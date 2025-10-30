全台唯一也最便宜！A5和牛紐約客＋北海道鱈場蟹吃到飽只要 $2480｜全台唯一A5日本和牛吃到飽就在武鶴和牛火鍋

2025-10-30 12:21 貝ㄦ貪食怪

說真的，我本來不太相信台北會有「神級和牛＋頂級海鮮吃到飽」這種組合，直到我發現《武鶴和牛火鍋》！這裡號稱全台唯一能吃到「神戶A5和牛」的火鍋吃到飽，更誇張的是，A5和牛紐約客＋5L雪場蟹吃到飽只要 $2480！ 光是看到菜單我就想直接打電話報警——這價錢根本太佛心！

武鶴和牛火鍋

🏠：台北市中山區吉林路228號

⏱：11:30~14:00 17:00~22:00

☎️：02-2581-8066

🚇：捷運行天宮站

武鶴和牛火鍋 環境介紹

武鶴和牛火鍋位在台北市吉林路上，離行天宮捷運站 4 號出口超近，走出來不用五分鐘就能抵達！地點真的方便到不行。這裡可是台北老饕們口耳相傳的「和牛天堂」，主打頂級和牛與海鮮吃到飽，不管是想大啖A5和牛、還是狂嗑鱈場蟹腳，都能一次滿足。

走進武鶴和牛火鍋，第一印象就是「氣氛太好了吧！」整體裝潢以深色為主，搭配柔和燈光，不論白天或夜晚，都讓人有種放鬆感。店內共有兩層樓，座位之間保留恰到好處的距離，不會壓迫、也不擁擠，低聲交談間還能聽見背景音樂的悠緩節奏，像是在東京高級餐廳用餐。

最貼心的是，桌上細節一點都沒漏。除了基本的餐具、濕紙巾與火鍋配料之外，側邊抽屜還貼心放了牙線棒，讓你隨時保持優雅。洗手間乾淨明亮，備有香氛與一次性擦手巾，這些看似微小的細節，卻讓整體體驗感瞬間升級。二樓空間還可包場，非常適合尾牙、春酒、慶生或約會。

我最喜歡的是那種「一進門就被照顧好的感覺」。服務人員會熱情迎接、幫你介紹菜單，連湯底都會依照口味推薦。整體氛圍沉穩中帶有溫度，像是被老朋友邀請到家裡吃一鍋誠意滿滿的好湯。

武鶴和牛火鍋 最新菜單

吃到飽分為不同價位方案，其中最吸引人的就是「A5和牛＋鱈場蟹」方案，一人只要$2480，就能無限暢吃日本A5和牛紐約客、澳洲和牛牛小排、A5羽下等頂級肉品，還能大口享用北海道鱈場蟹腳、天使紅蝦，光看菜單就讓人心動到不行。點餐的方式也很簡單～主食、肉品、海鮮都是以桌邊點餐方式供應，只要告訴服務人員想吃的部位與份量，很快就會端上桌！

武鶴和牛火鍋｜湯底推薦 壽喜燒×川渝麻辣的極致平衡

我這次挑的是「壽喜燒＋川渝麻辣」鴛鴦鍋，這組合可以說是鹹甜控和辣控的完美平衡。壽喜燒湯底飄著洋蔥香氣，鹹甜交錯得剛剛好，光是喝湯就能感受到厚實的旨味。當A5和牛在湯裡輕涮幾秒、肉色轉淡、油脂融化的瞬間，那香氣真的太犯規。再把肉裹上生蛋液入口，滑順得像在吃一口入口即化的夢。

川渝麻辣鍋真的是超推！花椒與辣椒的香氣濃郁卻不嗆喉，麻中帶香、辣中有層次，讓人越吃越上癮。尤其是當牛筋、牛肚吸滿湯汁後的那一口，軟Q又有彈性，每一口都讓人忍不住點頭。這兩種湯底各有個性，但都能讓每種食材發揮極致風味，像一場味覺上的對話。

裡頭的鴨血和豆腐給得超大方，每一塊都吸飽湯汁、入口即化，完全不死鹹。而且最狂的是——這些都可以無限續！對愛吃麻辣鍋的我來說，這根本是天堂設定。邊吃邊涮牛，配上這鍋熱辣辣的靈魂湯底，爽度直接破表！

武鶴和牛火鍋｜肉品 A5和牛的油花光澤，是幸福的顏色

來武鶴和牛火鍋不吃肉就太可惜。2480元方案能吃到日本A5和牛羽下、板腱與紐約客，光看那油花分布就知道是真材實料。侍肉師現切肉塊、薄厚恰到好處，涮進壽喜燒湯裡只需三秒，粉紅色的肉在湯中微微捲起，油脂被熱氣逼出，在表面閃閃發亮，那畫面真的像藝術品。

