2025-10-27 15:34 女子漾／編輯王廷羽
一沐日再出手！「逮丸感性」系列太療癒，Shot杯、紙膠帶都藏台灣魂
台灣手感茶品牌「一沐日」延續對在地文化的熱愛,於今年 2025 年推出全新「逮丸感性」系列周邊商品,將台灣情感從飲品延伸至日常用品,打造專屬於台灣人的感性生活提案，讓「台灣的感性」不再只存在於味蕾，而是能被看見、被觸摸、被收藏。
「逮丸感性」系列的靈魂，藏在一句最日常的問候：「今日呷飽沒？」這句話被品牌轉化為設計語彙，延伸出一整套餐具組，包含不鏽鋼Shot杯、骨瓷麵碗、餐盤與湯碗。每一件都承載著台灣家庭餐桌的親切感。簡約中帶著細節，質感中透著台味，那是一種讓人懷念又熟悉的氣氛。就像每個回家的夜晚，餐桌上那碗熱湯的味道，不華麗，卻最能撫慰人心。
除了餐具外，一沐日也將這份「感性」帶進更多生活場景。日常系列的毛巾、襪子與折疊傘全數由台灣製造，延續品牌標誌性的視覺語言。即使是最普通的日用品，也能成為台灣文化的載體。毛巾的編織紋理、襪子的色塊設計、傘面的線條語彙，都低調地說著這片土地的故事。
一沐日也推出「台灣情系列」商品，把台灣的語言符號變成收藏品，推出了以注音與單字為主題的紙膠帶，還有以地標與文化意象設計的徽章與磁鐵。那一卷紙膠帶上的「ㄎㄧㄤ」、「呷飽沒」，是屬於台灣人最熟悉的語言節奏；那一枚小徽章上印著的，是我們每天經過卻未曾細看的城市風景。這些看似微小的物件，其實都在記錄我們生活的溫度。
這次的周邊僅限會員兌換，一沐日希望用最貼近粉絲的方式回饋忠實顧客。只要透過官方App或網站加入會員，就能用點數兌換限量商品，讓「收藏」成為一種與品牌共享情感的儀式。對喜歡一沐日的消費者來說，這不僅是購物，更像是在交換彼此對台灣的那份溫柔。
