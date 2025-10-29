馬來西亞新山旅遊【莎瑪蘇阿薩納新山】Shama Suasana Johor Bahru-公寓式套房酒店，位於新山市中心，鄰近新山中央車站、JBCC購物廣場。新加坡到馬來西亞包車直達，免下車通關好方便。

暑假的新加坡&馬來西亞之旅，我終於要來寫馬來西亞的部分了。

緊鄰新加坡的馬來西亞，很多人都會安排兩個國家一起玩，

新加坡很小，但馬來西亞很大啊!

我們這趟旅程本來主要就是以新加坡為主，

但又想體驗一下坐車就能跨國的感覺，

於是安排了兩天，不跑太遠，就到新山，

這是馬來西亞最南邊的城市，也是離新加坡最近的城市。

莎瑪蘇阿薩納新山 Shama Suasana Johor Bahru 地理位置

先來介紹我們在新山入住的飯店，最後再講一下我們抵達新山的方式。

我選擇入住的飯店是莎瑪蘇阿薩納新山，

它算是公寓式酒店，就是裡面有廚房、客廳的那種。

位置超方便，就在新山中央車站附近。

除了車站以外，周圍有超多購物中心、Mall，

我們那兩天有逛不完的街，尤其去過新加坡以後，

馬來西亞的物價顯得超級可愛，什麼都好便宜好想買。

莎瑪蘇阿薩納新山 Shama Suasana Johor Bahru 單臥室套房

莎瑪蘇阿薩納新山是公寓式酒店，

整棟大樓樓高36層，但飯店只有27-35樓的部分，

27樓以下感覺像一般家庭在住的。

游泳池、健身房以及餐廳在33A，一開始我們也很疑惑33A是什麼意思?

後來看到電梯的樓層標示，才發現原來他們也是遇4就PASS耶!

所以33A其實就是34樓。

就像一般住戶大樓，房型有分一房、二房與三房。

直接來開箱我們的房間，我們入住的是單臥室套房，

只有一個房間，位於33樓。

望出去視野很好，但老實說住這麼高我還蠻害怕的，

畢竟沒有地震的馬來西亞，我對於它們的建築物建設工法，有點擔憂XDD

而且它們大樓的柱子，真的都超細耶!

好的，回到文章，

一進門就看到客廳、茶几，還有一個四人小餐桌。

大門的右手邊是廚房，冰箱也在這裡。

廚房流理台上有熱水壺、礦泉水及咖啡包。

公寓式酒店的好處，該有的日常用品幾乎都會有。

無論碗筷、鍋子都備好，想煮東西很方便。

不過我們那兩天沒有開伙，新山吃東西便宜，還是外面吃就好了。

客廳很寬敞，我們的行李都直接放在客廳。

而且沙發也很大，那幾天跑完行程晚上回到飯店，

我最喜歡躺在沙發上，耍耍廢好好休息，沙發要睡一個人也是OK的。

來看我們的房間，兩張單人床的擺設。

有人曾經私訊問過我，兩大一小都怎麼訂飯店房間?

通常我都是訂家庭房，也就是四人房。

畢竟小孩大了，一家三口睡兩張雙人床會比較舒適。

但如果飯店沒有四人房，或者有時預算考量，我也會訂雙人房。

有些飯店，單人床是比較大的，一張單人床可以睡到兩個人也沒問題，

如果訂雙人房，我一律都選兩張床的房型，

然後會把兩張床併在一起(退房會幫房務歸位)。

而訂房網或飯店網站上，一般都會標示床的尺寸，

大家可以留意看看，怎麼樣的配置比較符合你的需求囉!

房間除了床，擺放了簡單化妝桌，吹風機在靠桌子的牆上。

房間旁邊就是衛浴，這衛浴共有兩個門，

一個通往房間，一個通往客廳。

等於房間跟客廳都能進出，不用走進房間才能上廁所，蠻方便的。

而衛浴就比較簡單，淋浴間的設計，

連玻璃門都只做一半，另一半用浴簾遮起來，

蠻東南亞風格的XDD

有附備品喲!

目前很多國家都還沒有像台灣一樣，需自備盥洗用具。

簡單說莎瑪蘇阿薩納新山，就是一個像家一樣的公寓式酒店，

還附有微波爐，短期居住、長期居住都可以。

莎瑪蘇阿薩納新山 Shama Suasana Johor Bahru 公設

雖然是公寓式酒店的型態，但也是有早餐及公設的。

莎瑪蘇阿薩納新山的公設都在33A，就是34樓。

戶外游泳池

頂樓有個游泳池，還設有兒童溜滑梯。

但我們入住的兩天都沒下水，一來沒時間，

二來是因為發現溜滑梯一些邊邊角角的地方，都有生鏽的狀況，

顧及安全的情況下，決定回新加坡的飯店再游泳就好。

健身房

健身房在游泳池旁邊，簡易的一些運動器材。

空間算不小，加上高樓層視野很好，可以邊運動邊看新山市景。

自助式早餐Buffet

餐廳一樣在這個樓層，住宿房價直接含早餐。

早餐比我預期的好，種類蠻多的，

不過有一些是印度料理，可能會吃不習慣。

有現煮麵食，還能自己燙青菜。

可以自己燙青菜對我來說真是太加分了，出國旅遊蔬菜總是攝取不足，

我在這裡的早餐一次吃個夠。

這就是我說的比較吃不習慣的部份，很多我沒見過的小菜。

飲料倒是安全牌，基本上口味不會差太多。

那如果你想要更安全一點，就選擇吃麵包抹果醬吧!

餐廳的座位也蠻乾淨，美中不足的地方是沒有冷氣!

我們是坐比較裡面的位置，不僅靠窗視野好，然後還有一台移動式冷氣。

能俯看新山市區的大樓景色，有看到他們柱子有多細了吧XDD

洗衣房

洗衣房也在這樓層，若長住的旅客，不用擔心洗衣服的問題。

新加坡<=>馬來西亞 新山 包車

最後來講一下新加坡到新山的交通方式，

因為莎瑪蘇阿薩納新山離新山中央車站很近，其實坐火車也是可以。

本來我是有坐火車的打算，體驗一下自己通關的感覺。

但後來查了發現，火車票並不多，

加上我們有大件行李，又帶著小孩，決定還是用舒服的方式好了。

最後決定用包車，直接從新加坡包車到新山，

飯店到飯店，免下車就通關，時間又好掌控。

包一台七人座，一趟是130新幣，來回共260新幣，

換算台幣約6000元，當然費用會比坐火車或巴士貴上許多，

但是省去了下車排隊通關，坐在車上吹冷氣就能過關，方便許多。

大家就自己衡量看看囉!

這次包車司機素質都不錯，而且會中文(可以特別交待)

通關時，司機請我們把護照拿出來，開窗戶給海關人員看一下臉即可。

提醒一下，入境新加坡跟馬來西亞，

免簽證，但一定要記得填寫入境卡喔!

線上填寫就好，不會很難。

交通一路都很順暢，

只要避開上下班與假期前的時間，但是過關大概排了半小時。

不過這算是快的了，

聽說有人過年過節，光通關排過8個小時...太驚人了!

可愛的馬來西亞物價，

我們入住莎瑪蘇阿薩納新山-Shama Suasana Johor Bahru 兩晚含早餐，只花了4000元台幣。

平衡一下新加坡高昂的房價消費，又能多征服一個國家，

算是一舉兩得囉!

莎瑪蘇阿薩納新山-Shama Suasana Johor Bahru

地址:82C, Jalan Trus, Bandar Johor Bahru, 80000 Johor Bahru, Johor Darul Ta'zim, 馬來西亞