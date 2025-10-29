淡水怎麼玩？搭輕軌玩淡水景點、吃美食，一日遊輕旅行看這篇！

八里左岸公園。圖／

淡水好美、好玩、好好吃，集自然美景、歷史文化、美食於此地。來到淡水除了逛老街吃美食、玩古蹟拍美照，當然還要搭乘淡水最新的輕軌去旅行，跟著FunTime小編一起看下去搭輕軌的懶人包！如果自己有車，或是不介意搭公車、火車，也很推薦去捷運到不了的三峽、鶯歌、九份玩，想看這些一日遊懶人包，小編都整理在台北旅遊全攻略囉！

看詳細全文連結：【淡水景點推薦】搭輕軌玩淡水！老街、賞櫻、美食通通有

台北景點全攻略：台北吃喝玩樂分類總整理

更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行

搭輕軌玩淡水

STEP1. 進站：使用電子票證入站或於候車站旅客詢問處（紅樹林V01）、自動售票機購買單程票

STEP2. 上車：列車到站後乘客如需上下車，要按壓車門上的開門按鈕

STEP3. 下車：使用電子票證的乘客必須再感應一次刷卡機

營運時間：06:00-00:30，詳情請看淡海輕軌詳細時刻表

票價：20～30元

輕軌各站特色景點

淡水輕軌路線圖

如果坐膩了淡水捷運，FunTime小編推薦大家體驗輕軌遊淡水，會有不一樣的感受。大部分景點都能透過輕軌和轉乘抵達，有些私房景點甚至只有輕軌才能拜訪，輕軌人流量也較小，沿途還能欣賞淡水市景，非常適合悠閒的一日遊。

V26淡水漁人碼頭站►漁人碼頭

漁人碼頭情人橋。圖／IG, baboon821201

除了在淡水老街走走，在河岸旁配著來往人煙，眺望對岸八里的夜晚燈火，也可以選擇到位在淡水西端的漁人碼頭。漁人碼頭有著約330公尺的木棧道、港區公園、情人橋所構成的步道，可以遠眺對面觀音山和台灣海峽，看著夕陽從海平面緩緩落下，心靈好像也被洗滌了一回。在特別的節日裡，鄰近的福容大飯店也會在漁人碼頭施放煙火，為夜晚的淡水添增許多色彩！

交通方式：於「淡水漁人碼頭站」步行13分鐘抵達

營業時間：24小時

V27沙崙站►沙崙海灘

沙崙海灘。圖／IG, liang_jin_699

這處位在淡水漁人碼頭及淡水新市鎮之間的沙崙海灘擁有漂亮的海岸風景線和開闊的沙灘，近幾年透過環保團體淨灘活動的努力，如今成為拍婚紗聖地！沙崙海灘目前依舊禁止一切水上活動，到此一遊的旅人們不妨在這片乾淨又廣闊的沙灘上散散步、踏踏浪，享受海邊的景致吧！

交通方式：於「沙崙站」步行5分鐘抵達

營業時間：24小時

V01紅樹林站►紅樹林生態步道

紅樹林生態步道。圖／ IG, norikai29

開啟輕軌之旅前可以先到紅樹林生態步道散步，綠意盎然的綠林以及特有的濕地生態，帶你遠離城市的喧囂。500公尺長的平坦步道，單趟時間約15分鐘，是老少咸宜都適合的行程。結束之後，也可以到附近欣賞結合當代藝術與建築的小美術館ArtBox。

交通方式：於「紅樹林站」1號出口即可抵達

營業時間：紅樹林生態步道24小時開放；ArtBox美術館09:30-12:00，13:30-17:30（週二～週六，預約制）

V04淡江大學站►淡江大學

淡江大學。圖／IG, mikao928

體力旺盛的旅人可以去爬上淡江歷年的新生傳統──132階克難坡，之後沿著走進淡江校園，漫步在中國風格的宮燈大道，以及到最具特色的蛋捲廣場拍照打卡。最後可別忘記品嚐校園週邊平價小吃美食，FunTime小編私心推薦，饕客最愛的高cp值麻辣臭豆腐鴨血大吉祥香豆富

交通方式：於「淡江大學站」步行10分鐘抵達

營業時間：24小時

V05淡金北新站►天元宮

淡水天元宮。圖／IG, aslan42127

2月初是首波賞櫻潮，天元宮後山的三色櫻就會盛開，但也曾經提早到1月中就綻放，三色櫻會有白色、淡粉色及深粉色的交錯變化，非常值得一看。而到了3月，圍繞在天元宮旁的櫻花樹就會綻放出耀眼粉嫩的吉野櫻，每年也會因為氣候，吉野櫻盛開的時間點不盡相同，這是無極天元宮的第二波賞櫻潮，是櫻花裡最晚盛開的。

交通方式：於「淡金北新站」轉乘866、875、875、876、877公車至「天元宮站」下車

營業時間：05:00-20:00

V06新市一路站►沒有特別計畫café

沒有特別計畫café。圖／IG, zouzouchifanfan

藏在巷弄里的超質感甜點店，這裡有兩隻可愛又不怕生的貓兒，而小黑板上寫著每日限量的甜點，沒吃到真的會搥心肝。就這樣沒有計畫地泡在這裡，與美味甜點、從外頭灑進來的溫暖陽光、有愛撒嬌的貓咪們度過一個慵懶午後，是一種小確幸。

