半島酒店集團旗下酒店，全球12家均入「米其林」，11家更獲一星鑰以上肯定，這一家甚至是「三星鑰」！



倫敦半島酒店獲三星鑰

【旅遊經 洪書瑱報導】



米其林一直被視為美食指南(紅色)，但事實上米其林公司日前(10月8日)甫公布2025年米其林星鑰酒店全球名單，全球有超過 7,000 間入選飯店，包括：143 間米其林三星鑰飯店、572 間米其林二星鑰飯店，以及 1,742 間米其林一星鑰飯店，遍布世界每一個角落，而縱觀名單，知名的飯店品牌──半島酒店集團，包括：香港、東京、上海、王府、曼谷、倫敦、巴黎、伊斯坦堡、紐約、芝加哥、比華利山，以及馬尼拉，全球共12家半島旗下酒店，全部獲得米其林指南的認可，其中11家獲「星鑰」肯定。這份榮譽再次印證了半島酒店的卓越服務與雋永優雅的不懈追求。







東京半島酒店_大堂茶座





曼谷半島酒店_泳池





半島酒店集團表示，今年的米其林星鑰酒店榜單對半島酒店集團具有重要意義。去(2024)年6月甫舉行盛大的開業慶典的倫敦半島酒店榮獲最高等級「三星鑰」殊榮；新加入的成員──伊斯坦堡半島酒店則獲得該城市唯一的二星鑰評級。另，延續2024年首屆榜單的優異表現，迎來10周年的巴黎半島酒店、曼谷半島酒店、芝加哥半島酒店及比華利山半島酒店再度榮膺二星鑰；紐約半島酒店與東京半島酒店則繼續保持一星鑰評級。

而值得一提的是──由於今年中國地區首次被納入評選範圍。其名單因而被受關注，其中台灣最熟悉的「香港半島酒店」，和上海半島酒店雙雙榮膺二星鑰殊榮，而北京王府半島酒店摘得一星鑰。此外，馬尼拉半島酒店也榮譽入選米其林指南。

香港上海大酒店有限公司首席運營官羅瑞思（Gareth Roberts）先生表示，我們深感榮幸，集團旗下每一家半島酒店均在2025年米其林星鑰評選中獲得認可。這一殊榮既是對我們團隊卓越表現的嘉獎，也體現了我們對至臻服務與優雅體驗的堅定承諾。未來，我們將繼續秉承半島精神，於全球奢華酒店業中樹立卓越典範。

半島酒店是全球聞名的超豪華酒店品牌，為標誌性的奢華服務之一，就是具標備──勞斯萊斯的交通體驗，據了解這一傳奇始於1970年，香港半島酒店一舉訂下當時全球最大規模的勞斯萊斯銀影私人訂單。如今，全球半島酒店擁有26輛定制勞斯萊斯，均以半島綠塗裝，成為尊貴體驗的標誌，提供極為氣派的接送服務。而今年5月，六輛全新訂制的勞斯萊斯幻影長軸版轎車加入香港半島酒店的車隊，延續專屬座駕的卓越傳奇和待客之道。除了勞斯萊斯的交通奢華體驗，如：香港半島酒店頂樓設有私人直升機停機坪，提供直升機接送服務。此外，部分濱水而建的半島酒店，如：上海、曼谷、伊斯坦堡等，還配備獨特的豪華遊艇，提供水上巡遊體驗等。







半島黃昏雞尾酒維港遊





維港半島經典下午茶





而旗艦店——香港半島酒店 (The Peninsula Hong Kong)，被譽為「遠東貴婦」！酒店於 1928 年開業，正值香港作為遠東重要門戶的黃金時代，而且在 1950 年代前，半島酒店的七層樓高建築是九龍最高的建築，是當時香港社會精英、政商名流和國際名人的首選社交場所和下榻之地，甚至還有個著名暱稱是「影人茶座」，當時半島酒店的大堂茶座成為香港電影明星、名流巨星和導演們最愛聚集的地方，包括：張國榮、鍾楚紅、張曼玉等巨星都曾是這裡的常客，因而也讓香港半島酒店的下午茶非常知名。





值得一提的是──天星小輪是香港最具代表性，也是最具歷史意義的交通工具之一，天星小輪遊港更是感受當地旅遊「人生五十個必遊項目」之一，而香港半島酒店9月起聯手天星小輪，推出「黃昏雞尾酒維港遊」和「維港半島下午茶」，不僅能搭上具意義的交通，欣賞地標「維多利亞港」外，還能品嚐半島酒店最知名的「下午茶」等，是許多人心目中到香港，必遊的非凡夢幻行程。

若想了解全球半島酒店，除了至官網，近期在微信小程式中，還能下載「半島·臻伴」了解相關訊息，甚至還有機會在體驗及禮遇上全面升級。

以上圖片：半島酒店集團提供