日本A5和牛紐約客｜油花如星河閃爍的完美開場

要說武鶴和牛火鍋的天菜代表，絕對非日本A5和牛紐約客莫屬。這塊肉一上桌，光是那細密油花就足以讓人目不轉睛，雪白的脂肪紋理如大理石般閃著微光，夾起放入鍋中輕輕涮個幾秒，油脂瞬間融化、香氣爆發。放入口中那一刻，軟嫩的肉纖維幾乎不需咀嚼就化開，整個嘴巴被濃郁的牛香包圍，還帶著一點奶油般的滑順感，讓人完全沉醉。

這款紐約客厲害的地方是「厚實但不膩口」。它的油花比例剛剛好，吃多也不會膩，反而越嚼越香。尤其當和牛油脂與柴魚高湯融合，入口那股鹹香、鮮甜交錯的滋味，簡直像一首日本和風的交響曲。有人說A5和牛是入口即化的夢幻肉，但我覺得這塊紐約客不只是夢幻，而是「吃完會懷念」的存在。涮完的那一口，就像吃到幸福最極致的瞬間，下一秒腦中只想著：再來一片。

澳洲和牛牛小排｜油香濃郁、越涮越過癮

如果說A5和牛紐約客是優雅代表，那澳洲和牛牛小排就是讓人忍不住大口吃肉的存在。這塊肉油花比紐約客再厚一點，色澤深紅帶著油潤的光澤，入鍋涮個幾秒，牛油香氣立刻飄滿整桌。吃進嘴裡是「香、嫩、彈」三重奏，先是油脂爆開的香氣衝上鼻腔，接著是咬下那瞬間的嫩度與彈性並存，最後才是牛肉特有的濃郁風味在舌尖散開。

最喜歡這塊牛小排的地方，是它的「多變」。不管你喜歡原味、沾柚子醋，還是搭一點玫瑰鹽，它都能呈現不同層次的美味。

涮太久會可惜，建議三到五秒起鍋最剛好，肉質還帶點粉嫩色，入口即是夢幻口感。那股濃郁又不死鹹的油脂香，會讓人一邊涮一邊驚呼：「這也太好吃了吧！」

日本A5和牛羽下｜細緻滑嫩、入口化開的極致享受

羽下這個部位在日本和牛界可是高級中的高級，位於肩胛下方，油花分佈細密且均勻，肉質軟嫩又帶筋性，口感層次超豐富。第一次看到那粉嫩的肉色，就知道這絕對不是一般等級。輕輕下鍋涮個幾秒，肉質瞬間變成柔嫩的粉紅色，散發出一股讓人無法抗拒的香氣。

如果你喜歡細緻一點的肉感，羽下一定會是你的心頭好。尤其搭配店家的壽喜燒湯底，那份清甜更襯出和牛油脂的香氣，整體吃起來輕盈卻充滿層次感。那種「入口化開卻不失咬勁」的口感，讓人忍不住放慢速度細細品味，連最後一絲餘香都捨不得吞下。

放入口中時，會先感受到一層油脂化開的滑順，接著肉纖維的彈性慢慢浮現，越嚼越能感受到那股「濃而不膩」的鮮香。它不像紐約客那樣厚實，也不像牛小排那樣豪放，而是介於兩者之間的柔和完美，像是帶著氣質的美味詩篇。

武鶴和牛火鍋 ｜海鮮 5L雪場蟹吃到飽？這夢成真了

當服務生端上那一整盤海鮮，我真的有種要落淚的衝動。除了蟹腳，還有特選鮭魚、現撈鱸魚、透抽、草蝦、天使紅蝦、生食級干貝、生鮮鮑魚等等。每一樣都新鮮得誇張，放進鍋裡的那一刻還會微微發亮。

更浮誇的是——店居然還有桌邊「專人剝蝦」，俐落的手法讓我看傻眼，不用沾手、不怕噴汁，只要張嘴享受就行。我看隔壁桌點了好多次蝦子，店員還得服務態度都很好，都會熱心的幫忙剝蝦~

尤其那個天使紅蝦，蝦肉緊實、蝦膏濃郁，連不愛吃蝦的朋友都吃到停不下來~

蝦體飽滿、殼薄肉甜，涮煮後依然保有柔嫩彈性。咬下去時那股甜味在口中綻放，鮮而不腥。重點是蝦頭裡的蝦膏超香！如果你是蝦控，絕對要記得把蝦頭拿去熬湯，湯底瞬間升級成海味濃湯，喝一口就會露出滿足微笑。

北海道鱈場蟹腳厚實得像小腿，剝開後蟹肉潔白、細緻、香甜。那亮紅色的蟹殼、飽滿的蟹肉，光看就讓人食指大動。輕輕涮入熱湯，蟹殼裂開時散出的鮮香氣，讓整桌空氣都變甜了。