交通方式：於「新市一路站」步行14分鐘抵達

營業時間：13:00-19:00（週二公休，其他店休日詳情店家官網）

V08濱海義山站►一滴水紀念館

一滴水紀念館。圖／IG, jessicaliao19

想來一場偽日本旅行，除了淡水街長多田榮吉故居，這個點也是必備！日式的庭園造景，讓人宛如置身日本。原為日本作家水上勉父親的舊居，在台灣遭遇嚴重的921大地震時，日本為鼓勵災民振作，因而將這棟振奮人心的古宅搬來。一滴水的命名取自日本禪宗之思維，引用水上勉說的「一滴水脈有無限可能」，來紀念移築過程中所有的苦力志工們，每個人微薄的力量也能滴水穿石。

交通方式：於「濱海義山站」轉乘873公車至「滬尾砲台站」下車

營業時間：09:00-17:00（週一公休）

FunTime小提醒：建議參觀順序為滬尾砲臺公園、雲門劇場、北門鎖鑰、一滴水紀念館

V09濱海沙崙站►雲門劇場

雲門劇場。圖／IG, ivy40o

這裡有一家如美術館的星巴克這間門市融入了雲門劇場與自然共存的藝術性。而這座位在淡水高爾夫球場與滬尾砲台之間的劇場，因為園區有著廣大的翠綠草地，又能遠眺觀音山與淡水河出海口，傍晚時刻還能於此欣賞夕陽西下的景色，能夠觀山、觀海又能看藝術，是出遊放鬆心情的好去處！

交通方式：於「濱海沙崙站」轉乘872、857、880公車至「果嶺大道站」下車

戶外空間開放時間：06:00-20:00（遇演出等活動彈性調整，詳情官網）

V11崁頂站►淡海災厄

淡海災厄。圖／IG, berrylinlin

位於淡水區新市五路一段，因為都更計畫失敗，從1970年代開始荒廢。看膩了都市的繁華之景後，不妨來這片廢墟之地走走看看。人煙罕至，像是殭屍片的拍攝景點，路旁的草幾乎長得快比人高，鋼筋鐵條等廢棄物布滿在周圍。

交通方式：於「崁頂站」步行10分鐘抵達

營業時間：24小時

淡水其他周邊景點

巫登益美術館

巫登益美術館。圖／IG, jessicaliao19

巫登益美術館是由承襲馬偕精神的教士會館翻修而成的藝術園區，除了展示當代彩墨藝術大師巫登益的藝術作品外，也能看到許多國外藝術家的特展，成為接軌國際的舞台，園區內更設有扶搖梯及觀海台，除了欣賞藝術、拍美照外，還能一覽山海美景，這麼棒的景點千萬不要錯過囉～

交通方式：於「淡水站」1號出口步行15分鐘

營業時間：平日09:30-17:00；假日09:30-17:30（每月第二個周一閉園休館，詳情官網）

票價：200元、優惠票150元

滬尾藝文休閒園區

滬尾藝文休閒園區。圖／IG, david_ch_liang

園區內結合了生態、旅遊、藝文、餐飲、娛樂、住宿六項不同的元素，讓遊客來到淡水有了不一樣的選擇。滬尾藝文休閒園區位在淡水老街與漁人碼頭之間，緊鄰雲門舞集，交通上非常方便。而且園區內不論是要吃美食、逛街、看電影都應有盡有，是來淡水遊玩的最新選擇。

交通方式：於「淡水站」轉乘26號公車至「滬尾砲台站」下車

營業時間：週日～週四11:00-21:30；週五、週六及例假日11:00-22:00

海關碼頭

海關碼頭。圖／IG, alan.chen.731572

於淡水老街末端，在這可以遠眺淡水河口及關渡大橋，另外擴大了觀夕平台，成為淡水新的觀夕景點！園區內有清領時期的洋樓和2座日治時期的港務倉庫，見證淡水開港的歷史。設置草地音階互動燈及LED燈飾，白天和晚上來有不同的風情，另一方面也增設了虛擬AR導覽，能與到此一遊的旅人互動

交通方式：於「淡水站」轉乘857、紅26、836遊園公車至「紅毛城站」下車

營業時間：

09:30-19:30 （室內 a棟洋樓、b棟及c棟倉庫）

戶外24小時開放

公休日：每月第一個星期一（逢國定假日照常開放，翌日休館）、農曆除夕、年初一及政府公告之天然災害停止上班日

淡水老街

淡水老街。圖／IG, kennycheng63

淡水老街絕對是淡水的門面，只要走出淡水捷運站，人聲鼎沸的熱鬧街道，香味飄溢的淡水美食，全都集中在淡水中正路上的淡水老街。來到淡水玩的第一站，FunTime小編大力推薦要先逛逛老街，填飽肚子啦！還有超人氣排隊美食──麻吉奶奶鮮奶麻糬、淡水文化阿給、阿香蝦捲以及老街底的朝日夫婦，記得去嚐鮮呀！

交通方式：於「淡水站」1號出口即可抵達

營業時間：24小時，實際依各店家公告為準

淡水必吃美食：淡水捷運站、淡大週邊必吃推薦

北海岸一日遊：北海岸必去景點大公開

台北必訪老街：古色古香！台北老街有哪些