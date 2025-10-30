區域觀光圈市集日「南波灣Number WAN」10/31華山登場 開幕200元現金券大放送

南波灣市集現場將展現南臺灣與澎湖離島最迷人的「山海島」風土魅力。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】由交通部觀光署指導、西拉雅國家風景區管理處主辦的「2025區域觀光圈市集日－南區 & 澎湖場」即將於10/31（五）至11/02（日）在臺北華山1914文化創意產業園區盛大登場，活動以「南波灣 Number WAN」為主題，集結大西拉雅、雲嘉南濱海、高雄、屏東及澎湖五大觀光圈共75家特色品牌業者，展現南臺灣與離島最迷人的「山海島」風土魅力，市集日現場30萬現金券大放送，還有開幕早鳥禮、滿額禮等超值優惠活動，歡迎這週末到華山搶好康，體驗島嶼熱情魅力！

▲「南波灣 Number WAN」市集現場串聯南部及離島五大觀光圈共75家特色品牌業者。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

「南波灣 Number WAN」市集現場串聯南部及離島五大觀光圈，集結在地職人、文創品牌、伴手好禮與人氣美食，完整呈現南臺灣與澎湖的豐饒與創意。從西拉雅的芒果冰與東山咖啡、雲嘉南的鹽田鹽花系列、大鵬灣的海味小吃、茂林的好茶與蜂蜜到澎湖的貝殼工藝與海島飲品，透過文化底蘊、美食魅力與永續理念，交織出最具生命力的旅遊樣貌的市集體驗，讓民眾收藏南臺灣最美的風土與人情。

▲市集現場設有「南波灣．隨手作」邀請民眾親手製作專屬的紀念小物。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

本次市集開幕首日（10/31）特別推出「早鳥禮現金券200元」限量送活動，凡入場參加開幕典禮就有機會獲得現金券大方送，開幕日現場更邀請法籍型男藝人法比歐（Fabio Grangeon）擔任特別嘉賓，以溫暖笑容與旅遊體驗分享南臺灣的「專屬秘境」，舞台區每日更安排多樣化藝文表演，從嘉義縣大埔鄉和平社區的漂流木小提琴、藍衫樂舞團、在地創作歌手演唱等，讓旅人於節奏與故事中，感受文化的律動與土地的溫度。

▲南波灣市集舞台區每日將安排多樣化藝文表演及國際名人秘境大公開。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

市集現場更打造超人氣「搧熱風．烘吧」，由名廚領銜讓大家享受現烤蒲燒鰻、烏魚子、澎湖冰卷等海味，每一口都是「產地直送的 NUMBER WAN」，所有烘吧美食開幕期間皆享99元限時優惠，讓民眾以最超值的價格，體驗最鮮美的島嶼風味。「南波灣．隨手作」則以永續旅遊為核心概念，來親手製作專屬的紀念小物，從鳳梨盆栽、蚵殼蠟燭、月桃葉杯墊到檳榔葉鞘扇，一起從永續出發，感受地方風情，凡於本次市集現場消費並出示購物收據，即可免費參與 DIY 活動，體驗手作樂趣，還有機會獲得免費現地活動體驗券！

▲2025區域觀光圈市集日「南波灣Number WAN」10/31華山登場。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

◉「南波灣Number WAN」市集優惠活動：

(1) 開幕早鳥禮－開幕前100名可獲得現金券$200元及南波灣造型風車。

(2) 滿額禮－消費滿$888元可獲得每日限量南波灣環保收納袋。

(3) 國際禮－持非臺灣護照之外國人可兌換南波灣造型風車與現金券$200元（一人一份，送完為止）。

(4) 參加禮－參與舞臺互動問答、完成問卷填寫，有機會獲得來自南臺灣五大觀光圈精選特色禮物 / 百元現金券 / 南波灣造型風車等限量好禮。

．交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處網站：https://www.siraya-nsa.gov.tw/

．西拉雅國家風景區管理處臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/sirayatrip/

