏠：台北市中山區吉林路228號

⏱：11:30~14:00 17:00~22:00

☎️：02-2581-8066

🚇：捷運行天宮站

武鶴和牛火鍋 環境介紹

武鶴和牛火鍋位在台北市吉林路上，離行天宮捷運站 4 號出口超近，走出來不用五分鐘就能抵達！地點真的方便到不行。這裡可是台北老饕們口耳相傳的「和牛天堂」，主打頂級和牛與海鮮吃到飽，不管是想大啖A5和牛、還是狂嗑鱈場蟹腳，都能一次滿足。

走進武鶴和牛火鍋，第一印象就是「氣氛太好了吧！」整體裝潢以深色為主，搭配柔和燈光，不論白天或夜晚，都讓人有種放鬆感。店內共有兩層樓，座位之間保留恰到好處的距離，不會壓迫、也不擁擠，低聲交談間還能聽見背景音樂的悠緩節奏，像是在東京高級餐廳用餐。

最貼心的是，桌上細節一點都沒漏。除了基本的餐具、濕紙巾與火鍋配料之外，側邊抽屜還貼心放了牙線棒，讓你隨時保持優雅。洗手間乾淨明亮，備有香氛與一次性擦手巾，這些看似微小的細節，卻讓整體體驗感瞬間升級。二樓空間還可包場，非常適合尾牙、春酒、慶生或約會。

我最喜歡的是那種「一進門就被照顧好的感覺」。服務人員會熱情迎接、幫你介紹菜單，連湯底都會依照口味推薦。整體氛圍沉穩中帶有溫度，像是被老朋友邀請到家裡吃一鍋誠意滿滿的好湯。

武鶴和牛火鍋 最新菜單

吃到飽分為不同價位方案，其中最吸引人的就是「A5和牛＋鱈場蟹」方案，一人只要$2480，就能無限暢吃日本A5和牛紐約客、澳洲和牛牛小排、A5羽下等頂級肉品，還能大口享用北海道鱈場蟹腳、天使紅蝦，光看菜單就讓人心動到不行。點餐的方式也很簡單～主食、肉品、海鮮都是以桌邊點餐方式供應，只要告訴服務人員想吃的部位與份量，很快就會端上桌！

武鶴和牛火鍋｜湯底推薦 壽喜燒×川渝麻辣的極致平衡

我這次挑的是「壽喜燒＋川渝麻辣」鴛鴦鍋，這組合可以說是鹹甜控和辣控的完美平衡。壽喜燒湯底飄著洋蔥香氣，鹹甜交錯得剛剛好，光是喝湯就能感受到厚實的旨味。當A5和牛在湯裡輕涮幾秒、肉色轉淡、油脂融化的瞬間，那香氣真的太犯規。再把肉裹上生蛋液入口，滑順得像在吃一口入口即化的夢。

川渝麻辣鍋真的是超推！花椒與辣椒的香氣濃郁卻不嗆喉，麻中帶香、辣中有層次，讓人越吃越上癮。尤其是當牛筋、牛肚吸滿湯汁後的那一口，軟Q又有彈性，每一口都讓人忍不住點頭。這兩種湯底各有個性，但都能讓每種食材發揮極致風味，像一場味覺上的對話。

裡頭的鴨血和豆腐給得超大方，每一塊都吸飽湯汁、入口即化，完全不死鹹。而且最狂的是——這些都可以無限續！對愛吃麻辣鍋的我來說，這根本是天堂設定。邊吃邊涮牛，配上這鍋熱辣辣的靈魂湯底，爽度直接破表！

武鶴和牛火鍋｜肉品 A5和牛的油花光澤，是幸福的顏色

來武鶴和牛火鍋不吃肉就太可惜。2480元方案能吃到日本A5和牛羽下、板腱與紐約客，光看那油花分布就知道是真材實料。侍肉師現切肉塊、薄厚恰到好處，涮進壽喜燒湯裡只需三秒，粉紅色的肉在湯中微微捲起，油脂被熱氣逼出，在表面閃閃發亮，那畫面真的像藝術品。

日本A5和牛紐約客｜油花如星河閃爍的完美開場

要說武鶴和牛火鍋的天菜代表，絕對非日本A5和牛紐約客莫屬。這塊肉一上桌，光是那細密油花就足以讓人目不轉睛，雪白的脂肪紋理如大理石般閃著微光，夾起放入鍋中輕輕涮個幾秒，油脂瞬間融化、香氣爆發。放入口中那一刻，軟嫩的肉纖維幾乎不需咀嚼就化開，整個嘴巴被濃郁的牛香包圍，還帶著一點奶油般的滑順感，讓人完全沉醉。

這款紐約客厲害的地方是「厚實但不膩口」。它的油花比例剛剛好，吃多也不會膩，反而越嚼越香。尤其當和牛油脂與柴魚高湯融合，入口那股鹹香、鮮甜交錯的滋味，簡直像一首日本和風的交響曲。有人說A5和牛是入口即化的夢幻肉，但我覺得這塊紐約客不只是夢幻，而是「吃完會懷念」的存在。涮完的那一口，就像吃到幸福最極致的瞬間，下一秒腦中只想著：再來一片。

澳洲和牛牛小排｜油香濃郁、越涮越過癮

如果說A5和牛紐約客是優雅代表，那澳洲和牛牛小排就是讓人忍不住大口吃肉的存在。這塊肉油花比紐約客再厚一點，色澤深紅帶著油潤的光澤，入鍋涮個幾秒，牛油香氣立刻飄滿整桌。吃進嘴裡是「香、嫩、彈」三重奏，先是油脂爆開的香氣衝上鼻腔，接著是咬下那瞬間的嫩度與彈性並存，最後才是牛肉特有的濃郁風味在舌尖散開。

最喜歡這塊牛小排的地方，是它的「多變」。不管你喜歡原味、沾柚子醋，還是搭一點玫瑰鹽，它都能呈現不同層次的美味。

涮太久會可惜，建議三到五秒起鍋最剛好，肉質還帶點粉嫩色，入口即是夢幻口感。那股濃郁又不死鹹的油脂香，會讓人一邊涮一邊驚呼：「這也太好吃了吧！」

日本A5和牛羽下｜細緻滑嫩、入口化開的極致享受

羽下這個部位在日本和牛界可是高級中的高級，位於肩胛下方，油花分佈細密且均勻，肉質軟嫩又帶筋性，口感層次超豐富。第一次看到那粉嫩的肉色，就知道這絕對不是一般等級。輕輕下鍋涮個幾秒，肉質瞬間變成柔嫩的粉紅色，散發出一股讓人無法抗拒的香氣。

如果你喜歡細緻一點的肉感，羽下一定會是你的心頭好。尤其搭配店家的壽喜燒湯底，那份清甜更襯出和牛油脂的香氣，整體吃起來輕盈卻充滿層次感。那種「入口化開卻不失咬勁」的口感，讓人忍不住放慢速度細細品味，連最後一絲餘香都捨不得吞下。

放入口中時，會先感受到一層油脂化開的滑順，接著肉纖維的彈性慢慢浮現，越嚼越能感受到那股「濃而不膩」的鮮香。它不像紐約客那樣厚實，也不像牛小排那樣豪放，而是介於兩者之間的柔和完美，像是帶著氣質的美味詩篇。

武鶴和牛火鍋 ｜海鮮 5L雪場蟹吃到飽？這夢成真了

當服務生端上那一整盤海鮮，我真的有種要落淚的衝動。除了蟹腳，還有特選鮭魚、現撈鱸魚、透抽、草蝦、天使紅蝦、生食級干貝、生鮮鮑魚等等。每一樣都新鮮得誇張，放進鍋裡的那一刻還會微微發亮。

