冬山河觀光廊帶再造！宜蘭打造永續旅遊新典範 張清來以在地實踐延續冬山河精神

宜蘭冬山河流經羅東、冬山、五結等鄉鎮，匯集運動、遊憩、休閒等多元功能。 圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】為提升宜蘭觀光產值、打造永續旅遊廊帶，宜蘭縣政府啟動「冬山河流域觀光大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫」，並規劃成立「冬山河流域觀光產業大聯盟」，串聯冬山鄉、五結鄉及羅東鎮等地觀光資源，融入溫泉元素與文化美學，重新打造冬山河觀光品牌意象。

宜蘭縣政府期盼透過中央與地方資源挹注，全面提升軟硬體競爭力，強化觀光組織能量，開拓國內外客源，邁向國際舞台，帶動宜蘭觀光產業再創高峰。

▲台灣休閒農場之父－張清來。 圖：香格里拉冬山河渡假飯店／提供

冬山河全長約24公里，發源自中央山脈新寮山，流經冬山鄉與五結鄉後注入太平洋，是台灣少數以「河」為名的河川之一。早年冬山河屢遭洪患侵襲，經縣府推動整治後，不僅成功解除水患，也建構出安全宜人的親水環境。中游河段截彎取直後，規劃為兼具運動、休閒與生態的遊憩區，穩定的水勢更使冬山河成為全台最具代表性的水上活動場域之一。每年夏季舉辦的「宜蘭國際童玩藝術節」，吸引數以萬計國內外遊客造訪，成為冬山河的觀光指標。

▲冬山河渡假飯店－中庭戶外公共區。 圖：香格里拉冬山河渡假飯店／提供

回顧冬山河的蛻變，1980年代在時任縣長的帶領下，宜蘭率先推動「冬山河整治計畫」，為兼顧美學與生活機能，縣府特別邀請日本知名象設計集團參與整體規劃，打造全台首座以水岸為主題的親水公園，開啟台灣河川整治與休閒觀光的新時代。冬山河從治水工程蛻變為生態與美學兼具的景觀帶，成為人與自然共生的具體象徵。

在這條河的發展歷程中，地方企業家的投入亦功不可沒。被譽為「台灣休閒農場之父」的張清來，正是將冬山河精神延伸至產業實踐的代表人物。1988年他於冬山鄉創辦「香格里拉休閒農場」，從荒山開墾起步，以「生態、文化、教育」三大核心理念，打造融合自然體驗與人文活動的永續旅遊基地。香格里拉不僅是全台首批結合農業體驗與文化教育的休閒農場，更成功掀起台灣「體驗式旅遊」風潮，影響深遠。

▲宜蘭度假後花園－冬山河渡假飯店。 圖：香格里拉冬山河渡假飯店／提供

▲冬山河渡假飯店－大廳公共區－八角廳。 圖：香格里拉冬山河渡假飯店／提供

在香格里拉成功之後，張清來進一步投入婚禮與休閒市場，創立「冬山河渡假飯店」，將流域自然與文化價值融入旅宿品牌。他主張「綠色行銷」與「在地創生」，讓飯店不僅是住宿空間，更成為推廣宜蘭生活美學與文化精神的重要平台。

張清來認為，宜蘭的發展驕傲在於「文化、環保與觀光」三者並行－文化與環保是根基，觀光則是長期耕耘的成果。這樣的理念使冬山河流域成為宜蘭觀光的縮影，也讓地方產業在自然永續與居民共榮之間取得平衡。

▲冬山河渡假飯店-永恆水教堂。 圖：香格里拉冬山河渡假飯店／提供

冬山河觀光廊帶的再造，是公部門與民間攜手的成果。縣府盤點並輔導鄰近觀光業者，協助合法化營運、提升旅遊品質，讓遊客能安心體驗宜蘭之美。未來，透過觀光大聯盟的成立，將整合區域品牌、導入國際行銷機制，形塑在地旅遊聚落與觀光路線，產生聚光效應，打造獨一無二的「冬山河觀光圈」品牌，吸引更多國內外旅客，開拓觀光新商機。隨著溫泉觀光導入與流域再生推進，冬山河將不僅是宜蘭的水岸地標，更將成為串聯文化、自然與幸福生活的永續旅遊典範，開啟屬於宜蘭的綠色觀光新篇章。

