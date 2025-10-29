2025-10-29 11:02 旅遊經
蝙蝠俠與南瓜先生現身台灣好行「菱波官田線」專車 加碼變裝參加灰熊熊見面會！
蝙蝠俠將攜手他的好友「南瓜先生」一起搭車搞怪
【旅遊經 廖晨光報導】
每年最搗蛋、最可愛的節日萬聖節來啦！邀您一起來「不給糖就搗蛋！」！萬聖節和南瓜似乎有難斷情緣，雖然人們無法像灰姑娘乘坐「南瓜馬車」，現在卻有機會乘坐有南瓜先生的「萬聖節專車」，西拉雅國家風景區管理處表示，繼先前蝙蝠俠快閃活動廣獲熱烈迴響，再出奇招！這次蝙蝠俠將攜手他的好友「南瓜先生」，於10月31日至11月2日現身台灣好行菱波官田線「萬聖節專車」，邀請大家一起搭車搞怪、討糖拿好禮！
台灣好行菱波官田線特別打造「萬聖節專車」，精心佈置車廂，掛上南瓜燈與幽靈等節慶裝飾，營造濃濃的萬聖節氣氛。活動期間，只要搭乘指定班次（10:00、13:35由新營開往善化轉運站；11:30、15:00由善化轉運站開往新營），幸運的旅客將能捕捉到穿梭在車廂內的南瓜先生！若遇見了南瓜先生，並開口向南瓜先生打招呼，且追蹤西拉雅管理處的社群，就可獲得在地特產「地瓜酥糖」一包（數量有限，送完為止），此外，專車上更歡迎小朋友盡情開心合影，留下歡樂的萬聖節回憶！
只要開口向南瓜先生打招呼，並追蹤西拉雅管理處的社群，就可獲得在地特產「地瓜酥糖」一包
西拉雅管理處特別加碼，鎖定活動最後一天11月2日！鼓勵小朋友變裝搭乘台灣好行菱波官田線萬聖節專車。只要是變裝上車的小朋友，抵達官田遊客中心後，即可參加在下午4點舉辦的超人氣吉祥物「灰熊熊」萬聖節見面會！灰熊熊也將精心打扮，以應景的萬聖節造型與大家見面，可愛度更加分！變裝小朋友不僅能近距離與灰熊熊合照、擊掌互動，現場還會贈送限定且限量小驚喜。凡於活動期間與灰熊熊拍照，並上傳至「指定活動貼文」留言區分享，還有機會抽中台灣好行住宿套票、溫泉套票以及掛脖風扇等多項好禮！
西拉雅管理處處長許主龍表示，萬聖節搗蛋活動熱鬧有趣，而菱波官田線沿線的景點更是豐富精采，超適合秋高氣爽時節全家出遊！推薦景點具文化底蘊的隆田文化資產教育園區、知名水利工程烏山頭水庫，以及舉辦灰熊熊見面會的官田遊客中心。邀請大家搭乘台灣好行菱波官田線，在歡樂的萬聖氣氛中，玩遍這些結合自然與文化的超人氣親子景點，開心走走一整天！
想感受萬聖節的歡樂氣氛，不妨藉機搭上台灣好行菱波官田線「萬聖節專車」，一起來「抓」南瓜先生、吃地瓜酥，開心出遊搗蛋「趣」！相關活動資訊，可至西拉雅國家風景區管理處網站(https://www.siraya-nsa.gov.tw/)及臉書粉絲專頁查詢！
※..資訊連結：
◎.台灣好行-關子嶺線資訊：
https://www.taiwantrip.com.tw/Frontend/Route/Select_p?RouteID=R0039
◎.台灣好行-菱波官田線資訊：
https://www.taiwantrip.com.tw/Frontend/Route/Select_p?RouteID=R0076
以上圖片：西拉雅管理處提供
｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower