2025-11-01 14:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
霧峰草地音樂會11/8舉辦 參山處打造文化觀光品牌
【旅奇傳媒/編輯部報導】秋意漸濃，霧峰立院民主議政園區即將迎來一場融合音樂、藝術與在地特色的永續盛典。交通部觀光署參山國家風景區管理處（簡稱參山處）攜手霧峰區農會與在地學校傑出音樂社團，將在11/08-11/09舉辦「阿罩霧草地音樂會」，以「共振阿罩霧」為主題，打造從白天到夜晚、從土地到生活的沉浸式節慶體驗。活動結合音樂演出、微醺光影、農食市集與低碳騎旅導覽，讓民眾用五感走進霧峰，體驗永續旅遊的生活美學。
參山處表示，「阿罩霧草地音樂會」不僅是一場音樂盛會，更是一場結合在地文化與青春創意的城市節慶。活動邀集橫跨世代與曲風的音樂人登台，包括溫蒂漫步、李芷婷、曾治豪、陳謙文等知名歌手，以及新世代歌手蕭容少、正宇、張晴與 Aailyah 等實力唱將，讓流行與獨立音樂共譜秋日旋律。現場更設置「專業音樂人ｘ在地團體」共演舞台，由知名音樂團體－半線室內樂、霧峰國中管樂團、光正國小戰鼓隊、亞洲大學黑泡泡熱舞社與朝陽科技大學皇家熱舞社接力演出，從鼓聲、樂聲到舞動節奏，展現霧峰的青春活力與文化能量。
參山處長曹忠猷指出，夜幕降臨後，音樂會將進入「微醺ｘ光影」時段。現場特別邀請「台灣好威調酒大賽」冠軍林昱安，以霧峰地酒〈初霧・吟釀〉為靈感，現場調製限定特調《霧裡看花》和《醺霧》，搭配光影秀與遊園券，讓夜晚氣氛在微醺中延續。現場還集結超過40家特色攤位，從在地農特產、文創品牌、美食餐車到永續拾光跳蚤市集，展現霧峰「農ｘ食ｘ文化」的城市魅力。
另外，也推出「騎旅霧峰」限量導覽活動（報名：https://reurl.cc/lY85D9），由霧峰觀光大使陳永進教授親自領騎，帶領大家走訪光復新村、亞洲大學美術館、霧峰酒莊與林家花園等地標，用低碳方式探索霧峰，體驗最有深度、最有溫度的永續旅行。
參山處強調，音樂是文化的橋梁，也是連結土地與人的力量。透過「阿罩霧草地音樂會」，期盼以音樂為媒介，讓民眾在享受音樂與美食的同時，也更認識地方風景特色。進一步指出，除了現場表演外，也推薦民眾順遊周邊景點，像是921地震教育園區、光復新村、亞洲大學美術館、菇類博物館等，體驗霧峰多層次的文化魅力。
參山處也預告將於11/29推出「第五屆山谷燈光節」，在谷關與梨山賓館前廣場展演冬季光環境。從霧峰的草地到山谷的燈海，邀請大家一起延續秋冬的感動，體驗中台灣最迷人的旅遊風景。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower