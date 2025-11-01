歡慶建國250週年 美國國家旅遊局揭密全新景點 華航、星宇航空直飛鳳凰城開啟旅遊新篇章

新墨西哥州阿布奎基熱氣球節繽紛登場。 圖：美國國家旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】適逢2026年美國即將迎來建國250週年，勢必成為全球矚目焦點。美國國家旅遊（簡稱 Brand USA）揭密最新項目，邀請全球旅人探索全新美國風貌，從重量級新景點、奢華飯店，到文化盛事與國際航線擴增，邀請旅客啟程美國新篇章。

Brand USA 總裁暨執行長 Fred Dixon 表示：「隨著 America250 啟動、Route 66 百年紀念以及世界盃等盛事齊聚登場，美國正邁入一個高光時刻。從全新景點開幕到歷史性里程碑，全美旅遊目的地都為旅人提供了更多探索美國獨特魅力的理由。」

▲費城芝麻街樂園展現自閉症友善旅遊承諾。 圖：美國國家旅遊局／提供

美國優雅東北部節慶（紐約、紐澤西、賓州、華盛頓特區）

由華盛頓特區領跑全美 「美國250週年」 為期一年的慶祝活動，推出多元且精彩的全城活動。全市的博物館、劇院、餐廳及知名地標將舉辦特展、表演、特色美食體驗與公共藝術裝置，展現從1776年至今的美國豐富文化與歷史演進。其中，國家檔案館（National Archives） 將成為新亮點，這裡是全美唯一可親眼一睹歷史性憲章文件的地方，包括《獨立宣言》、《美國憲法》、《權利法案》等重要文獻，讓參觀者親身感受美國建國歷史的真實感。

美鐵全新推出的 NextGen Acela 高速列車正式啟動，為華盛頓特區、紐約與波士頓等美東主要城市之間帶來 升級版豪華乘車體驗。列車以更快速度與舒適設計貫穿繁華都會，串連沿途多元城市風貌，為商務與休閒旅客開啟嶄新旅程篇章。

2026年哈林籃球隊（Harlem Globetrotters）將迎來百週年巡迴賽，帶領觀眾回顧一世紀來令人目眩神迷的扣籃表演、炫目花式技巧，以及充滿歡樂的家庭互動體驗。這場難得一見的傳奇盛會將在北美多座城市登場，讓新舊球迷一同感受籃球文化的經典魅力。

賓州巴克斯郡（Bucks County）費城芝麻街樂園（Sesame Place® Philadelphia） 再度獲得 Certified Autism Center™ 認證，展現對自閉症友善旅遊的承諾。同時，樂園也成為美國首個加入 Hidden Disabilities Sunflower 計畫的主題樂園，為有非顯性障礙的訪客提供免費向日葵識別標誌，讓每位遊客都能享受安全包容且貼心的遊樂體驗。

▲科羅拉多河偉大作品之一馬蹄灣。 圖：美國國家旅遊局／提供

美國特色西部風情（亞利桑那州、加州、蒙大拿州、內華達州、新墨西哥州、猶他州）

台灣直通美國大峽谷門戶！中華航空12 月率先推出 台北直飛鳳凰城航班，打開亞洲與亞利桑那州首府首次連結，體驗震撼沙漠景觀、世界級高爾夫球場、奢華頂級度假村，或探訪世界聞名的大峽谷，通往無限精彩！星宇航空也將於2026年1月開啟直飛服務，進一步擴大亞洲與美國西南地區之間的航線覆蓋。

美國西岸終於迎來首間蓋洛德酒店（Gaylord Hotel），蓋洛德太平洋度假村暨會議中心建於加州聖地牙哥附近的丘拉維斯塔。渡假村共計擁有1,600間客房，逾47.7萬平方英尺的會議活動空間，成為舉辦大型會展的絕佳場域，並設有餐飲、泳池、Spa 與水上樂園等多元休閒娛樂選擇。

為慶祝美國海軍成立250週年，明年6月首屆納斯卡賽車聖地亞哥週末賽（NASCAR San Diego Weekend） 將在加州的科羅納多海軍基地舉行，更首無前例在軍事基地舉辦的賽車競賽，絕對是最值得矚目的體育盛事！

加州海岸線上迎來了第一座奢華海濱物業！位於聖塔克魯茲的 La Bahia Hotel + Spa 已隆重開幕，設有155間 精緻客房，包括16間 豪華套房皆可一覽無遺蒙特雷灣遼闊海景！設計風格融合西班牙地中海浪漫建築美學，重新定義您對海濱度假的體驗。

▲著名66號公路終點加州聖塔莫尼卡。 圖：美國國家旅遊局／提供

加州著名的海濱城市聖塔莫尼卡盛大慶祝建城150週年！自1875年創立以來，聖塔莫尼卡一直以其迷人的海濱風情、碼頭和充滿活力獨特文化深受旅客青睞，更是「美國大街」66號公路的西部終點，今年慶典適逢傳奇「66號公路」百年紀念，更顯格外意義！

