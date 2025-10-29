2025-10-29 15:37 女子漾／編輯王廷羽
從紐西蘭到日本的味覺旅行！三位名師現場實作「開心果甜點」香氣太犯規
創立於1946年的同興實業，長年被業界稱為「烘焙師背後的隱形推手」。從早期進口罐頭、乾貨起家，如今已成為全台最大堅果與果乾進口商，也是不少烘焙品牌信賴的原料供應夥伴。隨著台灣烘焙市場快速成長，同興實業不只是貿易商，更以「國際食材選配專家」之姿，帶領職人探索更廣的味覺世界。
這次同興實業舉辦的《極致嚴選 與您同興》新品發表會，集結來自三大國際品牌的優質原料，包括紐西蘭 Open Country 奶油、日本 森永乳業 40% 鮮乳脂與 20% 奶霜，以及日本 秀愛開心果醬。這三項食材象徵烘焙產業的新風味語言，也展現出同興在選品上的專業與視野。
活動現場由三位知名烘焙師現場示範——45’s Bakery 創辦人 楊世湖 使用 Open Country 奶油創作出「開心果餡菠蘿麵包」與「開心果麻糬吐司」；NONO菓子工坊創辦人 葉子翔 以森永乳脂與奶霜製作「生乳捲」，展現乳香的細膩層次；弘光科技大學副教授 吳武憲 則選用秀愛開心果醬打造「巧克力開心果雪芙」，堅果香氣濃郁且層次分明。三位師傅一致指出，原料品質是創造穩定風味的基礎，好的食材能讓作品更具靈魂。
活動特別邀請世界麵包冠軍 吳寶春 出席，他表示，優質原料與職人精神缺一不可，唯有兼具穩定與安全的食材，才能成就消費者信賴的美味。
同興實業近年積極推動品牌升級，正式取得 紐西蘭 Open Country Dairy 奶油 台灣獨家代理權，並持續引進 日本森永乳業 與 秀愛 等高品質烘焙原料，以滿足市場對「健康」、「新鮮」與「美味」的追求。董事長 賴錫湖 表示，企業能走過八十年，靠的是不斷轉型與對品質的堅持；總經理 吳正雄 也強調，嚴謹的食品安全管理與穩定供應，是公司能成為烘焙師首選夥伴的關鍵。如今，同興實業以全新識別 「THE food co.」 重新出發，品牌理念 「Together, We Grow」 象徵企業不僅提供食材，更與產業共同成長。
