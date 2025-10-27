2025-10-27 23:42 女子漾 /編輯周意軒
台南金牌農村一日遊全攻略！從稻香後壁到北門漁村，盤點必訪6大在地景點
想體驗最道地的台南，不妨離開市區，往農村走一趟。台南在農業部「金牌農村競賽」中表現亮眼，不只後壁頂長社區拿下銅牌，白河草店與善化溪美社區也入圍決賽。這次女子漾帶你一次玩遍三大農村＋一座漁村，從稻田、荷花田到海邊蚵田，一日之內感受台南的土地溫度。
一、後壁頂長社區「長短樹放牧蛋」——和母雞一起上課的放牧體驗
在全台不到1%的無藥放牧環境裡，這裡的母雞每天在陽光下自在覓食。遊客可以跟著導覽員了解友善飼養理念、親手撿蛋、DIY煎放牧蛋，吃下去的每一口都是真材實料的安心滋味。
由返鄉青農兄弟經營的「牡丹果食」，專種在地珍珠芭樂，園區提供採果體驗、芭樂冰沙與甘草芭樂DIY，讓人邊玩邊吃邊認識食農教育。
三、菁寮老街——《俗女養成記》拍攝地重現「無米樂」生活
從茄芷工坊走起，經過巴洛克風格的黃家古厝、無米樂崑濱伯ㄟ店，到百年碾米廠與金德興藥舖（劇中阿嬤的藥房），每一步都像回到劇中場景。別錯過「割稻飯」體驗，讓一桌家常菜成為旅行中最溫暖的記憶。
四、白河草店社區——荷染DIY＋藕咖奶體驗
夏季賞蓮、冬季玩染布。草店社區以蓮花聞名，這裡能體驗「荷染DIY」用蓮葉印出自然紋理，也能親手做「藕咖奶」飲品。村落原本高齡化，如今靠農村再生計畫重新活絡，是典型的「老社區新生命」代表
五、步穀農創館——選購農特產
「步穀農創館」是展售在地農特產的好去處，讓民眾能輕鬆選購各式特色農產品。每年10至11月正值洋香瓜盛產季，別錯過農會推出的限定版洋香瓜霜淇淋，香甜清爽又消暑！館外還設有多處拍照造景，喜歡拍照打卡的你絕對不能錯過～
六、北門蘆竹溝社區——蚵農體驗＋夕陽海景一網打盡
在「蚵學園區」裡，旅人可以近距離觀察牡蠣養殖、體驗剝蚵、烤蚵、吃蚵仔碗粿。傍晚坐在堤岸看夕陽，是台南農村旅行最完美的句點。
