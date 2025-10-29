2025-10-29 12:39 舌尖上的旅人 Eric Hsu
ITF旅展最強優惠！漢來、雲朗祭破盤住房價 持9張券住「蘇卡利‧漫活」
迎接旅遊界年度最大盛事，「ITF台北國際旅展」11月7日登場，漢來飯店事業群今年首度推出「線上旅展」，台北漢來「精緻客房」含島語早餐，每晚約定價34折，特價5888元；雲朗觀光也祭出「雲朗聯合住宿券」，每張2200元，CP值超高。
漢來飯店事業群線上旅展，即日起至11月17日開跑，台北漢來大飯店推出「精緻客房」含島語早餐，每晚5888元起，可自由升級體驗，選擇「豪華套房」含雙人早餐與行政樓層禮遇，每晚12888元起。實體旅展限量推出｢夢饗島語｣住房優惠，雙人入住11883元起，現場購買加碼送指定日入住享房型升等行政豪華客房及精選氣泡酒2瓶；「夢饗島語」凡購買指定日期之住房，可保證當天晚間在島語自助餐廳用餐。
高雄漢來大飯店線上旅展下殺38折，每晚5688元起；實體旅展則推出每天限量100組「市景精緻客房」超值套券，單張3888元，一次購買5張套票組合17440元，每張僅需3488元。漢來日月行館線上旅展主打「平日1泊2食住宿券」21400元，含雙人早餐與晚餐；實體旅展限時加碼，漢來日月行館限時專案住宿券，入住時享有市價2000元的「台中烏日高鐵-漢來日行館」雙人來回免費定點定時接駁服務。
雲朗觀光線上旅展即日起至11月11日開跑，今年主推「雲朗聯合住宿券」，每張 2200元，最低1.7折超殺優惠，更首度開放9張券可入住「蘇卡利‧漫活」，享1泊3食全包式體驗。持1張票券，2人入住翰品酒店高雄或兆品酒店嘉義的基本房型，或用1張票券加價700元，2人入住品文旅礁溪的文漾家庭房。
今年首度推出持9張票券，可雙人入住「蘇卡利‧漫活」不朽或山盟客房，以1泊3食全包式體驗，讓旅人沉浸自然的寧靜之美。使用聯合住宿券入住君品酒店，周日至周四非國定假日，享延遲退房至下午一點；使用4張券，連續入住2晚雅緻客房，再升等豪華客房禮遇。