北海道鱈場蟹腳厚實得像小腿，剝開後蟹肉潔白、細緻、香甜。鱈場蟹的甜、和牛的香，一冷一熱之間，是最頂級的味覺對撞。入口那一瞬間，肉質緊實細嫩，蟹汁在嘴裡爆開，是大海最直接的甜味！完全不用沾醬，原味就鮮到不行。那份奢華感，真的讓人瞬間覺得自己像在北海道現撈現煮。

武鶴和牛火鍋｜滷味牛筋、牛腱、牛肚

如果你以為武鶴和牛火鍋只有高級肉，那就錯了！他們家的滷味盤，完全是隱藏版的靈魂配角。光是端上桌，就能聞到那股厚實的滷香氣息，醬色油亮、香氣濃郁，讓人忍不住筷子直接出動。

牛肚的彈性讓人驚艷。那一層層的蜂巢紋滷得恰好，咬下去有彈性卻不韌，吸飽滷汁後，每一口都是濃縮的牛香與辛香料交融的香氣。再搭配店家特調的蒜蓉醬油或辣椒醋，層次更豐富，鹹香辣勁在嘴裡爆開，讓人欲罷不能。

牛腱的表現則是厚實派代表。那扎實的口感加上纖維分明的肉理，越嚼越香。滷汁滲進每一條肉筋中，鹹香中帶著淡淡的中藥香氣，吃起來不會死鹹，反而像是經過時間淬煉出的溫潤滋味。最厲害的是，它單吃就超香，放進火鍋中稍微涮熱，更是香氣再升級！

武鶴和牛火鍋｜ 精選火鍋配料

除了夢幻的和牛肉盤，武鶴和牛火鍋的配料們也完全不馬虎，甚至可以說是「從海底到鍋底」都用心到極致。他們家的手工火鍋料也很值得一提。像是手工蝦餃、墨魚丸、爆漿起司球，每一款都不是坊間冷凍貨，而是嚴選品牌。

武鶴和牛火鍋｜菜盤

別以為來武鶴和牛火鍋吃到飽，重頭戲只有肉和海鮮，這裡的菜盤絕對值得你多看幾眼。那一大盤蔬菜端上桌時，真的會讓人忍不住「哇～」一聲。擺盤乾淨整齊、色彩繽紛，看起來就像是把整座菜市場的精華濃縮成一盤。高麗菜、青江菜、南瓜、豆腐、番茄、金針菇、玉米筍……每一種都新鮮到發亮，葉菜翠綠、根莖類飽滿，看得出是當天新鮮配送。

武鶴和牛火鍋｜副餐 鮭魚卵和牛丼飯

而說到副餐，這裡也完全不輸主餐。除了常見的白飯、冬粉、烏龍麵外，武鶴和牛火鍋最讓人尖叫的，就是那碗夢幻級的「鮭魚卵和牛丼飯」！一上桌就像珠寶盒打開一樣，滿滿像寶石般閃耀的鮭魚卵，鋪在熱騰騰的和牛滷肉飯上，每一顆鮭魚卵都晶瑩剔透、閃閃發光。

底下的滷肉飯不是一般的肉燥，而是用A5和牛邊角肉慢燉而成。那濃郁的牛油香氣滲進每一粒米飯，鹹香中帶著甜潤，一口下去，鮭魚卵在嘴裡爆開的鮮味，和滷肉飯的濃厚交疊在一起，整個味蕾瞬間爆炸！真的是超奢華的雙重享受。老實說，我甚至有一瞬間覺得這碗飯本身就值回票價，根本可以開成單品主食。

吃完一輪肉、菜、海鮮，再來一碗這樣的副餐收尾，完全是幸福的句點。可以說，武鶴和牛火鍋不只是「吃到飽」，而是一場讓人從前菜到最後一口都充滿驚喜的全套饗宴。

武鶴和牛火鍋｜打卡禮

只要在IG或FB上標記打卡「#武鶴和牛火鍋」，就能獲得「特選好禮一份」！

這次我拿到的是鹽蔥牛舌，厚切但軟嫩，鹽蔥香氣撲鼻、越嚼越香，整個大加分！而且店家還會不定期更換贈品，讓人每次打卡都有新期待~

武鶴和牛火鍋｜甜點 蜂覓牛奶冰

吃火鍋一定要留肚子給甜點。武鶴和牛火鍋的蜂覓牛奶冰真的是意外驚喜，冰體綿密細緻，入口滿滿蜂蜜香，微微甜卻不膩。上面還撒上抹茶粉提香，一口下去清爽又滿足。壽星還有法式甜點蛋糕，儀式感十足，擺盤精緻到像藝術品。

