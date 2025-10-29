冬天就是要泡湯！北投溫泉提案：奢華、親子溫泉飯店一次看

北投大地酒店。圖／agoda

冬天的腳步隨著細雨悄悄來臨，工作的疲勞和生活的倦怠在冬日總是格外厭世，如果能被溫暖包覆、好好地發呆放空，再泡個溫泉，絕對是一大享受～今天要來北投溫泉住宿，看完趕快出發，溫暖你整個冬天！

看詳細全文連結：【北投溫泉飯店】泡湯必住的11間溫泉住宿

台北景點全攻略：台北吃喝玩樂分類總整理

更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行

北投溫泉飯店怎麼選？

北投是每年冬天必訪的泡湯勝地，但這麼多間溫泉飯店是不是讓你很苦惱，不知道要怎麼選擇呢？別擔心，以下是小邊幫大家整理的三種溫泉飯店類型，一定可以讓你找到最理想的溫泉飯店！

➢ 北投頂級溫泉飯店：星級設施＋溫泉湯池，適合好好放鬆、犒賞自己

➢ 北投情侶溫泉飯店：房內獨立溫泉湯池，有屬於自己的專屬空間

➢ 北投親子溫泉飯店：附設親子遊樂空間，兼顧大人泡湯放鬆與小孩放電玩樂

北投溫泉

北投頂級溫泉飯店

北投這幾間奢華星級溫泉飯店，除了設有露天風呂、日式裸湯等溫泉湯池之外，也有提供像是浴衣體驗、日式管家服務、岩盤浴以及SPA水療池等多種特色服務，非常適合日常辛苦上班工作的你，來這裡好好享受並犒賞自己一番！

日勝生加賀屋溫泉飯店

#全台唯一純日式五星級 #浴衣體驗 #日式餐食

日勝生加賀屋溫泉飯店。圖／agoda

日勝生加賀屋溫泉飯店。圖／agoda

日勝生加賀屋溫泉飯店。圖／agoda

全台唯一純日式五星級的日勝生加賀屋溫泉飯店，光聽名字就覺得很日式吧！裝潢跟餐食當然也日本到底～加賀屋是屬於西化的日式風格，房間有園景及露天風呂的房型或是一般的和洋套房、西式套房等。飯店裡還可以看到穿著和服的服務人員，來北投加賀屋泡湯，彷彿去了一趟日本。除了超厲害的美食，不定時還有茶道體驗、日本娃娃表演，而迎賓禮更是有專人到房服務刷抹茶、奉小點，以這樣的價格體驗高級日式溫泉住宿，實在不為過！從新北投站1號出口步行5-10分鐘即可抵達喔！

小編偷偷說：除了房間附的基本款浴衣，飯店也有更道地的美美浴衣可租借喔！

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：台北市北投區光明路236號

#五星住宿 #低調奢華 #管家服務

北投麗禧溫泉酒店。圖／agoda

北投麗禧溫泉酒店。圖／agoda

北投麗禧溫泉酒店。圖／agoda

北投麗禧溫泉酒店，典雅奢華，由台北101大樓的建築師李祖原打造，從房間看出去多是山林環繞，飯店所在高度也超適合看夜景！北投麗禧酒店的房間十分寬敞，膠囊咖啡機、房裡免費minibar是必須的，還貼心的附上台灣茶葉及茶具、自家品牌的沐浴用品、洗浴用品，跟24小時的管家服務結合，非常周到。麗禧的設施十分注重男女之間的細節及私人空間的營造，男湯與女湯的空間會輪流對調。寧靜閒適的悠閒享受就在眼前～趕快把握！

小編偷偷說：這裡就像一座溫泉秘境～於北投捷運站一號出口有專屬接駁車喔！

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：台北市北投區幽雅路30號

北投老爺酒店

#來老爺當老爺 #膠囊咖啡 #minibar

北投老爺酒店。圖／agoda

北投老爺酒店。圖／agoda

北投老爺酒店。圖／agoda

北投老爺飯店打著老爺飯店的金招牌由荷蘭設計團隊打造的北投分店，從活潑撞色的大門設計就可以一窺設計者的巧思。整體走北歐風，具有設計感的同時也兼具溫馨舒適，比較特別的是，2-5F是屬於健康管理醫院，6F-12F才屬於飯店！冰箱裡的食物皆為免費，室內還擺放可將葉片泡在茶裡的植株，伴隨著蠟燭檯燈的精油香，適愜的像在家一樣～北投老爺飯店還提供導覽附近景點服務，規劃詳盡的自然體驗及繪畫教學，不過名額十分有限，一定要預先報名才有機會呦！如果不想單純泡湯的朋友們，這裡的一切包您滿意！而且捷運新北投站走路兩分鐘就到啦～

