10 分鐘上桌打開日常輕養生新風貌！許氏洋行 x 海峽會「頂級花旗參雞湯包」全聯獨賣

文／克拉大

火鍋湯底市場競爭激烈，健康取向與頂級食材成為新趨勢。全球最大花旗參供應商許氏洋行，宣布首度跨界攜手台灣知名頂級會所餐飲品牌「海峽會」，於全聯福利中心獨家推出「花旗參雞湯包」。此商品以美國威斯康辛州頂級花旗參為核心，結合海峽會廚藝總監方永銘主廚的匠心熬製工法，6 至 8 小時燉煮出兼具「滋補」與「清爽」的高端湯底。消費者只需簡單加熱 10 分鐘，即可在家享用會所級的參湯饗宴。

「海峽會 × 許氏洋行」聯名花旗參雞湯包同框亮相，象徵傳統滋補食材與現代餐飲工藝的完美結合。（圖／業者提供）

許氏洋行創新突破 開啟「輕養生火鍋」新藍海

深耕北美超過半世紀的許氏洋行，以嚴選產地直送與穩定品質聞名全球。董事長表示：「現代人講求健康日常化與便利化，我們希望讓花旗參走出節慶與藥膳場域，融入每一餐的生活節奏。」與傳統人參偏熱的特性不同，美國花旗參以「清補不燥」著稱，湯頭甘醇回甘、溫潤順口，適合全家一年四季享用，成為「輕補氣」與「無負擔」的養生首選。

活動邀請眾多網紅共襄盛舉。（圖／業者提供）

海峽會主廚方永銘：將頂級湯底帶進日常餐桌

海峽會廚藝總監方永銘主廚指出：「我們堅持以老母雞、上選豬赤肉、頂級火腿、干貝、雞腳等高級食材熬製黃金高湯底，再搭配土雞與許氏花旗參細火慢燉。這份耗時 6 至 8 小時的工序，如今完整復刻於即食湯包中，讓消費者在家即可重現會所級的細膩風味。」

頂級會所走向全民餐桌 海峽會首度進軍零售市場

以「極致美味」聞名的海峽會，首次以產品形式進入零售通路。董事長孫正強表示：「這不只是銷售，更是理念的延伸。我們希望讓頂級餐飲更貼近日常生活，透過這次與許氏洋行的合作，將會所主廚團隊的匠心滋味帶進每一個家庭。未來也將持續推出更多高端即食料理，讓『頂級』成為生活的一部分。」

會所級火鍋饗宴輕鬆在家復刻！花旗參清湯包入鍋即成湯底，展現養生與美味的極致平衡。（圖／業者提供）

全聯獨家販售 「花旗參雞湯包」掀起健康湯底新浪潮

全聯福利中心身為全台最大超市體系，長期引領火鍋湯底市場潮流。此次獨家販售的「花旗參雞湯包」，以「10 分鐘上桌、清補無負擔」為核心訴求，鎖定重視養生與品質的家庭族群與忙碌上班族，預期將會掀起一波輕養生新浪潮。