更浮誇的是——店居然還有桌邊「專人剝蝦」，俐落的手法讓我看傻眼，不用沾手、不怕噴汁，只要張嘴享受就行。我看隔壁桌點了好多次蝦子，店員還得服務態度都很好，都會熱心的幫忙剝蝦~

尤其那個天使紅蝦，蝦肉緊實、蝦膏濃郁，連不愛吃蝦的朋友都吃到停不下來~

蝦體飽滿、殼薄肉甜，涮煮後依然保有柔嫩彈性。咬下去時那股甜味在口中綻放，鮮而不腥。重點是蝦頭裡的蝦膏超香！如果你是蝦控，絕對要記得把蝦頭拿去熬湯，湯底瞬間升級成海味濃湯，喝一口就會露出滿足微笑。

北海道鱈場蟹腳厚實得像小腿，剝開後蟹肉潔白、細緻、香甜。那亮紅色的蟹殼、飽滿的蟹肉，光看就讓人食指大動。輕輕涮入熱湯，蟹殼裂開時散出的鮮香氣，讓整桌空氣都變甜了。

北海道鱈場蟹腳厚實得像小腿，剝開後蟹肉潔白、細緻、香甜。鱈場蟹的甜、和牛的香，一冷一熱之間，是最頂級的味覺對撞。入口那一瞬間，肉質緊實細嫩，蟹汁在嘴裡爆開，是大海最直接的甜味！完全不用沾醬，原味就鮮到不行。那份奢華感，真的讓人瞬間覺得自己像在北海道現撈現煮。

武鶴和牛火鍋｜滷味牛筋、牛腱、牛肚

如果你以為武鶴和牛火鍋只有高級肉，那就錯了！他們家的滷味盤，完全是隱藏版的靈魂配角。光是端上桌，就能聞到那股厚實的滷香氣息，醬色油亮、香氣濃郁，讓人忍不住筷子直接出動。

牛肚的彈性讓人驚艷。那一層層的蜂巢紋滷得恰好，咬下去有彈性卻不韌，吸飽滷汁後，每一口都是濃縮的牛香與辛香料交融的香氣。再搭配店家特調的蒜蓉醬油或辣椒醋，層次更豐富，鹹香辣勁在嘴裡爆開，讓人欲罷不能。

牛腱的表現則是厚實派代表。那扎實的口感加上纖維分明的肉理，越嚼越香。滷汁滲進每一條肉筋中，鹹香中帶著淡淡的中藥香氣，吃起來不會死鹹，反而像是經過時間淬煉出的溫潤滋味。最厲害的是，它單吃就超香，放進火鍋中稍微涮熱，更是香氣再升級！

武鶴和牛火鍋｜ 精選火鍋配料

除了夢幻的和牛肉盤，武鶴和牛火鍋的配料們也完全不馬虎，甚至可以說是「從海底到鍋底」都用心到極致。他們家的手工火鍋料也很值得一提。像是手工蝦餃、墨魚丸、爆漿起司球，每一款都不是坊間冷凍貨，而是嚴選品牌。

武鶴和牛火鍋｜菜盤

別以為來武鶴和牛火鍋吃到飽，重頭戲只有肉和海鮮，這裡的菜盤絕對值得你多看幾眼。那一大盤蔬菜端上桌時，真的會讓人忍不住「哇～」一聲。擺盤乾淨整齊、色彩繽紛，看起來就像是把整座菜市場的精華濃縮成一盤。高麗菜、青江菜、南瓜、豆腐、番茄、金針菇、玉米筍……每一種都新鮮到發亮，葉菜翠綠、根莖類飽滿，看得出是當天新鮮配送。

武鶴和牛火鍋｜副餐 鮭魚卵和牛丼飯

而說到副餐，這裡也完全不輸主餐。除了常見的白飯、冬粉、烏龍麵外，武鶴和牛火鍋最讓人尖叫的，就是那碗夢幻級的「鮭魚卵和牛丼飯」！一上桌就像珠寶盒打開一樣，滿滿像寶石般閃耀的鮭魚卵，鋪在熱騰騰的和牛滷肉飯上，每一顆鮭魚卵都晶瑩剔透、閃閃發光。

