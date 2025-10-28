肉控的天堂！從胡同到路易奇、乾杯，這4間連鎖燒肉店怎麼吃都不膩

在台灣，燒肉不只是聚餐選項，更是一種療癒日常的儀式感。無論是想和朋友舉杯、慶祝升遷、談戀愛還是單純想大口吃肉，台灣的燒肉店幾乎能滿足所有場合。從台灣職人代表「胡同」，到熱血氛圍的「乾杯」、高CP值的「熊一」、新世代崛起的「路易奇」，這4間連鎖燒肉品牌可說是肉控心中的夢幻清單，每一間都有讓人一吃上癮的理由。

1. 胡同燒肉：職人手切的極致火候

被譽為「台灣日式燒肉開山始祖」的胡同燒肉，自創立以來就以吧台式燒肉與職人現切聞名。全台共有11家分店，最大的特色就是「不囤貨」原則——每天限量供應、現切現烤，確保客人吃到最鮮嫩的部位。

其中「厚切牛舌」是老饕必點，一口咬下Q彈帶脆，滿滿肉香瞬間在嘴裡爆開；「A5和牛達拉斯」與「紐約客壽喜燒」則是奢華代表，油花細密、香氣濃郁。胡同那股低調的職人精神，讓人感受到「每一片肉都值得被尊重」的誠意。

2. 熊一燒肉：高CP值吃到飽霸主

想吃得過癮又不想荷包大失血？「熊一燒肉」是許多學生族與上班族的首選。隸屬馬辣集團的熊一主打平價精緻路線，598元起就能吃到16種肉品、數十種蔬菜與甜點，CP值超高。加價100元升級方案更能享受頂級和牛與海鮮，包括牛胸腹牛排、霜降板腱牛、海蝦、帆立貝等。

海鮮控絕對會愛上那份「椒鹽帆立貝」，微鹹香氣與鮮甜肉汁融合；而「嫩煎沙朗」烤後油脂滲出、香氣逼人，是最受歡迎的經典。再搭配哈根達斯冰淇淋與海尼根啤酒，這一餐保證讓人吃到撐、吃到笑。

3. 路易奇燒肉：自由搭配的日系職人風

在疫情後的餐飲復甦浪潮中，許多品牌選擇暫緩腳步，但「路易奇燒肉」卻逆勢而上，走出一條屬於自己的路。創立七年來，品牌從單一燒肉店蛻變為多品牌餐飲集團，並以香港作為海外據點成功打響知名度。路易奇的經營理念不在於「開多」，而是「開對」——以穩健佈局與品質升級為核心，在競爭激烈的後疫情時代，展現台灣餐飲業從「量」到「質」的轉型典範。

近年崛起的路易奇，被譽為「新世代日系燒肉代表」。不論裝潢、服務還是菜單設計，都融合了細緻職人精神與年輕世代的美感。店內提供日本A5和牛、美國牛、豬肉與海鮮等多樣選擇，主打可自由搭配的套餐設計，雙人套餐最低只要1570元，就能吃到精緻又有質感的燒肉饗宴。其中「極生佐帕馬森起司」與厚切和牛牛舌更是肉控必點代表，將傳統日式燒肉演繹出新世代風味。

迎來七週年的路易奇，也以「感恩回饋」展開品牌新章。會員只要累積消費滿15,000元，即可參加來回機票抽獎活動，三大航點包含福岡、清邁與釜山。品牌同步推出七週年限定清酒「吟磨出世」，以山形縣出羽燦燦酒米釀製的無過濾生酒，象徵品牌「要做就做到最好」的初心，邀粉絲一同舉杯慶生。

4. 乾杯燒肉：熱血派對的代名詞

說到最能炒熱氣氛的燒肉品牌，非「乾杯」莫屬。從1999年創立至今，乾杯靠著一句「大口吃肉、大聲乾杯」成功打造出屬於台灣人的燒肉文化。每晚8點準時上演的「8點乾杯」活動，是所有初訪者的驚喜時刻——全場一起舉杯、一飲而盡，瞬間成為朋友。

除了氛圍，乾杯在肉品選擇上也不馬虎，冷藏穀飼400日以上的澳洲和牛、西班牙伊比利豬、珍稀雞頸肉等，通通現點現烤。還有浪漫的「親親五花肉」活動，只要現場親吻10秒，就送肉一份，成為情侶必拍橋段。這裡的燒肉不只是美味，更是一場讓人笑著離開的快樂儀式。