五箇山合掌村絕美光影盛宴ｘ金澤町屋金箔工藝饗宴 溫泉養生之旅再升級

「季節限定ｘ席次珍稀」的富山縣五箇山合掌村點燈，是太平洋旅行社為遊客安排的尊榮行程。 圖：太平洋旅行社／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】打造優質、獨特的頂級奢華團體旅遊，引領遊客品四季之美、嘗舌尖饗宴的太平洋旅行社，在冬日降臨之際推出 「時忘世遺秘境．五箇山合掌村點燈祭七日」，用心規劃罕見的獨家體驗與奢華住宿，讓貴賓感受季節遞嬗帶來的極致感動。

▲富山五箇山合掌村獨有的冬日秘境寧謐之美，深植人心。 圖：太平洋旅行社／提供

行程亮點「世界遺產ｘ祕境點燈祭」，探訪聯合國教科文組織列為世界文化遺產的五箇山合掌村，靜臥於富山縣的群山之間，保留靜謐與純淨的曠野之美，到了冬季，這座豪雪村落以冬季點燈聞名，當夜幕低垂，皚皚白雪覆蓋茅草屋頂，搖曳燈火映照出宛若童話的情境，令人為之傾心。 每年冬季僅於特定日期開放點燈活動，席次極為珍貴，太平洋旅行社特別取得指定包團名額，邀旅客共賞這場「季節限定ｘ席次珍稀」的雪國夢幻饗宴。

▲太平洋旅行社住宿安排獨家升等櫻花亭 suite。 圖：太平洋旅行社／提供

獨家奢華住宿ｘ包館體驗

■ GRANDIA 芳泉 ～蘆原溫泉・櫻花亭～ 半露天風呂行政套房

・太平洋旅行社獨家升級櫻花亭 suite 整層，確保隱私與尊榮

・客房配備半露天湯池，享受源泉直流的泉香與雪夜氛圍

・以「專屬靜謐ｘ頂級設施ｘ寬敞空間」呈現真正的養生奢華

▲GRANDIA 芳泉的開放式客房，散發日式風格獨有的雅致之美。 圖：太平洋旅行社／提供

GRANDIA 芳泉的客房以開放式空間規劃，運用天然木材與和紙打造頂級日式工藝的奢華空間，太平洋旅行社獨家升等櫻花亭 suite，讓旅客享用更雅緻隱私的氛圍。 在半露天浴池一邊感受清新戶外氣息，一邊悠然浸泡溫泉，盡享高品質的放鬆時光。觀景台上可靜賞隨四季更迭的日式庭園美景，在寧靜的私密空間中體驗身心的療癒與平衡。

▲太平洋旅行社規劃的住宿地點，皆為用心嚴選之名所。 圖：太平洋旅行社／提供

全程優質名宿ｘ一時之選

■ 犬山有樂苑英迪格酒店

2022年全新開幕的犬山有樂苑英迪格，毗鄰犬山城、日本國寶級茶室「如庵」所在地有樂苑，坐擁露天浴池，時髦新穎。

■ 名古屋萬豪高塔

複合式建築內除了酒店，還包括JR中央車站、高島屋百貨等，是東海地區首屈一指的高樓層酒店。

■ 金澤凱悅尚萃

2020年開業的現代化飯店，擁有步行2分鐘即可抵達金澤車站的絕佳優渥地理位置，也是北陸地區首家凱悅酒店。

■ 奧飛驒溫泉鄉 匠之宿・深山櫻庵

位於奧飛驒溫泉鄉內歷史最悠久的平湯溫泉，飯店內除了大眾溫泉池外，還有四個隱密獨立、不受打擾的風呂。

■ 金太郎溫泉

位於富山縣魚津市，榮獲五星之宿、溫泉旅館百選、人氣溫泉旅館250選殊榮，100%不經稀釋的溫泉為其特色。

太平洋獨家包場文化饗宴ｘ金箔光之茶宴

・宛如工藝品美術館般，古樸空間融入藝術氣息

・使用金澤地區名產金箔製食器，品嚐特製抹茶與高級和菓子

・展現金澤工藝與文化的極致優雅

於歷經兩百餘年歲月的町屋建築中，伴隨窗外搖曳的柳樹與古色街景，「時忘世遺秘境．五箇山合掌村點燈祭七日」獨家安排包場體驗文化饗宴，品嚐高級和菓子、特製大槌燒抹茶碗的濃香抹茶。金箔點綴其間，展現雅緻的日式美學，彷彿置身日本畫境，遠離塵囂，度過優雅而安然的午後時光。