武鶴和牛火鍋｜壽星禮

在武鶴和牛火鍋，慶生不是附帶活動，而是一場被重視的「儀式」。只要是壽星來用餐，就會有法式甜點蛋糕加上音樂盒幫你現場慶生！真的不是開玩笑──當甜點端上桌時，背景音樂響起、燭光閃爍，整桌人都瞬間笑開懷。那種被祝福的氣氛，溫馨又浪漫，超級適合情侶或好友聚會。

那份蛋糕也不是隨便的壽星蛋糕，而是老闆特別挑選的法式甜點。口感細緻、奶香濃郁，擺盤更是高級感滿滿，像是精品甜點店才會出現的水準。切下一口放進嘴裡，綿密中帶著微微的焦糖香氣，甜度剛好，吃完會不自覺說出：「太幸福了吧～」

📣 武鶴和牛火鍋優惠報報 📣

➊ 平日中午 or 壽星用餐享好禮三選一：

（A5日本和牛紐約客一份／北海道鱈場蟹一份／平日中午9折）

➋ 壽星加碼：不分平假日慶生，再贈法式甜點蛋糕一份！

⚠️ 優惠僅限吃到飽方案，兒童不適用。

⚠️ 活動優惠擇一使用。

這種貼心的儀式感，讓人從用餐開始到結束都覺得被照顧得剛剛好。可以說，武鶴和牛火鍋不只是在吃一鍋火鍋，而是在體驗一場被細節溫柔包圍的美食饗宴。

吃完武鶴和牛火鍋，我只想說——這不是吃到飽，這是被好食材包圍的一場盛宴。A5和牛的香、鱈場蟹的甜、麻辣湯的刺激與壽喜燒的柔和，每一口都讓人感動。整體服務到位、環境舒適、食材誠意滿滿，完全對得起「全台唯一A5日本和牛吃到飽」的名號。

不論是情侶約會、家庭聚餐還是慶生聚會，這裡都超適合。

2480元能吃到這種品質的A5和牛＋北海道鱈場蟹，我只能說——人生短短幾回鍋，不來一次太可惜！

貝ㄦ貪食怪

貝ㄦ貪食怪

我是貝ㄦ貪食怪，我喜歡分享美食與生活，主要經營痞客邦、ig和臉書，同時也是PopDaily 創作者和食尚玩家駐站部落客，希望你喜歡我的分享❤️

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

2025-10-02 16:01 女子漾／編輯張念慈
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

以大份量、平價聞名的美式賣場Costco，如今也難逃全球供應鏈混亂與貿易戰影響。美國總統川普今年4月祭出新一波關稅政策，進口商品成本大幅上升，加上氣候異常與原物料飆漲，美媒《The Takeout》點名14種商品恐在2025年下半年持續漲價，提醒消費者「能囤就趕快囤」。

14項「先囤再說」清單與理由

1.乳製品（奶油、優格、冰淇淋

美國2022年到2025年，奶油價格已從每磅3.67美元漲到4.87美元，冰淇淋半加侖從4.99美元漲到6.49美元，漲幅約三成。除了飼養、電力、燃料成本拉高，2025年美國更爆發乳牛禽流感疫情，供給恐再減。Kirkland希臘優格多仰賴德國、愛爾蘭與紐西蘭進口，未來關稅上調恐再推一波漲勢。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

2.咖啡

星巴克、Peet’s以及Kirkland咖啡價格持續上揚。美國進口咖啡有6成來自巴西、哥倫比亞，但氣候異常造成收成不穩。若美方對巴西啟動高達50%關稅，咖啡族群恐大失血。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

3.橄欖油

2023年地中海大旱，推升全球橄欖油價格暴漲4成。雖然2024年底西班牙降雨帶來一絲希望，但美國已對歐盟商品加徵20%關稅，甚至可能升到30%。未開封橄欖油可放兩年，建議有空間就多帶。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

4.蛋

2024年美國爆發禽流感，雞群銳減，蛋價一度翻倍，Costco甚至限制購買數量。雖然2025年春季疫情趨緩，但供應恢復緩慢，官方預測年底前價格還會再漲60%。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

5.番茄

美國每年從墨西哥進口40億磅番茄，佔市場70%。2025年川普宣布將番茄排除在美墨加自由貿易協定之外，課徵17%關稅。結果是：番茄價格走勢不穩，可能成為消費者下一個痛點。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

6.堅果

Kirkland綜合堅果來自全球15個產地，從非洲到南美都有。若象牙海岸與巴西分別面臨21%與50%關稅，進口成本將大幅上升。加上美國本土種植面積縮小，價格只會更貴。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

7.泡麵

Indomie炒麵、韓國Buldak辣雞麵到日清杯麵都是Costco熱門品，但亞洲進口品恐面臨30%關稅壓力。雖然現在仍比小超市便宜，但長期低價難保。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

