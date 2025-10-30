首爾必訪熱門街區！「明洞逛街攻略」帶你走訪人氣美食、景點

說到首爾自由行的必逛地點，明洞絕對是萬年不敗！這裡不只是觀光客最愛的購物天堂，更是吃貨、美妝控、韓系穿搭迷一次滿足的夢幻街區～從早餐、下午茶、晚餐一路吃到消夜，餐廳選擇多到讓人選擇障礙；美妝店、潮牌店、雜貨店一間接一間，根本走不完；還有各種小景點藏在巷弄之間，讓你邊逛邊挖寶，驚喜不斷！但明洞這麼大，怎麼逛才不迷路？有哪些美食必吃、店鋪必買、景點必拍呢？FunTime小編幫你整理好最新明洞逛街攻略，從換錢、拍照、吃飯、購物一路包辦，照著這篇逛就對了！還有出發前一定要看首爾旅遊攻略，保證讓你滿載而歸！

看詳細全文連結：【明洞逛街地圖】首爾明洞必買必逛！美食、景點、購物一次看

首爾景點全攻略：首爾吃喝玩樂分類總整理

更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行

明洞漫畫街。圖／IG,misslarge1025

明洞逛街地圖

怎麼從機場到明洞？

首爾明洞換錢所推薦

大使館換錢所／大信換錢所／ 一品香換錢所

來韓國旅遊最重要的第一步，就是換錢啦！而明洞正是自由行換匯的首選地，除了匯率通常比機場好，地點也超方便～這裡推薦三家最多人激推的換錢所：大使館換錢所、大信換錢所、一品香換錢所，通通集中在明洞站5號出口附近，走路不到3分鐘就能到，且三家都相鄰隔壁！不只觀光客多，就連在地人也會來這裡換匯。匯率透明、換錢快速、中文友善是共同特色，而且週末也有營業，不怕遇到臨時沒現金的窘境。建議可以用台幣或美金來換，先用小額試換比一下匯率，再決定哪個比較要換哪一家也可以喔！

交通：地鐵至「明洞站」5號出口，步行約1-3分鐘，乙支路二街、明洞中心街附近。

營業時間：09:00-21:30（一品香換錢所20:00打烊）

K-exchange Myeongdong(Currency exchange)

除了剛剛提到明洞的三大換錢所，如果你問還有哪間必換？那一定非這間K-exchange莫屬啦！就在熱鬧的明洞街中間，黃色招牌超顯眼，是許多遊客狂推的「匯率之王」，特別適合想換大額或不想比價太多的人～這間換錢所服務速度快、態度親切，還常常提供比其他家更划算的匯率，有時甚至比附近的大信還高一點點！如果你手上有美金或台幣，都能直接換韓元，操作流程簡單明瞭，櫃台也會一些中文，完全免緊張。

交通：地鐵至「明洞站」6號出口，往明洞中心商圈走約3分鐘抵達

營業時間：09:00-22:00

首爾明洞景點推薦

明洞大聖堂

明洞大聖堂。圖／adobe stock

位於繁華的明洞商圈中，明洞大聖堂不僅是韓國第一座磚造哥德式教堂，也是首爾天主教的宗教象徵，建築本身就像城市中的藝術品。它的紅磚塔尖、彩色玻璃窗配上高挑拱廊，在日光下呈現溫暖神聖的氛圍，讓每位路人都忍不住放慢腳步欣賞與拍照。教堂內部則莊嚴肅穆，可以觀賞祭壇、管風琴及石柱結構。週日與部分節日會有彌撒進行，若碰上禮拜時間則無法自由參觀，這時可以到旁邊的文化館休息，順便看看明洞聖堂的官方週邊或喝杯咖啡放鬆一下呦！

交通：搭地鐵至「明洞站」8號出口，步行約10分鐘

營業時間：平日11:00至16:00；週日13:00至15:00

明洞漫畫街

明洞漫畫街。圖／IG,misslarge1025

想在明洞找個輕鬆又好拍的地方散步嗎？那你一定要來這條超可愛的明洞漫畫街走一圈！全長雖然只有短短幾百公尺，卻藏了超多驚喜～整條街道上佈滿彩繪牆、雕塑跟各種熟面孔角色，像是波力、憤怒鳥、逗逗蟲都會跟你Say Hi，絕對是愛拍照打卡人的天堂～而且沿路還會經過幾間「趣味廊」，是小型的漫畫展覽空間，不只可以看創作者作品，還有閱讀區、手作體驗，甚至還可以追韓劇景點，《花遊記》的取景地就在裡面！不管是一個人散步放空，還是跟朋友邊走邊拍都超適合～重點是離明洞商圈超近，逛街途中順便過來晃一圈，剛剛好！