文化工藝巡禮：

■ 犬山城ｘ上三之町ｘ永平寺ｘ富山市玻璃美術館

・犬山城

織田家所建，又名白帝城，為日本國寶五天守之一。曾為成瀨家族私有文化財，至2004年轉為法人所有，見證歷史與傳承之美。

・上三之町

高山市最古老街道，保留江戶時代三百年木造屋群，是日本選定的重要傳統建造物群保存區之一。街道上茶屋、工藝店與美術館林立，呈現古典風情。

▲雪中的永平寺莊嚴而寧靜。 圖：太平洋旅行社／提供

・永平寺

面積約10萬坪的永平寺，為680年樹齡的蓊鬱衫樹圍繞。七堂伽藍巍然壯闊，迄今已有包括一休大師等200位僧人在此修行，可體驗禪風之靜謐。

・富山市玻璃美術館

由隈研吾設計，以御影石與木材構築，呈現有如立山連峰的造型，結合玻璃藝術與生活美學。螺旋空間融入自然光影，展現富山玻璃之都的現代魅力。

▲百年歷史鑄造工廠匯聚了工藝和生活美學。 圖：太平洋旅行社／提供

■ 能作錫器工坊手作體驗ｘ近江町市場海鮮市集

・能作 ～百年歷史鑄造工廠

鑄造工廠創立於西元1916年，早期創作佛教道具、花瓶、茶道器具，近年開發錫器，巧妙融傳統工藝與時代需求，創造世代傳承的藝術品。

・近江町市場

已有280多年的悠長歷史，約有兩百多家店舖，以販售海產、蔬菜居多，水果與日常用品應有盡有，人情味十足，有「金澤的廚房」之美名。 美食與季節限定體驗：

▲海鮮割烹料理讓遊客品嚐到在地食材的鮮美風味。 圖：太平洋旅行社／提供

■ 飛驒牛會席料理ｘ百年割烹海鮮料理ｘ義法創作料理

飛驒高山海拔3,000公尺高地飼養的飛驒牛，肉質細嫩、油花均勻，入口即化，連續三屆獲「全國和牛能力共進會」最優秀食用牛肉獎，是老饕競逐的舌尖盛宴。日本海豐饒海產，由主廚精心割烹，呈現鮮甜美味。還有義法料理，讓遊客在旅途中體驗多國料理的豐饒，盡享山珍海味與國際風味交織的饗宴。

▲宛如風雪中為唐崎松撐開大傘似的「雪吊」，為兼六園的知名冬景色。 圖：太平洋旅行社／提供

■ 名花之里冬季彩燈節ｘ新穗高雙層纜車ｘ金澤兼六園

以栽植1萬2千株「安第斯花園、秋海棠花園」聞名的名花之里，占地將近7萬坪，每年10月下旬還有日本最大規模的夜間彩燈！夢幻絢麗的燈景隧道，展現雪國浪漫的盛景。新穗高空纜車，則是東洋最長雙層纜車，可俯瞰北阿爾卑斯山壯麗雪景。金澤兼六園冬季雪吊景觀引人入勝，是日式庭園幽靜冷冽的獨特美景。

■ 草莓採摘ｘ戲雪體驗

日本冬季為草莓盛產期，果實甜蜜多汁，太平洋旅行社安排親手採摘草莓，享受香甜滋味，舌尖上的幸福如此簡單！在銀白雪地中，堆雪人、打雪仗、乘雪盆，雪之王國成為全家、朋友或情人共享歡樂冬日的理想去處。

▲「時忘世遺秘境．五箇山合掌村點燈祭七日」為日本冬旅帶來歡樂體驗。 圖：太平洋旅行社／提供

太平洋旅行社策畫團體行程，都來自獨一無二的匠心設計，專為熱愛旅行、嚮往珍稀體驗的遊客而設計，除了「時忘世遺秘境．五箇山合掌村點燈祭七日」，喜愛日本冬遊的旅客，還可參加「銀山莊X竹泉莊．最上川藏王松冰銀花五日（https://url.pac-group.net/88tkap）」，追尋日本俳聖松尾芭蕉之路，一遊高人氣的藏王樹冰、銀山溫泉！想獲得更多旅遊資訊，可聯繫：https://url.pac-group.net/88tk67。

