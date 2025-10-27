2025-10-27 15:17 旅奇傳媒 TR Omnimedia
台北起跑 飛向世界！長榮航空馬拉松吸引2萬多名跑者用雙腳丈量世界的距離
【旅奇傳媒/記者-王政】2025長榮航空馬拉松於10／26在總統府前盛大開跑，今年吸引52個國家、共計24,000名海、內外跑者集聚台北，在長榮航空總經理孫嘉明、台北市副市長林奕華、交通部觀光署國際組組長黃易成、臺北市政府體育局局長游竹萍、美國休士頓旅遊局局長Jorge Franz等多位嘉賓共同鳴槍，為賽事揭開序幕。
▲在長榮航空總經理孫嘉明、台北市副市長林奕華、交通部觀光署國際組組長黃易成、臺北市政府體育局局長游竹萍、美國休士頓旅遊局局長Jorge Franz等多位嘉賓共同鳴槍，為賽事揭開序幕。 記者-王政／攝
開放報名即秒殺 展現強大魅力
長榮航空馬拉松是國際馬拉松暨路跑總會（AIMS）國際認證接軌全球標準的賽事，向來被眾多跑者視為年度必跑的賽事之一，今年5月開放報名後，名額在24小時內就被熱情跑者秒殺。
今年戰績非常精彩，全程馬拉松男子組冠軍由肯亞籍Joseph Mwangi Ngare以2小時18分鐘12秒奪得。全程馬拉松女子組部分則由澳洲籍Amelia Clark，以2小時47分鐘25秒摘取后冠。而年初國道馬拉松衝出全程馬拉松第二的好成績的市民跑者張景敦，以2小時40分鐘48秒，奪下全馬國內男子組第一，與全馬國內女子組冠軍李惠娟各獲得長榮航空特別加碼一張全球不限航點經濟艙機票。
半程馬拉松男子組由來自肯亞籍Paul Ndungu Muchai以1小時7分11秒率先衝線。半程馬拉松女子組則由國內好手陳美彤以1小時22分鐘00秒打破個人最佳成績（1小時22分鐘27秒），將冠軍留在台灣。
幼苗計畫持續推動 播下夢想種子
長榮航空馬拉松秉持培育國手幼苗的精神，連續第4年舉辦10公里「幼苗組」，持續推廣深耕的效益下，小選手們的競爭相當激烈。男子組黃為勝以36分44秒奪得冠軍，同時也是10公里成人組第12名。而女子組冠軍由林千藝以45分13秒摘下。眾多長跑幼苗展現出無窮潛力，也體現出長榮航空馬拉松長期深耕在校園幼苗計畫的價值！
「幼苗計畫-校園深耕巡迴」推出至今已走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投及澎湖等地，累計近千名青少年參與。今年2月前往花蓮，6月再走訪離島馬祖。未來長榮航空將不停歇，持續走訪台灣其他城市，透過專業訓練與深度交流，深耕偏鄉青少年體育發展，為愛運動的青少年播下夢想種子。
多項好禮推出 深獲跑者的心
長榮航空今年一樣準備歐美澳和亞洲區國際線不限航點機票共10張、立榮航空國內線機票共20張、長汎假期5萬元旅遊抵用券，以及長榮酒店推出的新品牌「采寓」的住宿券等給跑者抽獎，每位跑者更享長榮航空國際線機票專案活動代碼及樂e購專館8折等超多優惠，以及不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可拿4,200哩。
而今年大佳河濱公園設有相當壯觀的拍照區，搶眼的飛機渦輪，讓眾多跑者爭相排隊合影，持續邁向淨零碳排及落實企業永續經營目標的長榮航空，也透過推動賽事電子化無紙作業，提供官網查詢及電子成績證明；並邀請國際知名運動品牌NIKE採用環保纖維材質，為跑者設計賽衣；大會使用BMW iX1 純電運動休旅作為前導車，與跑者攜手打造永續路跑。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower