2025-10-30 09:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
秋遊草嶺最方便！芒花專車、超值套票開賣再享溫泉住宿優惠
【旅奇傳媒/編輯部報導】秋風吹起、芒花盛開，草嶺古道迎來一年一度的「2025草嶺古道芒花季」，為提供旅客便捷、友善的低碳旅遊體驗，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角管理處）今年持續推出廣受好評的接駁服務，每週六、日（11/01、11/02、11/08、11/09、11/15、11/16、11/22、11/23、11/29、11/30），08:30-13:30約每半小時發車一班，提供60元「芒花專車」與329元「超值套票」兩種選擇。
60元「芒花專車」將行駛「福隆遊客中心」－「遠望坑口站」（土地公廟）接駁，可節省約40分鐘步行時間；而329元「超值套票」則由「福隆遊客中心」至「遠望坑親水公園第二停車場」（直達古道入口），可節省約60分鐘步行路程，保留體力欣賞草嶺古道美景，超值套票更包含福隆便當、芒花限定紀念禮與限量市集抵用券，讓旅程豐富又超值！
另，為鼓勵旅客登山賞芒後順遊宜蘭放鬆身心，凡購買「芒花交通套票」之民眾，憑芒花專車之乘車證可於2026/01/30前，享有指定溫泉旅店專屬優惠（住宿6-9折），讓秋冬旅程更添療癒溫度，輕鬆安排一場從山林到溫泉的完美小旅行。
兩款限定伴手禮上市 將秋意打包帶回家 為讓旅客在賞芒之餘，也能將秋日的美好記憶帶回家，東北角管理處今年特別攜手在地名店「林元元餅舖」與「福容大飯店福隆」，推出兩款限定伴手禮：「虎字碑綠豆椪禮盒」（定價320元／芒花季優惠價299元）與「山海慢旅貝果禮盒」（195元），自11月1日起正式上市。
「林元元餅舖」位於福隆遊客中心旁，離火車站走路三分鐘，是當地有名的傳統糕餅店。今年配合活動以草嶺古道經典地標「虎字碑」為設計靈感，綠豆椪層層餅皮包裹香綿內餡，口感細膩，象徵歷史古道的深厚底蘊與人文風情。
福容飯店今年特別組合「山海慢旅貝果禮盒」可自由搭配三款風味，其中全新推出的限定口味「塔香番茄」，以義式香草氣息融合鹹香層次，展現秋季專屬的味覺驚喜。同時在11月1日至12月30日推出「雙人一泊二食住房專案」（原價15,775元／優惠價6,888元），入住即可享受精緻晚餐與豐盛早餐，並加贈「芒花季限定提袋」與「山海慢旅貝果禮盒」，數量有限，送完為止。
秋天的旅途，從草嶺出發，無論是踏上古道、漫步山城，還是以味蕾收藏記憶，都讓這場秋日限定的「芒花之旅」，成為今年最浪漫的季節篇章。登山賞芒之餘，一起守護草嶺古道的美麗山景，呼籲大家將垃圾順手帶下山，共創無痕山林、永續旅遊環境。其它精彩活動，請上「草嶺古道芒花季」官方網站查詢。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower