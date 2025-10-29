來去東方小巴黎！越南胡志明推薦飯店總整理，平價五星到親子飯店都有

維拉西貢飯店。圖 ／ agoda

南越曾被法國殖民百年，從建築、文化到飲食，不論何處都能看見法國的影子，也因此熱鬧的胡志明市有「東方小巴黎」的美稱；胡志明市雖然沒有地鐵之類的交通設施，但由於大多觀光景點都聚集在市區，加上這裡的計程車費並不高昂，因此大多人會選擇步行、計程車或用包車的方式移動，這次整理了幾間位於市區的飯店，每一間都距離景點不會太遠，而且CP值絕對足夠喔！

看詳細全文連結：【胡志明住宿推薦】又美又平價！精選8間越南胡志明飯店

越南簽證全攻略：五分鐘看懂！2025最新越南簽證懶人包

更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行

快速導覽｜胡志明住宿特色

胡志明的熱門住宿集中在第一郡，原因不外乎是市中心交通便利，距離機場只要30分鐘車程，步行即可抵達多個景點，周遭也有許多文青咖啡廳、夜市和當地小吃，對於第一次來的新手十分友善！並且房價特別便宜，即使是四星、五星級大飯店，也有機會能用不到三千台幣的價格入住，讓你在渡假享受之餘，荷包依然是滿滿的～

胡志明景點、美食：

1.胡志明景點

胡志明市的景點密集，大多都充滿著歷史的風采，像是見證歷史的統一宮、西貢聖母大教堂、西貢歌劇院等百年建築。若是喜歡四處逛逛、拍照打卡的旅客，也可以去咖啡公寓、濱城市場，或是去范五老街的酒吧喝一杯，再去西貢河畔看夜景。

2.胡志明美食

胡志明市的美食大多是道地的餐館、路邊攤為主，像是必吃的牛肉河粉、法國麵包、炸春捲和越式煎餅，以及碎米飯、烤肉米線等，還有夏天必備的越式咖啡、椰子冰淇淋都很值得一試，隨意走走都能遇到不少的驚喜。

胡志明住宿推薦｜平價飯店大公開

越南胡志明住宿大多很便宜，但如果你是超級小資族，完全不想花錢在住宿上，那麼可以往青年旅館、設計旅館和民宿的方向尋找！這類型的飯店住一晚都不超過兩千台幣，甚至只要幾百塊就能入住，根本是省錢的好幫手啊～而且同樣都在市中心，地點的便利不打折扣，房間也乾淨整潔喔！

埃科莫之家｜平價住宿首選ｘ免費看Netflix

埃科莫之家。圖 ／ agoda

埃科莫之家。圖 ／ agoda

埃科莫之家(Ekomo Home)是平價住宿的首選，一晚不到一千台幣，便能住在胡志明市中心，步行可以抵達多個景點，也能去范五老街喝杯酒，地理位置非常棒！整體設計很現代，房間設有小廚房和提供鍋碗瓢盆、基本調味料，可以做些簡單的料理，吃飽飯後還能從電視上免費看Netflix和YouTube，舒適倒像是在越南有個家一樣！

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

交通：102/42 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh, 越南

胡志明住宿推薦｜五星級飯店特輯

若是想體驗五星級住宿，卻總是被價格勸退的旅客，來到越南胡志明絕對可以安心下訂！相較於其他熱門旅遊城市，胡志明五星級飯店的價格非常親民，用不到五千台幣的價格，便能住進極致奢華的房間之中，享受各項豐富的設施，徹底放鬆身心，實在是太划算了～

