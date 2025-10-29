除夕圍爐提早開戰 春節圍爐宴訂席搶手 雲品國際旗下據點圍爐宴，多數訂位已逾7成5！



除夕圍爐提早開戰，圖為Sunny Buffet於除夕圍爐宴升等菜色_雲品國際提供

【旅遊經 洪書瑱報導】

明(2026)年是丙午馬年，而明年春節將有9天連假，於2月14日起至2月22日止，而團圓除夕為2月16日，隨著農曆新年腳步將近，做「煮」之人有些人已經在煩惱年菜事宜，也因為社會變遷，漸漸形成飯店、餐廳商機，也因此業者紛紛推出春節圍爐宴搶攻市場，雲品國際旗下君品Collection 9處宴會據點統計，今年除夕圍爐宴銷售開出紅盤，多處宴會場域訂席率已達7成5以上，顯見民眾對選擇「外出圍爐」的接受度持續升高，從各家飯店推出的菜單與價格觀察，今年不僅食材與用料更為講究，烹調方式也更趨多元，傳統年味結合創新巧思，滿足饕客們挑剔的味蕾。

雲品國際總經理丁原偉表示，今年圍爐市場呈現「量價齊揚」的趨勢，君品Collection旗下各場地皆有獨特的市場定位，北部據點主攻頂級客群，以精緻服務與高檔餐點創造溢價價值；中南部則藉由古蹟氛圍、在地食材與高CP值策略搶市。總體而言，今年圍爐宴的銷售熱度，不僅反映餐飲市場的復甦力道，也顯示雲品在品牌、服務與菜色持續創新的成果，提供更具優勢與差異化的服務給消費者。綜觀其市場──





台北向來是圍爐宴的一級戰區，頂級飯店的銷售狀況更是市場指標。其中，台北君品酒店以其奢華歐式風格與精緻粵菜聞名，今年推出的圍爐宴，5人桌席售價26,800元+10%、10人桌席49,800元+10%，私人包廂59,800元+10%。價格雖高，仍迅速吸引高端客群預訂，顯示其品牌魅力與口碑，台北君品酒店今年特別升級包廂隱密性與客製化服務，正是其快速滿座的關鍵。







茹曦酒店Sunny Buffet 除夕年夜飯共分為二餐期，已近售罄_雲品國際提供





茹曦酒店推出5人一桌與10人一桌的圍爐宴，連連熱銷_雲品國際提供





而位於台北小巨蛋旁且廣受網路好評的茹曦酒店，則以優惠的價格與多樣菜色搶市。茹曦酒店宴會廳以五人桌席每桌15,800元+10%起的圍爐宴搶攻家庭客市場，Sunny Buffet則是在除夕夜加碼松葉蟹腳、鮮鮑魚、胭脂蝦、醉雞雞腿與脆皮燒肉等菜色升級。除夕夜晚餐共分為兩輪餐期，每人收費2,680元+10%。另外，初二回娘家的中餐與晚餐餐價則為每人2,280元+10%，自小年夜到初六的其他時段餐價為每人1,280元+10%，讓喜歡吃到飽的民眾也能在過年期間大啖美食。首次推出年夜飯桌菜的台北芃卓Le Beaujour，以法式高訂宅邸風格，吸引不少嚐鮮族群，每桌5人售價自12,800元+10%起。台北荷造場則憑藉百年古蹟與都市森林氛圍，營造獨特宴會，每桌5人售價12,800元+10%起，芃卓Le Beaujour與台北荷造場的圍爐訂位數已近滿席，成功吸引許多企業客戶與婚宴回流客群前來預訂。







頤品大飯店新莊圍爐宴熱銷，將加開席次備戰_雲品國際提供



位於新北市的頤品大飯店新莊，主打全亞洲最大360度LED環場式屏幕宴會廳，場地挑高10米高，最多可容納380桌，圍爐宴每桌5人售價自11,800元＋10%起，年年滿場，搭配除夕晚會表演與抽獎活動，享受團圓美好與美饌料理。





不僅是北台灣，中南部據點也積極搶攻圍爐商機。台中蘭克斯特推出豐盛的圍爐宴，5人桌價格自12888元+10%起，可在充滿豪宅藝廊風格中享受除夕圍爐饗宴。台中市役所則以百年古蹟場域，推出每桌5人10,888元+10%起的懷舊年夜飯，吸引喜愛文青與歷史氛圍的消費者。







台南安平亞果薈中餐廳設有獨立包廂，除夕圍爐宴詢問熱烈_雲品國際提供





南台灣的台南安平亞果薈，則主打在地海鮮食材，打造獨特的台式年味，5人桌的圍爐宴12,888元+10%起，不僅深受在地家庭青睞，也吸引不少返鄉客預訂。此外，亞果薈也推出六人年菜外帶組合餐，每套8,888元+10%，可享受多道料理，不用出門圍爐，在家也能享受星級美食饗宴。

整體來看，雲品Collection今年圍爐宴布局完整，北部以高端奢華取勝，中南部則以古蹟、在地食材與CP值搶市。隨著農曆新年倒數，預估訂桌率將持續升高。也提醒由於社會變動及市場趨勢，若春節有「外食」打算，建議提供預訂，較能選擇自己最喜歡的選項！