交通：搭地鐵至「明洞站」，從3號出口出來左轉，步行約1分鐘

營業時間：漫畫街全天開放，建議白天去拍會更出片喔

普信閣

普信閣。圖／adobe stock

走在鐘路上的你，很可能就會被這座高聳的鐘樓吸引！沒錯，那就是擁有朝鮮時代歷史的地標普信閣！這一口鐘最早在1468年鑄造，是古時提醒開關城門、報時的「城市時鐘」，每年跨年夜更會敲響33次銅鐘，成為全城最嗨的除夕倒數現場！現今的鐘閣原建於1395年（現鐘為1985年重鑄），歷經火災與戰亂重建，成為鐘路區的文化象徵，也是地鐵「鐘閣站」命名的由來。走過拍照紀念也行，若你剛好遇上跨年午夜23:20-00:20的「千年之聲敲鐘儀式」，一定要來感受一次難得的打鐘體驗！

交通：搭地鐵至「鐘閣站」4號出口出來即到

營業時間：全天開放

明洞亂打秀劇場

明洞亂打秀劇場。圖／kkday

來首爾自由行，如果想找一場語言無障礙、節奏強烈又保證歡笑的演出，那絕對不能錯過明洞亂打秀（NANTA Show）！這場從1997年開演至今無間斷的經典表演，已巡迴全球60多個國家、超過330個城市，吸引數百萬觀眾入場體驗韓式幽默與打擊節拍。最新觀眾人數已突破1,500萬人次，熱度依舊旺！演出主題以四位廚師為主角，在短時間內準備豐盛宴會料理，過程中他們用鍋碗瓢盆當樂器、不停打擊與甩鍋，搭配肢體展現幽默演技，完全無語言隔閡。還會邀請觀眾上台互動，帶給現場歡笑與驚喜！

交通：搭地鐵至「乙支路入口站」6號出口，步行約4-5分鐘

營業時間：演出場次請依官網公告，可以事先購票更好安排行程呦

首爾明洞美食推薦

Breadypost

BreadyPost。圖／IG,yingjie0730

說到最近明洞最紅的甜點咖啡廳，Breadypost絕對是必踩點！靠一顆顆蝴蝶結造型的德式鹼水麵包爆紅，光是外觀就萌到不行～不管是奶油胡椒、韭菜培根還是巧克力香草，每款都超有創意又好吃，還有搭配湯品和飲料的Pretzel Platter組合可以選。店內走清新歐風路線，超級好拍照，連製麵包過程都能透視，光看也過癮～有冷氣、有內用座位、不限時，買一份麵包邊拍邊吃，下午時光就這樣被療癒了！

交通：搭地鐵至「明洞站」8或9號出口，步行約2分鐘

營業時間：09:00-21:00

明洞餃子

來明洞沒吃過明洞餃子（명동교자），根本不算來過！這家從1970年代開業的老字號，不只是在地人從小吃到大的回憶，連米其林指南也連續多年推薦，可說是名副其實的國民美食。主打手工刀削麵與招牌蒸餃，特製湯頭搭配蒜香十足的肉末、Q彈寬麵條，一入口就讓人秒被圈粉～餃子也是誠意滿滿，皮薄餡多、熱呼呼一口爆汁，搭配超夠味的泡菜，整個靈魂都被喚醒！吃完超有飽足感。兩人點一碗麵＋一籠餃子剛剛好，不用太花錢就能飽到走不動。

交通：搭地鐵至「明洞站」8號出口，步行約2分鐘

營業時間：10:30-20:30（最後點餐20:00）

保承會館明洞店

保承會館明洞店。圖／IG,ping761004

明洞宵夜或深夜肚子餓又不知道吃什麼，保承會館明洞店真的必吃！最強招牌是那碗熱騰騰的排骨醒酒湯一上桌紅通通超有氣勢，裡面塞滿燉到軟爛的牛排骨、吸飽湯汁的年糕和蔥段，喝一口湯超濃、帶點辣又不死鹹，直接喚醒所有疲憊味蕾。如果想吃豬肉口味，也有豬肉湯飯跟血腸湯飯可選，湯頭濃郁但不油膩，配白飯一口一口扒，根本停不下來～不管是紅眼班機剛落地、宵夜場來補一碗、還是早上睡醒想來點熱湯療癒，都超適合。店內有冷氣、座位多、也有中文平板可以點餐，完全對觀光客友善！

交通：搭地鐵至「乙支路入口站」5號出口，步行約4分鐘

營業時間：24小時

首爾明洞必逛推薦

Olive Young明洞旗艦店

Olive Young明洞旗艦店。圖／Funtime小編群

來到韓國一定要逛美妝店的的啊，Olive Young明洞旗艦店絕對榜上有名！整棟兩層樓超大坪數，滿滿都是韓國最流行的保養品、彩妝、香氛、保健品，從平價開架到高階品牌應有盡有，很多款還是海外買不到的獨家限定！不只韓妞超愛逛，連觀光客也都指定要來這裡補貨、囤貨、比價！店內試用品超齊全，還有專人服務可以諮詢膚況、找產品，而且幾乎每個月都有不同品牌聯名快閃活動，超好拍也超好買。Olive Young只要消費滿15,000韓元，就能在結帳時現場直接退稅，超方便！如果你是彩妝控，一定要留至少一小時以上來這裡慢慢逛！

交通：搭地鐵至「明洞站」6號出口，出站後直走約2分鐘即到達

營業時間：10:00-22:30

Nyu Nyu

NYU NYU。圖／IG,a_food_travel

一走進Nyu Nyu明洞店，就像進入韓國女孩的飾品夢幻宇宙、整整三層樓從耳環、戒指、髮飾到帆布包、襪子、小物，款式多到讓人眼花撩亂！絕對是飾品控的天堂！這家從東大門起家的人氣品牌，不論你走氣質、酷妹還是甜系風格，這裡都能找到命定單品，超好逛又超好買。尤其是店內那整片的耳環牆超震撼，而且價格超佛心，很多飾品只要3,500韓元起，就算失手多拿幾樣也完全不心痛～而且每週都有新款上架，CP值超高！

交通：搭地鐵至「明洞站」6號出口，步行約3分鐘

營業時間：10:00-23:00

MLB

MLB。圖／IG,kocchaaaaan.xx

最近韓國街頭最紅的潮流單品是什麼？答案就是近期由aespa Karina代言的MLB系列啦！一走進就會發現一面牆整排放滿最新款MLB棒球帽，旁邊又是招牌老爹鞋與韓妞都穿的經典球衣！整棟共有兩層樓，從帽子、衣服、鞋款、包包到韓流聯名款應有盡有，想買齊一身韓系穿搭在這就能搞定！限定配色也通通都能找得到，人氣之高常常開店就大排隊！

交通：搭地鐵4號線至「明洞站」5號出口，步行約2分鐘即可到達

營業時間：11:00-22:00

Butter Shop

Butter Shop。圖／Funtime小編群

來首爾絕對不能錯過Butter Shop明洞店！這間店位於熱鬧的明洞商圈，外觀以鮮豔的紅黃配色超吸睛，走過都忍不住想進去看看。店內裝潢風格活潑，充滿療癒感，讓人一進門就心情大好。Butter Shop主打自家設計的「Butter Family」角色，延伸出各式各樣的軟萌商品，像是鬆軟的娃娃、可愛的文具、居家用品、旅行配件等，應有盡有。除了自家角色，店內還有像蠟筆小新、小小兵、吉伊卡哇等知名角色的商品，讓你一次滿足所有可愛小物的需求。不僅如此，店內還設有許多網美打卡點，像是巨大的黃色牛油公仔，一定讓你拍照打卡不停！

交通：搭地鐵至「乙支路入口站」5號出口，步行約5分鐘抵達

營業時間：10:00–23:00（全年無休）

首爾傳統市場吃什麼：廣藏、望遠、解放村新興市場一次看

首爾必訪景點：24個必逛必玩景點攻略

首爾咖啡廳推薦：弘大、聖水洞跑咖地圖