吃。台南市。美食|北區。「林家昭咖」寵物友善餐廳，好市多周遭美食，Google擁有151則評論獲得4.8顆星，現殺現賣的魚料理店「林家昭咖」。。

身為手搖飲界的「國民飲料」，50嵐幾乎陪伴大家從學生時期喝到上班族時代。不論是熱戀時的波霸奶茶，還是加班時的一杯烏龍拿鐵，那個熟悉的藍黃Logo總能帶來療癒感。2025年，50嵐不僅推出多款新飲品，還悄悄更新「隱藏客製化菜單」，讓飲料控又有新口感可以解鎖。這篇一次整理最新價格、網評Top10人氣飲品，以及最強加料秘訣，讓你下次排隊不再猶豫。
50嵐熱潮再起！BLACKPINK 成員 Rosé（朴彩英）登上高雄世運主場館舞台時，不只以甜美歌聲征服全場，還被捕捉到邊喝 50嵐波霸紅茶拿鐵、邊配鳳梨酥 的畫面，親民舉動瞬間掀起話題。隔天她更加碼挑戰台灣街頭美食——鹹酥雞，讓現場超過5萬名觀眾嗨到尖叫，網路上更掀起一波「我要喝Rosé同款50嵐」的熱潮。
1. 50嵐30週年依舊穩坐台灣手搖飲王座
從1994年誕生於台南小攤位，到如今遍布全台，50嵐靠的不是華麗行銷，而是「老派堅持」——現泡茶湯、嚴選鮮乳、手工熬糖。雖然新品更新速度不算快，卻總能抓住台灣人最熟悉的味蕾。像是波霸奶茶、冰淇淋紅茶、珍波椰青茶，年年都穩居排行榜。2025年更推出期間限定「麵茶拿鐵」與重焙烏龍系列，掀起懷舊與新風味並存的手搖風潮。
2. 網友熱議！2025年50嵐必喝Top10飲品排行
每次走進50嵐點餐台，選項太多讓人瞬間選擇障礙大爆發。以下是根據網友票選與實際熱銷數據整理的Top10必喝清單：
波霸奶茶
經典中的經典，香濃紅茶搭配Q彈波霸，每一口都是回憶。建議「微糖、少冰」最順口。
波霸紅茶拿鐵
BLACKPINK成員Rosé都喝過！紅茶與鮮奶完美1:1比例，濃郁不膩口。
珍波椰青茶
珍珠、波霸、椰果一次滿足咀嚼控三大願望，無糖就超好喝。
冰淇淋紅茶
阿薩姆紅茶加上一球香草冰淇淋，融合苦甜與奶香，是夏季永遠喝不膩的經典。
重焙烏龍拿鐵
焙火香氣濃烈、尾韻帶焦糖感，如果喜歡珍珠也能加上小珍珠的口感超加分。
椰果烏龍拿鐵
烏龍奶茶的厚實茶香遇上爽脆椰果，滑順又有咬感。
荔枝烏龍
荔枝雪酪與烏龍茶結合，香甜果氣搭配茶韻，夏天一喝就上癮。
芒果青
清新四季春融合濃郁芒果果香，酸甜冰涼的熱帶系飲品。
黃金烏龍珍珠
茶香清爽、口感滑順，是想戒糖卻又想喝手搖的最佳選擇。
麵茶紅茶拿鐵
今年新登場！懷舊麵茶粉與紅茶融合，香氣濃郁、奶香厚實，意外地超搭。
３. 北中南菜單
4. 隱藏版客製化加料全公開！免費升級這樣點
許多手搖老饕都知道，50嵐的「隱藏菜單」才是真正考驗功力。其實只要掌握幾個關鍵字，就能免費升級你的飲料：
免費加料四選一：非純茶類飲品可免費加「珍珠、波霸、燕麥、椰果」任一種。
「多一點」vs「多一份」有差：想多料記得說「多一點」，才不會被加價。
免費加果香：金桔、梅醬、檸檬汁可請店員加重比例，風味更突出。
「加厚」喝法：茶或奶想更濃？可要求「加厚版」，讓整體更飽滿順口。
隱藏人氣組合：布丁奶茶＋波霸＋燕麥是超人氣隱藏配方，甜而不膩。
貼心提醒：凡購買45元以上飲品，通常可享免費加料一次；自備環保杯還可再折價，是節能又省錢的小撇步。
5. 各區價格略有差異，點單前先確認
50嵐的價格因北、中、南、東部略有差距，平均飲品價格落在35元至75元之間。若你想挑戰「高CP值組合」，可以參考中南部門市，部分飲品平均比北部便宜5元以上。
6. 手搖控推薦收藏：三大喝法關鍵字
想清爽：選「少冰、半糖」的純茶系（如黃金烏龍、青茶）。
想濃郁：奶茶或拿鐵系可搭配「加厚版」＋燕麥。
想療癒：選「布丁系列」或冰淇淋紅茶，加一點波霸更飽口。
