【台北甜點】柔軟的魔法降臨，雪系町萬聖節限定【生甜甜圈】禮盒，日式生甜甜圈專賣店【中正區甜點】外帶美食

今年10月簡直是連假大月，大家有沒有規劃出國旅行呢？想讓你的經濟艙飛行升級，感受不一樣的旅程嗎？別以為只有商務艙才有特別待遇，其實只要掌握一些小技巧，經濟艙旅客也能享受到不少隱藏的小確幸！旅遊專家透露，很多航空公司都提供免費的隱藏服務，只要你在對的時間、帶著禮貌提出要求，就有機會讓你的飛行體驗更舒適！所以下次搭飛機時，記得試試這些小竅門，讓你的旅行充滿驚喜吧！

根據旅遊媒體《Travel+Leisure》報導，其實有些航空公司服務，只要你開口詢問，就有機會獲得！Dollar Flight Club 創辦人兼執行長 Jesse Neugarten 也說過：「即使是經濟艙，只要禮貌地提出需求，還是能爭取到一些實用的小福利哦！」不過，專家提醒，登機、起飛和降落的時候，空服員最忙碌，最好避免在這些時候提額外要求。最理想的時機其實是在主要餐點服務結束後，這時機艙會比較穩定，空服員也有更多時間處理旅客的請求！所以，下次搭飛機時，記得抓準時機，再加點禮貌，說不定會有驚喜等著你哦！

經濟艙7大隱藏免費服務1. 額外的餐點與點心

長途航班是福利大放送的時候！根據 FreeQuinnt Flyer 創辦人 Quinn English 的說法，國際航線的福利超級大方，像是達美、聯合和美國航空這些航空公司，經濟艙的免費餐點和點心都是一等一的好！反觀廉價航空，福利就比較有限啦。

經濟艙7大隱藏免費服務2. 舒適用品包

長途飛行，不只需要舒適的座位，還要有貼心的小物！像是土耳其航空就會提供過夜包，包括牙刷、襪子、眼罩等基本用品，還有機會拿到護唇膏、保濕乳等，讓你飛機上也能保持清爽又舒適。

經濟艙7大隱藏免費服務3. 免費機上 Wi-Fi

越來越多航空公司都開始提供免費機上 Wi-Fi 服務啦！像是捷藍航空、達美航空、阿聯酋航空、法國航空和卡達航空等，讓你即使在天上也能隨時保持連線，查查郵件、刷刷社群，無需擔心網絡問題。

經濟艙7大隱藏免費服務4. 枕頭與毛毯

長途夜航時，枕頭和毛毯簡直是必備！如果你發現座位上沒有提供，不妨在餐點服務結束後，禮貌地向空服員詢問，絕對能讓你更舒適。

經濟艙7大隱藏免費服務5. 免費酒精飲品

想在天上小酌一杯？許多航空公司只要你達到法定飲酒年齡，就可以免費享受啤酒和紅白酒！像是阿聯酋航空、卡達航空和新加坡航空，都提供這項福利，讓你在飛行中也能享受

經濟艙7大隱藏免費服務6. 兒童遊戲包

帶小朋友出門的家長們有福啦！很多航空公司會準備兒童遊戲包，裡面有畫本和蠟筆，讓小朋友在飛行途中也能開心打發時間。偶爾空服員還會送小飛行員胸章或迷你玩具哦！

經濟艙7大隱藏免費服務7. 飛機收藏卡

這個是達美航空的獨家特色！他們會提供印有不同機型設計的收藏卡，有時候還會是你搭乘的那架飛機哦！對飛機有興趣的你，不妨禮貌地詢問空服員，看看能不能向機師索取一張收藏卡。

以上這些隱藏服務記得記下來，下次搭到這些航空就能讓自己的搭乘體驗更舒適！最後亦可延伸閱讀：2025 桃園機場台灣伴手禮推薦總整理｜特色、品項、哪裡買⋯一次看！

