2025-10-27 17:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
60家世界冠軍、在地原鄉咖啡職人齊聚！「2025高雄咖啡節」11/22凹子底公園飄香
【旅奇傳媒/編輯部報導】11/22、11/23高雄不只有 TWICE！咖啡迷引頸期盼的年度盛會「2025高雄咖啡節」，由高雄市政府觀光局攜手農業局及原民會在凹子底公園，盛大舉辦世界冠軍級咖啡饗宴！日前公布本屆參展店家名單，共有60家高雄超人氣咖啡與甜點品牌強勢集結，從高雄原鄉部落咖啡、屢獲咖啡世界冠軍殊榮的職人，到特殊質感的獨立咖啡店、糕點、咖啡器具等，讓參加遊客一次滿足對咖啡的所有想像。現場除有世界冠軍級職人分享咖啡講座與體驗活動，更結合食農教育，提供專業咖啡知識解說、試飲與有獎徵答，有機會獲得精美贈品，誠摯邀請所有咖啡愛好者呼朋引伴，共同前來高雄品味美味咖啡及觀光旅遊！
觀光局長高閔琳表示，「2025高雄城市咖啡節」是場深度融合高雄山海河港在地風味的咖啡盛會，本次特別與「高雄市咖啡茶品推廣協會」合作，以「職人手作、咖啡文化、美感生活」為活動核心，完整呈現高雄咖啡產業完整風貌。從本屆入選名單可見，活動店家分佈高雄大部分區域，不僅涵蓋來自桃源、六龜、茂林、那瑪夏等山林原鄉業者，更有濱海地區及都會區的各類特色店家，琳瑯滿目。希望透過本次活動，彰顯高雄作為具備深厚文化底蘊，與生活質感的國際觀光城市魅力，更鼓勵民眾以實際行動，支持在地原鄉咖啡產業的永續發展，共同推動高雄咖啡產業及文化持續成長，吸引更多海內外旅客聞香前來。
觀光局指出，本次咖啡節冠軍職人店家雲集，除匯聚世界盃烘豆賽冠軍－「握咖啡 Oh Coffee」、澳洲國際咖啡烘焙賽總冠軍-「艾奇諾直火烘焙製造所」、2025布魯塞爾世界烈酒大賽－「鴻興製酒」咖啡蘭姆酒金獎、2023年高雄大港盃咖啡國際交流賽冠軍「E'Z Chocolat」等知名品牌外，也深入在地文化，集結藤枝馬里山咖啡、高山蒔茶、二集團雅鳳咖啡愛玉、伊嵐烏麗南橫玉穗精品咖啡、林老師卡好咖啡及一山沐咖啡ｘ咖啡殼等十多家原鄉部落業者，展現原鄉的純粹咖啡香氣，更可說是深度體驗原鄉咖啡文化及產業的起點。另外，現場特別設立 DIY 體驗區，邀請賴昱權、黃柏勳、黃俊豪及陳叡維等冠軍大師，親自演繹「從產地到杯中」的風味旅程，讓民眾透過全感官互動，深刻感受咖啡文化的厚度與溫度，共同打造獨一無二的咖啡美好體驗。
為帶領遊客深入認識咖啡的產地特色，更特別與農業局「神農市集」深度合作，推出極具意義的「咖啡食農教育」活動，完整體驗從咖啡豆種植、採豆、發酵、烘焙到品嘗的全過程，更強調支持高雄原鄉「自種、自烘、自銷」的一條龍產業模式，讓消費者清晰了解，購買每一包原鄉咖啡豆不僅能實質支持在地產業、有效減少碳足跡，更是對綠色消費理念最直接的行動展現。
▲城市咖啡節現場展售各式咖啡產品與甜點美食。 圖：高雄市政府觀光局／提供
11月高雄接連推出多場精彩觀光活動，「Wild Wild 野生活」、「野趣東高雄」、「高雄鹹酥雞嘉年華」、「2025高雄城市咖啡節」、「高雄冬季國際旅展」等，完美串聯城市文化、生活體驗與美食旅遊。帶領遊客秋高氣爽末，暢遊城市與山林之間，盡享秋日野趣與港都美味，感受節慶的歡愉魅力！更多活動資訊請上「高雄旅遊網」，或追蹤官方 Facebook 粉絲專頁及 Instagram 查詢。
