「鯤鯓王平安鹽祭」11/15-16隆重登場 跋桮獎金加碼50萬元

「2025鯤鯓王平安鹽祭」將於11/15-11/16隆重登場（圖為祈福鹽堆）。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「鯤鯓王平安鹽祭」是一場結合「王爺信仰」與「鹽業文化」的宗教觀光盛會，不僅是世界最大的鹽祭典，更是交通部觀光署列入「臺灣觀光雙年曆」的國際級活動。

今年「鯤鯓王平安鹽祭」邁入第22年，經歷了7月份丹娜絲颱風重創台南北門濱海地區之後，在交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處（簡稱雲嘉南管理處）、南鯤鯓代天府以及在地各協力夥伴齊心整備復原之下，鯤鯓王平安鹽祭將於11/15-11/16隆重登場，誠摯邀請全國信眾一同參與這場觀光、產業、文化與宗教融合的年度盛事。

▲雲嘉南管理處於南鯤鯓代天府舉行宣傳記者會，以祈福鹽堆為主題意象。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

雲嘉南管理處日前在南鯤鯓代天府舉行宣傳記者會，現場貴賓雲集。今年平安鹽祭由朱府千歲王爺輪值，活動現場以祈福鹽堆作為主題意象。在記者會上，由藝人翁鈺鈞開場演唱後，大提琴家張正傑搶先演奏，展現古典樂與宗教聖地的交融。

隨後，大法師進行「奉旨行科－勅平安」儀式，為「平安鹽袋」加持祈福。接著聚焦儀式由出席貴賓手持透明金沙瓶緩緩灑下，舞台隨即顯現「祈福同心，把幸福曬回來」字樣，象徵挺過風災攜手復原後，鹽祭啟動與眾人同心祈福！

值得一提的是，記者會上特別搶先呈現的「互動探索數位牌樓」，以沉浸式影像重現南鯤鯓代天府牌樓的歷史風華，讓與會嘉賓率先體驗科技與信仰交融的震撼，也將於平安鹽祭活動現場設置，邀請遊客親臨感受。

▲平安鹽袋及鹽福袋。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

南鯤鯓代天府總幹事侯賢名表示，已舉辦超過二十年的「平安鹽祭」是全世界獨一無二的活動，成功結合北門地區的產鹽特色與王爺宗教信仰，盛況逐年擴大。今年活動將於11/15-11/16舉行，感謝各單位共同支持。

雲嘉南管理處處長徐振能表示，今年的平安鹽祭為災後振興擴大舉辦，活動前夕（11/14）加碼邀請國際知名大提琴家張正傑，於南鯤鯓代天府拜亭前，以優美音樂進行祈福，撫慰人心，採用中西合璧的形式，讓古典音樂與廟宇文化交融，將活動藝術開啟創新的篇章，誠摯邀請遊客在王爺的庇佑下感受這場獨特的文化盛宴。此外，還規劃了大法師祈福、護鹽騎士送鹽、以及憑發票兌換限量平安鹽袋（12,000份）等特色儀式與活動。11/15「平安鹽祭晚會」則邀請到蔡昌憲、許志豪、以及有小鄧麗君之稱的翁鈺鈞等多位巨星藝人登台獻唱，現場並設有雲嘉南觀光圈市集，推廣「雲嘉南咖啡鹽究院」品牌及眾多在地美食特產。期盼透過本活動「把幸福曬回來」，展現雲嘉南濱海地區的觀光新活力。

▲翁鈺鈞及今年限量平安鹽袋。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

南鯤鯓代天府在活動期間舉辦總獎金超過新臺幣50萬元的「跋桮挑戰賽」，勢必吸引全台信眾熱情參與。此外，今年也推出「六廟祈福集章趣」，邀請走訪南鯤鯓代天府、蚵寮保安宮、北門永隆宮、井仔腳興安宮、井仔腳瀨東泰安宮及三寮灣東隆宮，完成集章即可兌換限量祈福收納袋，深度領略北門濱海的宗教文化魅力。

鯤鯓王平安鹽祭同時也結合成功鹽的「108祈福專案」，開放民眾及企業認購平安鹽祈福鹽簍，內容包含祈福鹽、客製祈願平安疏文、年度祈福紀念品等，祈福鹽具有安神助好眠、招財結善緣、淨身除穢氣及鎮宅保平安等功效，詳情可洽詢台灣守護文創股份有限公司。透過這份象徵平安與善念的鹽，不僅傳遞祝福，也使傳統鹽業文化持續在現代生活中發光。誠摯邀請全國信眾蒞臨這場年度盛會，一同共襄盛舉！更多平安鹽祭的活動資訊，請上「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。

