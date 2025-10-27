2025-10-27 18:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
京都賞楓電車11月起秋季增班 「楓葉隧道」夜間點燈浪漫登場
【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】京都秋季最浪漫的賞楓電車將再度回歸！叡山電鐵宣布自11/07起至12/12為止將實施秋季時刻表，不僅加開班次，方便旅客前往鞍馬、貴船等人氣賞楓地區，同時也將推出期間限定夜間賞楓專車，讓乘客能以最浪漫的方式欣賞京都秋夜的楓紅。
其中最受歡迎的路線，莫過於被譽為「楓葉隧道」的市原至二之瀬區間。自11/07至11/24，列車將在約250公尺長的「楓葉隧道」區段減速慢行，並在傍晚進行夜間點燈，乘客可透過車窗近距離欣賞被柔光照映的紅葉景色，彷彿穿越光影交織的紅葉迴廊。二之瀬站與貴船口站周邊也將同步點燈，整條鞍馬線都將化身為閃耀的秋夜長廊。
此外，今年也將推出限定的「紅葉點燈特別列車」，於11/14至11/24期間每日夜間運行一班。這班特別列車安排在一般燈光活動結束後出發，採少人數預約制，每日限定55位，讓旅客能在靜謐夜色中更悠閒地欣賞紅葉。列車行經楓葉隧道時將停車約三分鐘，乘客可從車窗細細觀賞被燈光照亮的紅葉景致；回程時則於二之瀬站停靠五分鐘，提供下車賞楓與拍照時間。
特別列車採用叡山電鐵人氣展望列車「Kirara」運行，座位為預約制，每日限額55人，需提前於10/25早上10:00起透過 Seven Ticket 預約。紅葉盛況依天候變化而不同，若賞楓期延後，點燈與慢行期間也將視情況延長。
DATA／叡山電鐵 紅葉點燈特別列車
．時間：11/14～11/24 每天晚上21:00
．地點：出町柳站剪票口
．票價：面外座位票價5,500日圓，其他座位4,500日圓
．人數：55人
．預約頁面：https://7ticket.jp/s/113314