底下的滷肉飯不是一般的肉燥，而是用A5和牛邊角肉慢燉而成。那濃郁的牛油香氣滲進每一粒米飯，鹹香中帶著甜潤，一口下去，鮭魚卵在嘴裡爆開的鮮味，和滷肉飯的濃厚交疊在一起，整個味蕾瞬間爆炸！真的是超奢華的雙重享受。老實說，我甚至有一瞬間覺得這碗飯本身就值回票價，根本可以開成單品主食。

吃完一輪肉、菜、海鮮，再來一碗這樣的副餐收尾，完全是幸福的句點。可以說，武鶴和牛火鍋不只是「吃到飽」，而是一場讓人從前菜到最後一口都充滿驚喜的全套饗宴。

武鶴和牛火鍋｜打卡禮

只要在IG或FB上標記打卡「#武鶴和牛火鍋」，就能獲得「特選好禮一份」！

這次我拿到的是鹽蔥牛舌，厚切但軟嫩，鹽蔥香氣撲鼻、越嚼越香，整個大加分！而且店家還會不定期更換贈品，讓人每次打卡都有新期待~

武鶴和牛火鍋｜甜點 蜂覓牛奶冰

吃火鍋一定要留肚子給甜點。武鶴和牛火鍋的蜂覓牛奶冰真的是意外驚喜，冰體綿密細緻，入口滿滿蜂蜜香，微微甜卻不膩。上面還撒上抹茶粉提香，一口下去清爽又滿足。壽星還有法式甜點蛋糕，儀式感十足，擺盤精緻到像藝術品。

武鶴和牛火鍋｜壽星禮

在武鶴和牛火鍋，慶生不是附帶活動，而是一場被重視的「儀式」。只要是壽星來用餐，就會有法式甜點蛋糕加上音樂盒幫你現場慶生！真的不是開玩笑──當甜點端上桌時，背景音樂響起、燭光閃爍，整桌人都瞬間笑開懷。那種被祝福的氣氛，溫馨又浪漫，超級適合情侶或好友聚會。

那份蛋糕也不是隨便的壽星蛋糕，而是老闆特別挑選的法式甜點。口感細緻、奶香濃郁，擺盤更是高級感滿滿，像是精品甜點店才會出現的水準。切下一口放進嘴裡，綿密中帶著微微的焦糖香氣，甜度剛好，吃完會不自覺說出：「太幸福了吧～」

📣 武鶴和牛火鍋優惠報報 📣

➊ 平日中午 or 壽星用餐享好禮三選一：

（A5日本和牛紐約客一份／北海道鱈場蟹一份／平日中午9折）

➋ 壽星加碼：不分平假日慶生，再贈法式甜點蛋糕一份！

⚠️ 優惠僅限吃到飽方案，兒童不適用。

⚠️ 活動優惠擇一使用。

這種貼心的儀式感，讓人從用餐開始到結束都覺得被照顧得剛剛好。可以說，武鶴和牛火鍋不只是在吃一鍋火鍋，而是在體驗一場被細節溫柔包圍的美食饗宴。

吃完武鶴和牛火鍋，我只想說——這不是吃到飽，這是被好食材包圍的一場盛宴。A5和牛的香、鱈場蟹的甜、麻辣湯的刺激與壽喜燒的柔和，每一口都讓人感動。整體服務到位、環境舒適、食材誠意滿滿，完全對得起「全台唯一A5日本和牛吃到飽」的名號。

不論是情侶約會、家庭聚餐還是慶生聚會，這裡都超適合。

2480元能吃到這種品質的A5和牛＋北海道鱈場蟹，我只能說——人生短短幾回鍋，不來一次太可惜！