8.茶葉

包括日本綠茶、台灣烏龍茶都面臨25%至32%關稅風險。Costco可能選擇漲價或下架表現不佳的商品，愛喝茶的族群得注意。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

9.健康食物種子（藜麥、奇亞籽）

美國奇亞籽主要來自尼加拉瓜、墨西哥與玻利維亞。健康飲食需求持續上升，氣候與關稅變數讓Kirkland藜麥、奇亞籽價格可能再漲。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

10.歐洲紅白酒與烈酒

美國每年進口葡萄酒約75%來自歐洲，川普甚至放話要對歐洲酒類課200%關稅。從西班牙紅酒到法國伏特加都可能大幅調漲。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

11.海苔

Kirkland與韓國品牌Bibigo的海苔產品受美韓關稅拉鋸影響，2025年上半年價格已從10.99美元漲到11.99美元，漲幅近一成。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

12.牛肉

美國牛隻存欄跌至1951年以來最低，需求卻不減。美國農業部預測，2025年牛肉價格將再漲近7%。紐澳進口牛肉同樣面臨關稅不確定。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

13.法式餅乾

法國品牌St Michel、La Mere Poulard等奶油餅乾深受歡迎，但歐美互徵關稅若升至30%，恐讓這些零食再創新高。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

14.檸檬水

USDA列入2025年漲價清單，尤其是以柑橘為基底的飲料。颶風與「黃龍病」重創美國檸檬收成，進口替代又得面臨關稅。Kirkland有機檸檬水已在短短兩個月內調漲0.1美元。

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva
美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價。圖片來源：Canva

三個聰明囤貨原則

1.三個月內必用完：避免過期與囤貨壓力，乳製品、飲料尤其要控制量。

2.分裝保存：大瓶油、牛肉、堅果、穀物買回家分裝冷凍或避光保存，延長鮮度。

3.品牌替代：咖啡、茶、油漲太兇時，先找同等級替代品，不必硬撐。

這份清單鎖定美國Costco，但因為許多品牌與商品同樣在台灣架上出現，加上全球上游供應鏈相通，漲價壓力最終可能也會反映到台灣。若近期有計畫補貨乳製品、咖啡或歐洲紅酒，建議把握促銷檔期，依「三原則」聰明囤貨，才不會被漲價打亂生活預算。

光復節連假優惠懶人包！全台好康一次看：手搖飲買一送一、炸雞半價、樂園門票25折起

光復節連假優惠懶人包！全台好康一次看：手搖飲買一送一、炸雞半價、樂園門票25折起

2025-10-23 10:41 女子漾／編輯周意軒
光復節連假優惠懶人包！全台好康一次看：手搖飲買一送一、炸雞半價、樂園門票25折起
光復節連假優惠懶人包！全台好康一次看：手搖飲買一送一、炸雞半價、樂園門票25折起

2025年最後一個連假來啦！10/24至10/26的光復節連假，各大品牌為了迎接年末商機，紛紛推出超狂優惠。不論是要外出遊玩還是宅在家追劇，從咖啡手搖飲、速食炸雞到遊樂園門票通通有折扣，小資族記得筆記收藏這波「吃喝玩樂懶人包」，錯過真的會心痛！

一、超商咖啡優惠最划算

7-ELEVEN：即日期至28日，特選美式、拿鐵第2杯半價，冰沙任選2杯99元。

全家：10月22日至10月26日，特大冰拿鐵加19元、特大冰美式加29元多一杯、大杯冰磚拿鐵加19元多一杯

萊爾富：即日期至28日大杯特濃、特大杯咖啡買1送1，大杯美式冰熱任選35元。

OKmart：楊枝甘露冰沙＋漂浮冰淇淋系列合購111元。

美廉社：APP會員大杯美式買5送5，平均每杯只要23元。

85度C：10/25限定中、大杯咖啡第2杯半價。

二、速食控開吃！麥當勞肯德基優惠最強

麥當勞APP優惠券：

中薯買一送一、麥香雞現折10元。

單筆滿200元送4塊麥克雞塊。

四大人氣套餐最低62折起。

另外麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」自10月23日起至11月11日推出「早餐5入量購優惠組」，包括豬肉滿福堡加蛋、火腿蛋堡、焙果堡系列等多款人氣早餐，搭配指定飲品5入量購組合，最低65折起。。

