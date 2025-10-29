[台東住宿]富野溫泉休閒會館住宿體驗、親子設施、湯屋介紹｜台東知本富野溫泉休閒會館

每年都會來台東的樂爸，這回來到久違的知本，這次我們入住了台東知本富野溫泉休閒會館，是間樂爸從小住到大屹立不搖的飯店(誤，想必有它非常獨特且吸引人的地方，就來看看這幾年知本跟富野的變化，剛好這次也搭上了溫泉季活動，推薦給大家囉~這次洽有幾個住宿優惠方案，在文內提供囉~

台東知本富野溫泉休閒會館位於知本溪旁，轉進溫泉飯店區的第一間就是台東知本富野溫泉休閒會館，位置相當顯眼。飯店前就設有寬敞的停車場，對自駕旅客來說非常方便。進入飯店前有一個開放式的平台，白天可以遠眺山巒環繞的景色，空氣清新、風景開闊，晚上則能在這裡看的星星布滿天，靜靜地吹風、聊天都特別放鬆。這樣簡單又悠閒的氛圍，正是樂爸最喜歡的旅行節奏。

進到大廳，只能說不愧是知名老品牌的設計，空間寬敞明亮，一進門就能感受到濃厚的度假氛圍，完全無拘無束，心情特別放鬆，三天住宿期間，常常看到房客在這裡聊天、滑手機或集合，氣氛悠閒又自在，完全符合溫泉區的「渡假」、「慢活」節奏。

旁邊有迎賓飲料區，也有公共電腦區，想帶點伴手禮卻不想到現場或賣場排隊的人，櫃檯旁邊也有一小櫃的在地伴手禮區。

接下來先來介紹一下房間啦，不得不說，能在知本地區屹立不搖數十年，富野溫泉休閒會館的房型設計與規劃到現在還是挺舒適的，就真的厲害了~

這裡雖然不是那種走華麗路線的裝潢，但整體乾淨明亮、動線順暢，住起來非常舒適，簡單來說它們分為景觀房、日式房、家庭房等幾種類別，這次樂爸入住景觀雙人房，很喜歡這種有一個小和室空間泡茶、放空的房型，

房間空間寬敞，行李打開也不顯擁擠，地板與家具維持得很好，看得出用心保養。整體氛圍樸實卻不老派，反而有一種穩定、放鬆的安心感。

床墊軟硬適中，拉上窗簾、關上主燈，留下日式立燈時，那份靜謐的氛圍更顯溫柔，沒有太多繁雜裝飾，反而更能專注在這放空。

窗邊的小和室空間是樂爸最喜歡的地方，白天窗外綠意盎然，能看到勇男橋，陽光灑進房裡特別療癒，晚上則是我們一群好友聚會、聊天的好地方，我家樂樂特愛這窗台，每天都在這裡拍張照，當樂爸跟阿伯去工作時，還邀請Polly阿姨與他在這自拍，可想而知這小空間多深得他心！

房內配置恰到好處，提供的茶包也是在地茶葉，飲用水除了有瓶裝水、熱水壺外，走廊也有飲水機，相當便利。

也可以選擇日式房型。進門後除了浴室外，全室鋪設塌塌米地板，合帶小孩或長輩同行。

餐廳則是在一樓，以中西式自助餐為主，選擇挺豐富，台東在地食材、時蔬、吐司、水果等都有。窗邊的位置可以看到外頭山景，挺喜歡早晨陽光灑進來的那種感覺。

台東知本富野溫泉休閒會館 的設施並沒有很多，畢竟來這裡就是要泡溫泉，樂爸只發現有大眾溫泉池、湯屋、蒸氣室、SPA、棋藝室跟兒童遊戲區，都位於B1地下室，幾乎坐落在同一處，所以可以好好來這裡放鬆體驗各種設施，尤其遊戲區就在大眾池前方，看到不少爸媽在遊戲區溜娃，另一半則在溫泉池泡湯，很巧妙的分工。

除了提供免費的大浴巾、置物櫃外，還提供擦足紙這一點挺貼心的。

來到知本，當然少不了重頭戲——溫泉！台東知本質屬於弱鹼性碳酸氫鈉泉，也就是俗稱的「美人湯」，泡完皮膚滑滑嫩嫩，SPA池旁邊是兒童淺水區，很適合親子同樂，所以這三天兩夜的晚上我們就是一起到這裡報到，大小朋友一起泡在暖呼呼的泉水中，整個身心都被療癒，以下照片為第三天經Model同意拍攝。

蒸氣室也是很熱門的設施

台東知本富野溫泉休閒會館 的個人湯屋，也是很推薦，湯屋空間寬敞、乾淨明亮，而且每間湯屋都附有獨立淋浴區、泡湯區、休息區與更衣空間，保有隱私又能感受檜木氣息，氣氛特別愜意。

這次適逢台東知本富野溫泉休閒會館 推出「湯日．漫旅」溫泉季優惠專案，方案相當多元，有一泊二食、三天兩夜及四天三夜可供選擇。像我們這次三天兩夜樂爸跟樂樂雙人，使用專案的話只要5,999 元起，不僅吃住都能在飯店內輕鬆享受，還特別加贈湯屋體驗券與「台東好物伴手禮組」，可說是誠意滿滿、超值又划算！

富野在台東市區也有一間台東富野渡假酒店，如果想要同時體驗台東知本溫泉跟市區風光，他們也有推出「富野拾光漫遊」方案，可選擇一晚入住知本富野溫泉休閒會館，另一晚入住位於市區的台東富野渡假酒店，雙人成行平日只要5888元，並加贈一晚自助式宵夜(其實就是晚餐啦~~~~)，以上就是樂爸與樂樂第一次單打獨鬥帶樂樂體驗富野知本溫泉的簡單分享囉~