西貢日航酒店｜最強Buffetｘ景點接駁車

西貢日航酒店。圖 ／ agoda

西貢日航酒店。圖 ／ agoda

西貢日航酒店(Hotel Nikko Saigon)是由JAL日本航空投資的酒店，其實他們最有名的是晚餐Buffet，提供龍蝦吃到飽甚至被號稱是「越南最強Buffet」，不過除了餐廳之外，這間飯店的各方面也是好到沒話說，同樣位於第一郡，但由於離景點有一些距離，因此飯店免費提供來往景點的接駁車，在飯店的23樓有「Club」房客限定的休息區，裡面提供各式小點心和飲料可以取用；飯店的房間每一間空間都超大，而且除了普通的客房外也有公寓式套房，客廳、臥室甚至整個完整的廚房包括廚具都非常齊全，真的太讚了！

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：235 Đ. Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000越南

西貢樂天酒店｜五星級飯店ｘ渡假氛圍濃厚

西貢樂天酒店。圖 ／ agoda

西貢樂天酒店。圖 ／ agoda

西貢樂天酒店(LOTTE HOTEL SAIGON)是樂天集團旗下的五星級飯店，住宿品質非常有保障，各項設施、服務都是無可挑剔的完美，設有圓形的戶外泳池，渡假氣氛十分濃厚！周遭的生活機能也十分便利，步行即可抵達歌劇院、同起街，隨時都能去逛街購物，不怕會無聊喔～另外，小編推薦加購他的早餐跟晚餐，據說菜色豐富又美味，獲得許多旅客的好評呢！

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

交通：Đường Tôn Đức Thắng/2A-4A Phường, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 700000越南

胡志明住宿推薦｜親子飯店總整理

胡志明是許多家庭旅客來越南自由行的首選，帶著孩子對飯店的選擇就更加重要了，選對飯店才能讓一家大小都開心！小編推薦可以優先考慮在景點附近、房型寬敞舒適、有小廚房和洗衣機能使用的飯店，也要留意親子友善服務的規定，例如兒童用品租借、不加床免費入住的限制。

西貢自由中心城市之心飯店｜有合作計程車ｘ周遭景點多

西貢自由中心城市之心飯店。圖 ／ agoda

西貢自由中心城市之心飯店。圖 ／ agoda

西貢自由中心城市之心飯店(Liberty Central Saigon Citypoint Hotel)就在胡志明市最熱鬧的第一郡，大部分的知名景點也都位於此處，例如胡志明市中心郵政局、西貢王公聖母教堂和胡志明市市政廳，這些景點距離自由中心西貢城市之心飯店都只需要步行10分鐘以內就可以到達，真的超方便~飯店叫車服務是和VinaSun Taxi合作，VinaSun Taxi是合法照表跳費的計程車，不用擔心被亂喊價或安全性問題，除此之外，飯店房間大多都有大片落地窗，加上飯店的樓層其實並不低，因此也是可以在房間看夜景的呢~

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

交通：59 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 越南

西貢融合套房酒店｜漂浮浴缸ｘ網美飯店

西貢融合套房酒店。圖 ／ agoda

西貢融合套房酒店。圖 ／ agoda

西貢融合套房酒店(Fusion Suites Saigon)是胡志明市內挺有特色的一間飯店，雖然一樣位在熱鬧的第一郡，但由於是在巷子內，所以晚上的時候相對比較安靜一些，設計上廣泛運用鄉村感的木質色調，雖然是一間有些規模的飯店，但是只要進到房間，那個設計看起來就像在小木屋Villa度假一樣，不只是牆面，連地板的材質都是木頭呢！而整間飯店最有名的就是浴室的浴缸設計，浴缸設計是直接嵌在兩邊的牆上，底是不落地的，因此在網路上被稱為「漂浮浴缸」，天啊！整間飯店都太適合拍網美照了吧><

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

交通：3-5, Đ. Sương Nguyệt Anh, Street, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 71000越南

越南住宿攻略：從北到南玩遍越南！各區精選住宿推薦都在這～

河內住宿攻略：來趟古城之旅！河內住宿總整理

富國島住宿攻略：睜眼就是超美海景！富國島渡假這樣住就對了！