肯德基：

10/23～11/3多人桶餐47折，6塊咔啦脆雞＋6顆蛋撻只要333元。

每週三「炸翻星期三」買一送一輪番登場，從蛋撻、咔啦雞腿堡到上校雞塊輪番登場。

指定三款經典堡「加10元多一件」，咔啦雞腿堡、青花椒堡全都吃得到。

漢堡王：

歲末優惠券開放領取，雙人套餐最低49折，雙堡組合99元起，整張券省下2723元。

摩斯漢堡：

10/24～10/27限定，指定套餐單套9折、第二套6折。

拿坡里：

大披薩買1送1、炸雞買4送4，還可免費加贈青花椒烤雞翅。

21風味館：

全台門市香草烤雞下殺7折，炸雞桶特價262元。

三、手搖飲/咖啡買一送一喝起來！

星巴克：買一送一活動又來了！根據官網，這次推出的是「把握美好秋收 指定品項」好友分享活動，在週三 (10/22)至週四(10/23)，11時至20時購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

翰林茶館：週末「熊貓珍奶」買1送1，每店每日限量30組。

CoCo都可：「粉角檸檬冬瓜」「奶茶三兄弟」買1送1，LINE領券點餐2杯79元。

路易莎：會員早上11點前購咖啡，第2杯半價。

四、樂園入園券優惠25折起！

六福村：身分證含「2」或「5」享$599優惠票；40歲以上民眾或學生可享$400～$599入園價。

麗寶樂園：購全票即贈COLD STONE冰淇淋提貨券（價值$630）。

劍湖山世界：身分證含「1、2、3」享25折起，最低票價$299。

九族文化村：萬聖節「妖怪變裝」免費入園或贈互動券。

義大世界：萬聖裝扮入園，第二人只要15元。

小人國：發票中「234」三碼任兩碼享愛價$234入園。

五、餐廳優惠!最狂5折起

金子半之助、日本橋海鮮丼辻半推出「大感謝祭」，自10/23至11/14期間，凡點主餐可獲主餐5折券（平日週一至五使用至11/21），消費滿1000元再贈主餐7折券（平日週一至四使用至11/20）。11/6品牌日限定，當日點主餐可享綜合天婦羅或黑鮪魚手卷乙份；11/1至11/30會員日，點任一主餐即可兌換海苔或軟性飲料乙份。

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有

2025-10-08 11:58 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：IG @jennierubyjane、小紅書 @冰淇淋遊樂園
圖片來源：IG @jennierubyjane、小紅書 @冰淇淋遊樂園

今年10月簡直是連假大月，大家有沒有規劃出國旅行呢？想讓你的經濟艙飛行升級，感受不一樣的旅程嗎？別以為只有商務艙才有特別待遇，其實只要掌握一些小技巧，經濟艙旅客也能享受到不少隱藏的小確幸！旅遊專家透露，很多航空公司都提供免費的隱藏服務，只要你在對的時間、帶著禮貌提出要求，就有機會讓你的飛行體驗更舒適！所以下次搭飛機時，記得試試這些小竅門，讓你的旅行充滿驚喜吧！

不用加錢也可以坐得很舒適！旅遊專家曝光「經濟艙隱藏服務」！

根據旅遊媒體《Travel+Leisure》報導，其實有些航空公司服務，只要你開口詢問，就有機會獲得！Dollar Flight Club 創辦人兼執行長 Jesse Neugarten 也說過：「即使是經濟艙，只要禮貌地提出需求，還是能爭取到一些實用的小福利哦！」不過，專家提醒，登機、起飛和降落的時候，空服員最忙碌，最好避免在這些時候提額外要求。最理想的時機其實是在主要餐點服務結束後，這時機艙會比較穩定，空服員也有更多時間處理旅客的請求！所以，下次搭飛機時，記得抓準時機，再加點禮貌，說不定會有驚喜等著你哦！

圖片來源：聯合報系資料照片 程嘉文
圖片來源：聯合報系資料照片 程嘉文

經濟艙7大隱藏免費服務1. 額外的餐點與點心

長途航班是福利大放送的時候！根據 FreeQuinnt Flyer 創辦人 Quinn English 的說法，國際航線的福利超級大方，像是達美、聯合和美國航空這些航空公司，經濟艙的免費餐點和點心都是一等一的好！反觀廉價航空，福利就比較有限啦。

經濟艙7大隱藏免費服務2. 舒適用品包

長途飛行，不只需要舒適的座位，還要有貼心的小物！像是土耳其航空就會提供過夜包，包括牙刷、襪子、眼罩等基本用品，還有機會拿到護唇膏、保濕乳等，讓你飛機上也能保持清爽又舒適。

經濟艙7大隱藏免費服務3. 免費機上 Wi-Fi

越來越多航空公司都開始提供免費機上 Wi-Fi 服務啦！像是捷藍航空、達美航空、阿聯酋航空、法國航空和卡達航空等，讓你即使在天上也能隨時保持連線，查查郵件、刷刷社群，無需擔心網絡問題。