小編偷偷說：絕對要去11F的LOUNGE！不提供酒精飲料，反而是法式小點心、蔬果汁、果醋、花茶等輕食，還有滿滿的書香，房客一定要去好好品味！

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

地址：台北市北投區中和街2號

北投親子溫泉飯店

爸媽們看過來！帶小孩出門住飯店，自己也想好好放鬆一波嗎？北投的溫泉飯店不只有提供超療癒的溫泉風呂，也設有親子戲水區、遊戲區和AR/VR等兒童設施，讓大人在泡湯放鬆之餘、小孩也能盡情放電。

北投晶泉丰旅

#獨立雙湯池和湯屋 #全新開幕 #溫泉入浴指導員

北投晶泉丰旅。圖／agoda

北投晶泉丰旅。圖／agoda

北投晶泉丰旅。圖／agoda

北投晶泉丰旅於2024年全新開幕，距離新北投站步行只要3分鐘，無論是設備或裝潢都是最新穎的！設計上結合日式風格與北投當地人文特色，房型的部分有雙人房和四人房，多數房間擁有獨立雙湯池，可以體驗冷熱交替的不同感受。在公設中的大眾池，更是首度引進日本的溫泉入浴指導員，解說泡溫泉的禮節，而且即使沒有入住，也可以體驗到獨立湯屋喔～此外，還有露天泳池、兒童遊戲室，讓大人放鬆的同時，孩子也能玩得開心。

訂房網評價：9.3/10(Agoda)

地址：台北市北投區泉源路19號

北投情侶溫泉飯店

如果想和另一半來場甜蜜的溫泉假期，那北投這幾間溫泉飯店一定不能錯過！以下幾間溫泉飯店，每一間房型內都有提供獨立的溫泉浴池，讓住客可以在自己的專屬空間內，自在放鬆的好好泡溫泉～

北投天玥泉會館

#大空間 #24小時湯屋泡到飽

北投南豐天玥泉會館。圖／agoda

北投南豐天玥泉會館。圖／agoda

北投天玥泉會館。圖／agoda

北投天玥泉會館在北投諸多飯店中算是相當新穎，環境品質當然有一定保障！來到北投，恨不得能時時刻刻待在溫暖的溫泉裡，而北投天玥泉會館的24小時湯屋便可以達成這樣的願望！堪稱北投規劃最完善的溫泉住宿，獨立的日式禪意湯屋外便是休息區，還有設計感十足的舒適大廳，可以在此享用茶點，補充體力！如果選住豪華經典套房，房間坪數達12-14坪，除了衛浴分隔，浴室附加蒸氣功能，浴缸可容兩人，應有盡有，部分房間更是直接附有烤箱，根本不用離開飯店哪！新北投捷運站步行約2~3分鐘就到囉！

訂房網評價：8.6/10(Agoda)

地址：台北市北投區中山路3號

北投水美溫泉會館

#優雅簡約 #厲害酒家菜 #明亮乾淨

北投水美溫泉會館。圖／agoda

北投水美溫泉會館。圖／agoda

北投水美溫泉會館。圖／agoda

位置離捷運新北投站3分鐘的北投水美溫泉會館，大器又不失質感的裝潢，算是溫泉住宿中十分高檔的精品，有種置身大飯店的感覺！水美溫泉會館部分房間也結合日式風格，窗邊舖有榻榻米的休息區，浴室地板更是使用木板及小凳子，極具日式風情～空間乾淨明亮！水美溫泉的水屬於硫酸鹽泉，俗稱白磺溫泉，呈黃白透明色，泡起來對皮膚也有舒緩的效果喔！

小編偷偷說：水美食府有超厲害的「酒家菜」烏魚子、魷魚螺肉蒜值得一嚐！

訂房網評價：8.2/10(Agoda)

地址：台北市北投區光明路224號

北投住宿即時比價：FunTime 北投住宿

台北景點推薦：出去玩遇到下雨怎麼辦？台北超推的室內景點大公開

台北夜市推薦：寧夏夜市必吃特輯！臭豆腐、蚵仔煎通通有！