中環全新奢華據點誕生！香港首間安達仕酒店2027年登場　打造城市裡最有味道的「生活旅宿」

香港的飯店圈又要熱鬧起來了！凱悅酒店集團宣布，將於2027年在中環核心開設全港首間「安達仕酒店（Andaz Hong Kong Central）」。這座落在威靈頓街118號的全新據點，不僅是大型綜合項目「Central Crossing」的重要一環，更被視為融合美食、藝術與文化的新奢華地標。對於熱愛探索城市靈魂、又講究生活質感的旅人來說，這裡可以成為夢幻住宿清單上的選擇喔。

一、坐落中環心臟地帶 從歷史街區到潮流交會點

Central Crossing的地理位置可說是得天獨厚，步行幾分鐘就能抵達大館、元創方與中環街市，彷彿每一步都踩在歷史與創意之間。全新的安達仕酒店將在這片充滿故事感的區域落腳，結合甲級寫字樓、綠意公共空間與保育建築，將中環的古典底蘊重新包裝成一座現代風格的生活藝術館。設計靈感則被形容為「一封寫給香港的情書」，旅人能同時感受到城市的繁華與人情、傳統與未來，充滿香港靈魂~

二、125間客房與套房 「Living Room」變身城市客廳

酒店共設有125間客房與套房，空間設計延續品牌「貼近在地」的風格，融合東西方元素與藝術細節。公共空間「Living Room」將成為全天開放的社交據點，旅人可在此品嚐特調飲品、閱讀或與朋友小聚，讓酒店不只是住宿，更像是一個有故事、有溫度的城市客廳。此外，館內將設有全天候餐廳與健身設施，結合健康概念與餐飲體驗，讓旅人無論是商務出差還是週末度假，都能在此找回生活的節奏。

三、全球首座Andaz Village 結合風格餐飲與在地文化

最吸引人的是，酒店旁將同步推出全球首個「Andaz Village」零售新地標！這個空間結合健康、餐飲、美學與生活選物，預計引進國際特色品牌與本地創意設計，從咖啡香氣到設計展覽，打造一個能「逛、吃、拍、感受」的全方位場域。一早在酒店享用融合東西食材的早午餐，下午逛進Andaz Village挖掘新品牌，晚上再在中環街巷間小酌，這就是未來安達仕想傳達的「城市生活風格」。

四、住一晚也能體驗城市的靈魂

安達仕品牌一向以「在地連結」聞名，從東京到峇里島，每一家分店都以當地文化為靈感。這次落腳香港，勢必將把「東方魅力×世界視野」的概念發揮到極致。未來旅人不只是入住飯店，而是走進一個與城市脈動同步跳動的空間——在這裡，文化、藝術與美食不再是附屬，而是生活的一部分。