經濟艙7大隱藏免費服務4. 枕頭與毛毯

長途夜航時，枕頭和毛毯簡直是必備！如果你發現座位上沒有提供，不妨在餐點服務結束後，禮貌地向空服員詢問，絕對能讓你更舒適。

經濟艙7大隱藏免費服務5. 免費酒精飲品

想在天上小酌一杯？許多航空公司只要你達到法定飲酒年齡，就可以免費享受啤酒和紅白酒！像是阿聯酋航空、卡達航空和新加坡航空，都提供這項福利，讓你在飛行中也能享受

經濟艙7大隱藏免費服務6. 兒童遊戲包

帶小朋友出門的家長們有福啦！很多航空公司會準備兒童遊戲包，裡面有畫本和蠟筆，讓小朋友在飛行途中也能開心打發時間。偶爾空服員還會送小飛行員胸章或迷你玩具哦！

經濟艙7大隱藏免費服務7. 飛機收藏卡

這個是達美航空的獨家特色！他們會提供印有不同機型設計的收藏卡，有時候還會是你搭乘的那架飛機哦！對飛機有興趣的你，不妨禮貌地詢問空服員，看看能不能向機師索取一張收藏卡。

圖片來源：小紅書
圖片來源：小紅書

以上這些隱藏服務記得記下來，下次搭到這些航空就能讓自己的搭乘體驗更舒適！最後亦可延伸閱讀：2025 桃園機場台灣伴手禮推薦總整理｜特色、品項、哪裡買⋯一次看！

【本文為JUSKY街星授權提供】

2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略

2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略

2025-10-20 22:39 女子漾 /編輯周意軒
2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略。圖片來源:Threads和官方
2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略。圖片來源:Threads和官方

身為手搖飲界的「國民飲料」，50嵐幾乎陪伴大家從學生時期喝到上班族時代。不論是熱戀時的波霸奶茶，還是加班時的一杯烏龍拿鐵，那個熟悉的藍黃Logo總能帶來療癒感。2025年，50嵐不僅推出多款新飲品，還悄悄更新「隱藏客製化菜單」，讓飲料控又有新口感可以解鎖。這篇一次整理最新價格、網評Top10人氣飲品，以及最強加料秘訣，讓你下次排隊不再猶豫。

圖片來源:Threads
圖片來源:Threads

50嵐熱潮再起！BLACKPINK 成員 Rosé（朴彩英）登上高雄世運主場館舞台時，不只以甜美歌聲征服全場，還被捕捉到邊喝 50嵐波霸紅茶拿鐵、邊配鳳梨酥 的畫面，親民舉動瞬間掀起話題。隔天她更加碼挑戰台灣街頭美食——鹹酥雞，讓現場超過5萬名觀眾嗨到尖叫，網路上更掀起一波「我要喝Rosé同款50嵐」的熱潮。

1. 50嵐30週年依舊穩坐台灣手搖飲王座

50嵐臺南德興店（創始店）。圖片來源：維基百科
50嵐臺南德興店（創始店）。圖片來源：維基百科

從1994年誕生於台南小攤位，到如今遍布全台，50嵐靠的不是華麗行銷，而是「老派堅持」——現泡茶湯、嚴選鮮乳、手工熬糖。雖然新品更新速度不算快，卻總能抓住台灣人最熟悉的味蕾。像是波霸奶茶、冰淇淋紅茶、珍波椰青茶，年年都穩居排行榜。2025年更推出期間限定「麵茶拿鐵」與重焙烏龍系列，掀起懷舊與新風味並存的手搖風潮。

2. 網友熱議！2025年50嵐必喝Top10飲品排行

每次走進50嵐點餐台，選項太多讓人瞬間選擇障礙大爆發。以下是根據網友票選與實際熱銷數據整理的Top10必喝清單：

波霸奶茶

經典中的經典，香濃紅茶搭配Q彈波霸，每一口都是回憶。建議「微糖、少冰」最順口。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

波霸紅茶拿鐵

BLACKPINK成員Rosé都喝過！紅茶與鮮奶完美1:1比例，濃郁不膩口。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

珍波椰青茶

珍珠、波霸、椰果一次滿足咀嚼控三大願望，無糖就超好喝。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

冰淇淋紅茶

阿薩姆紅茶加上一球香草冰淇淋，融合苦甜與奶香，是夏季永遠喝不膩的經典。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

重焙烏龍拿鐵

焙火香氣濃烈、尾韻帶焦糖感，如果喜歡珍珠也能加上小珍珠的口感超加分。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