史無前例的公路藝術體驗正在在新墨西哥州阿布奎基上演！全新 「66 號公路混音計畫」（Route 66 Remixed） 將傳奇的中央大道徹底打造成為充滿「藝術能量的公路旅行」，集結夢幻團隊 Meow Wolf、Refract Studio 以及眾多本地藝術家打造令人驚豔的藝術裝置，桂冠詩人 Hakim Bellamy 更親自擔任這段公路旅程的故事敘述者，為旅客提供專屬導覽！

2026 年美國西岸文化之都洛杉磯不僅迎來盧卡斯敘事藝術博物館（Lucas Museum of Narrative Art）正式揭幕，還有洛杉磯縣藝術博物館（LACMA）大衛·格芬畫廊也將盛大開放，鞏固洛杉磯作為世界級藝術殿堂的地位。

▲加州橘郡 OCVIBE 娛樂區規劃全新露天劇場與市集廣場。 圖：美國國家旅遊局／提供

加州安納罕 OCVIBE 娛樂區即將重磅登場，以本田中心（Honda Center）為核心引入全新露天劇場、餐飲市集，打造嶄新體驗。預計將於2026年啟動首期營運，其他建設將於2028年全面完成迎接洛杉磯2028年奧運會與帕運會的到來。

滑雪愛好者注意！嶄新冬季天堂蒙大拿 One & Only Moonlight Basin 度假村預計在2025-2026年滑雪季正式開放19棟獨立木屋、73間客房套房，6間特色餐廳酒吧以及優質水療中心，其地段鄰近山脈且進出便利！

▲好萊塢環球影城2026將推出全新戶外雲霄飛車。 圖：美國國家旅遊局／提供

2026年加州環球影城好萊塢將推出樂園首座戶外高速雲霄飛車《玩命關頭：好萊塢甩尾》以最高時速72英里、長達4,100英尺軌道，搭配360度旋轉，降噪軌道設計兼顧刺激與舒適，帶您沉浸精心打造的電影場景，體驗極速漂移的刺激冒險。

灣區體育狂潮來襲！加州舊金山灣區將成全球體育迷焦點，超級盃 LX 在李維斯體育場盛大開戰，並於2026年6、7月舉辦六場世界盃賽事。從莫斯康展覽中心的球迷活動到賽場激情，全城將沉浸在熱血沸騰的運動狂潮！

拉斯維加斯閃耀升溫！Vanderpump Hotel 華麗登場，為旅人打造極致奢華的新地標。音樂巨星 Gwen Stefani 率領 No Doubt 於未來感十足的 Sphere 球體場館再度開唱，鄉村天后 Dolly Parton 重返拉斯維加斯大道展現傳奇風采。

美國南方熱情迎賓（德州、佛羅里達州、路易斯安那州、北卡羅萊納州、田納西州、阿拉巴馬州、密西西比州）

2026年春季，位於田納西州皮格佛吉（Pigeon Forge）獲獎無數的多莉山主題樂園 Dollywood 將推出全球首創的夜間巡航探險，結合雲霄飛車與激流泛舟體驗的創新遊樂設施。全新打造的兩棲遊樂設計，從壯麗的大煙山衝入泛舟之旅，並駕船探索湖泊奇景。

佛羅里達州坦帕灣最受矚目的 Pendry Tampa 將於2026年正式開幕，為市中心知名的 Riverwalk 河濱區注入現代奢華新風貌。飯店擁220間充滿設計感的客房、200戶私人住宅、三間精緻餐飲空間、頂級水療與健身中心、空中泳池，以及沿河畔街區商店與餐廳。

位於路易斯安那州萊克查爾斯的 Mardi Gras Museum of Imperial Calcasieu 即將以全新面貌進駐藝文特區（Nellie Lutcher Cultural District）改裝後的展館預計於2026年1月回歸登場，呈現西南地區路易斯安那州獨特的狂歡節文化傳統，成為當地文化核心地標。

佛羅里達州聖尼貝爾島（Sanibel）與卡皮提瓦島（Captiva）正式宣告全面回歸。歷經數年修復，兩座島嶼以煥然一新的面貌重新迎接國際旅客，住宿煥新登場、旅遊體驗更加豐富。這片陽光海岸已整裝就緒，迎接旅客回歸。

德州奧斯汀 Austin City Limits 將於2026慶祝創立50週年，這場經典盛會不僅見證奧斯汀作為「世界現場演奏音樂之都」的永恆傳奇，也將以一系列音樂歡慶活紀念輝煌歷史。欣賞傳奇音樂人的幕後訪談等獨特體驗，感受奧斯汀滿溢城市音樂靈魂。

全新環球兒童度假村主題樂園即將登陸德州弗里斯科環球影城！全球首座專為幼兒與家庭打造的主題樂園設有七大創意主題設施，適合幼童的遊樂設施、人氣角色見面會、互動表演以及感官花園，將環球影城深受喜愛的人氣角色與經典故事以沉浸方式動感呈現。

全長114英里的藍嶺景觀大道，猶如畫卷般的絕美秋景，自駕沿路穿越阿什維爾（Asheville）和邦康縣（Buncombe County）輕鬆造訪崎嶇花園與米切爾山等俯瞰壯麗風景的勝地，馳騁在這條被譽為「美國最美公路」的景觀大道，盡情沉醉秋日楓紅盛宴。

「美國鐵路狂歡節列車」經典路線重新連接路易斯安那州紐奧良與阿拉巴馬州莫比爾，行經密西西比州，並停靠聖路易斯灣（Bay St. Louis）、格爾夫波特（Gulfport）、比洛克西（Biloxi）與帕斯卡古拉（Pascagoula）四個充滿魅力的站點，欣賞濕地壯麗南部風情。

▲芝加哥360觀景台俯瞰城市天際線的刺激體驗。 圖：美國國家旅遊局／提供

美國經典中西部文化體驗（印第安納州、伊利諾州、密蘇里州、俄亥俄州、威斯康辛州）

延續世界盃足球賽運動觀光熱潮，美鐵將強化密蘇里河跑者服務，聖路易斯與堪薩斯城之間每日增開第三班列車，讓球迷更輕鬆穿梭於賽事與城市風光之間。從天空到鐵路，從文化到體育2026年的美國中西部正以全新姿態迎接全球旅人！

印第安納波利斯投入1.5億美元打造創新步道網絡 「步道之路」（The Trailways），不僅導入智慧導航系統還將推出全球矚目的 「夜光步道」（Glow Trail）讓夜間騎行化身為星光下的夢幻探險。

在伊利諾州西南部沿著著名的大河路（Great River Road） 嶄新的道路發現中心（Byway Discovery Center）即將亮相！先進的互動中心聚焦於哈特福德（Hartford）和佩爾馬凱特州立公園（Pere Marquette State Park）深入了解密西西比河的自然生態，歷史與文化。

位於威斯康辛州綠灣（Green Bay）西部正打造一座全新奧奈達民族博物館，預計於2026春季開幕！這座擴建後的文化殿堂將提供寬敞展覽空間，館藏珍貴的歷史文物與傳統手工藝、保存重要文獻、展現族群精神，此處絕對是掌握解奧奈達民族豐的最佳場域。

美西太平洋西北地區精華慶典（華盛頓州、俄勒岡州、愛達荷州）

華盛頓州西雅圖歷時多年的海濱重生計畫近期完成，煥然一新的濱海區步道沿途設有「水母主題未來遊樂場」，還能欣賞 露天音樂會、當地原住民藝術家的公共裝置藝術，以及長達1.2英里的濱海自行車道。讓人感受到創意、自然與生活的完美交織。

奧勒岡州成為全美首獲「Wheel the World 無障礙認證」的先鋒州，開創包容旅遊新標準，讓有顯性與非顯性障礙的旅客都能自在探索。這項里程碑成果來自全州觀光單位攜手合作，全面檢視並提升旅遊設施的無障礙程度，讓「包容」真正融入每一段旅程之中。

位於愛達荷州太陽谷的全新奢華度假村 The Harriman, A Viceroy Resort ，預計於2026年6月盛大開幕。坐落在凱查姆（Ketchum）市中心入口處，這座精品級度假村將以73間精緻客房、全方位 SPA、恆溫與冷泉池，可觀賞「中愛達荷暗夜天空保留區」星空的屋頂天文觀測台，打造結合自然靜謐與現代奢華的星空度假新地標。

多元夏威夷、波多黎各精采紛呈

夏威夷 Experience Kilohana 推出全新的 Aloha Pass，這款以固定價格體驗的旅遊通行證，讓持卡旅客暢享十多項特色行程並獲得在地限定商品。無論是與海洋共舞的衝浪課、穿越時空的博物館體驗、熱情奔放的夏威夷 Luau 到文化導覽，Aloha Pass 讓旅人解鎖真正的 Aloha 精神，更以實際行動支持當地經濟。

波多黎各巴亞蒙（Bayamón）的科學公園（Parque de Las Ciencias）全新登場的 Claro Space Dome by Toroverde 是拉丁美洲首座 360°沉浸式投影穹頂！猶如感官方舟的創新場館將科技、教育、藝術完美結合，帶來互動性沉浸體驗，適合所有科學探索愛好者。

在這眾多美國旅遊新景點，相信必定有您心之所屬的一方。探索更多旅遊靈感與行程規劃，歡迎參考：AmericaTheBeautiful.com/road-trips

