南部甕缸雞始祖 全台首創手剝甕缸雞 山產美食盡在台南關子嶺竹香園

「甕缸雞」是台南關子嶺溫泉區的美食代表，竹香園甕缸雞創立已超過二十年 (2003年創立)，是南部甕缸雞始祖，也是甕缸雞第一品牌。竹香園甕缸雞目前全台有六家店，關嶺總店位於台南白河關子嶺風景區，甕缸雞現烤現賣，透過獨特的甕缸烘烤技術製作，雞肉外脆內嫩，並獨步「全台首創手剝甕缸雞服務」貼心去骨擺盤，不用沾手就能品嘗手剝甕缸雞的美味，用餐沒預約要拿號碼牌。

竹香園甕缸雞關嶺總店位於台南白河關子嶺風景區主街道 (市道175) 上，室內用餐空間呈現長條形，用餐座位使用竹椅、竹桌形成特色，一樓客滿另外還有二樓可以使用。

竹香園甕缸雞關嶺總店有二座停車場，在街道狹窄的關子嶺，停車非常方便。

竹香園甕缸雞烤雞區在街道斜對面，三座甕缸同時作業，因使用瓦斯爐加熱甕缸，沒有一般材燒煙塵污濁空氣。老闆表示使用瓦斯爐加熱，火焰均勻溫度好控制，能烤出品質更好的甕缸雞。

竹香園甕缸雞好吃有秘訣，嚴選重量足三斤，週齡要滿十五週，且要產蛋期前一週，肉質與油脂最為鮮美的正宗黑羽毛土雞。入缸前雞腹塞入茄苳葉，烤雞接盤放上梅乾菜、脆筍、枸杞一起烹烤，用以承接滴落的雞油，烘烤四十五分鐘的期間，還要多次噴上麥芽糖水，以增加雞皮的酥脆度。

烘烤後的甕缸雞以原汁原味的方式呈現，並獨步「全台首創手剝甕缸雞服務」貼心去骨擺盤，不用沾手就能品嘗手剝甕缸雞美味。

藍莓優格過貓，店裡開胃菜人氣冠軍。

外型神似竹筍的筍殼魚養殖對水質環境要求高，人工養殖相當不易，主要養殖地在台南市，養殖量佔全國產量的約九成。清蒸筍殼魚以破布子入味，肉質嫩滑鮮甜，筍殼魚雖然是淡水魚，但沒有淡水魚的泥腥味。

人蔘竹筒蝦，採用夢宗竹的竹筒為食具，採用布袋產的白蝦，用人蔘，當歸、枸杞、紅棗、桂枝等數種中藥熬製湯頭，湯頭清甜、蝦肉厚實彈口。

香菇雞油脆筍湯，以烤雞滴下的雞油和雞骨架，搭配脆口的筍片和香菇熬煮而成，湯頭清甜有濃郁的雞油香氣，梅乾菜的加入有畫龍點睛之妙，帶來微酸解膩的風味。

竹香園甕缸雞 (關嶺總店)

住址：台南市白河區關嶺里46-3號 (有停車場)

電話：06 682 3100

營業時間：平日 11:00~14:30、16:30~20:30 / 假日11:00~15:00、16:30~20:30， 每周二公休 (遇特殊連假或國定假日除外)

官網：https://www.zhu-xiangyuan.com/

大眾運輸：

1. 搭高鐵至嘉義站或搭台鐵至後壁站下，轉搭 [台灣好行33關子嶺線] 每日 (週三停駛) 行駛至關子嶺站下。

2. 搭台鐵至嘉義站下，轉搭 [嘉義客運7214] 至關子嶺站下。