椰果烏龍拿鐵

烏龍奶茶的厚實茶香遇上爽脆椰果，滑順又有咬感。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

荔枝烏龍

荔枝雪酪與烏龍茶結合，香甜果氣搭配茶韻，夏天一喝就上癮。

芒果青

清新四季春融合濃郁芒果果香，酸甜冰涼的熱帶系飲品。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

黃金烏龍珍珠

茶香清爽、口感滑順，是想戒糖卻又想喝手搖的最佳選擇。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

麵茶紅茶拿鐵

今年新登場！懷舊麵茶粉與紅茶融合，香氣濃郁、奶香厚實，意外地超搭。

３. 北中南菜單

北區菜單/50嵐官網
北區菜單/50嵐官網

中區菜單/50嵐新竹北大店
中區菜單/50嵐新竹北大店

高雄、屏東、台東地區菜單/高雄50嵐民生民權店
高雄、屏東、台東地區菜單/高雄50嵐民生民權店

台南菜單/50嵐崇善店
台南菜單/50嵐崇善店

4. 隱藏版客製化加料全公開！免費升級這樣點

許多手搖老饕都知道，50嵐的「隱藏菜單」才是真正考驗功力。其實只要掌握幾個關鍵字，就能免費升級你的飲料：

免費加料四選一：非純茶類飲品可免費加「珍珠、波霸、燕麥、椰果」任一種。

「多一點」vs「多一份」有差：想多料記得說「多一點」，才不會被加價。

免費加果香：金桔、梅醬、檸檬汁可請店員加重比例，風味更突出。

「加厚」喝法：茶或奶想更濃？可要求「加厚版」，讓整體更飽滿順口。

隱藏人氣組合：布丁奶茶＋波霸＋燕麥是超人氣隱藏配方，甜而不膩。

貼心提醒：凡購買45元以上飲品，通常可享免費加料一次；自備環保杯還可再折價，是節能又省錢的小撇步。

5. 各區價格略有差異，點單前先確認

50嵐的價格因北、中、南、東部略有差距，平均飲品價格落在35元至75元之間。若你想挑戰「高CP值組合」，可以參考中南部門市，部分飲品平均比北部便宜5元以上。

6. 手搖控推薦收藏：三大喝法關鍵字

想清爽：選「少冰、半糖」的純茶系（如黃金烏龍、青茶）。

想濃郁：奶茶或拿鐵系可搭配「加厚版」＋燕麥。

想療癒：選「布丁系列」或冰淇淋紅茶，加一點波霸更飽口。

❤台北❤米其林3星【頤宮Le Palais】~全台唯一☆八連霸★

❤台北❤米其林3星【頤宮Le Palais】~全台唯一☆八連霸★

2025-10-24 20:29 Belinda的玩美甜蜜窩

#連續8年米其林3星

#頤宮Le Palais❤

君品酒店17樓的中餐廳

今年再次拿下米其林三星榮耀

達成八連霸紀錄，總計摘下24顆星

拜員工旅遊所賜品嚐這高級美味

我們是單點~相信都點在招牌菜上

有訂包廂，平均一個人三千多元

最後還送每人台灣特色茶包

口味是隨機的~感覺挺用心呢!!

#頤宮Le Palais❤

空間融合中式及歐式設計美學

來自香港的主廚每日駐店

提供優質且精美的廣東菜餚

嚴選當令食材、精緻飲茶點心及經典筵席菜

獲選兩岸美食論壇十大名店殊榮

其中招牌先知鴨、火焰片皮鴨

選用宜蘭櫻桃鴨

並根據體型大小設計多種料理

因製作耗時~須提前預訂

火焰片皮鴨》

宜蘭櫻桃鴨油脂豐

且帶鴨油香氣

相當適合用來做片皮鴨

廚師推進包廂那浮誇的淋熱油秀

貼心等到大家準備好手機才開始

難怪網上隨便刷都瞬間火燒影片

烘烤過的鴨皮包進餅皮內

搭配傳統甜麵醬、冰梅醬

用鴨盤裝著上桌~超加分

鴨腿會切上桌、鴨鬆生菜

再來道酸白菜豆腐鴨架湯囉

君品明蝦餃》

皮薄餡豐 & 蝦肉鮮嫩彈牙

強調不用沾醬的品嚐原味

是最美味的吃法囉

臘味蘿蔔糕》

選用蘿蔔精華中心段

是整條蘿蔔纖維最細之處

只加伊比利火腿絲及蝦米調味

完美襯托白蘿蔔清甜美味

綿密滑嫩且特別好入口

春風得意腸》

香脆炸油條包裹蝦肉

外層裹上滑嫩腸粉~口感層次豐富

是500盤得獎菜色

君品吊燒炸子雞》

皮超脆~卡滋卡滋的呢

炸豆腐奶》

經典陝西菜改良而成

酥炸外皮如同豆腐般柔軟

內餡起司則如牛奶般滑順

鹹甜夾雜完全不膩~好吃!!

最後來讚個#現磨核桃露

核桃香超濃郁~即便已飽到不行

還是幾乎都喝完了呢~~~

#台北美食#米其林三星#頤宮

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

