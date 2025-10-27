2025臺南關子嶺溫泉美食節 在「天下第一鼎」以及「夜祭巡行」中，正式宣告登場！



2025臺南關子嶺溫泉美食節登場(攝影：洪書瑱)

【旅遊經 洪書瑱報導】

「臺南關子嶺溫泉美食節」是臺南秋季最具代表性的觀光盛事之一，這個慶典結合溫泉、美食、文化與夜間光環境，每年皆吸引大批遊客造訪！今(2025)年關子嶺溫泉美食節於昨(25)日登場，活動至11月24日止，典禮在象徵祈福的「神社搖鈴」聲中揭開序幕，同時也為一年一度的關子嶺盛會揭開熱鬧序章，而在開幕的過程中，最引人注目就是那個「大鼎」，不要以為它端的只是「小鮮肉」，其實是睽違已久的「天下第一鼎」，時隔21年後再度重出江湖，這一鼎可說是「海量」，它加入了100隻雞、4斤脆筍及3斤香菇，才能端出「鼎」有看頭的「香菇雞湯」，供千人品嘗，而且「這鍋」熱騰騰的湯不僅香氣四溢、雞肉滋味鮮美，讓現場遊客不僅在關子嶺感受泥漿溫泉全台的獨有魅力，以及慶典的歡樂氛圍，還有「點」出溫泉美食節中在地的美食誘惑。







2025臺南關子嶺溫泉美食節-開幕儀式(圖：台南觀旅局提供)





天下第一鼎(攝影：洪書瑱)





天下第一鼎香菇雞湯(攝影：洪書瑱)





嶺頂公園的打卡裝置 (攝影：洪書瑱)





嶺頂公園的打卡裝置 (攝影：洪書瑱)





嶺頂公園的打卡裝置(攝影：廖晨光)





嶺頂公園的打卡裝置 (攝影：洪書瑱)





嶺頂公園的打卡裝置 (攝影：洪書瑱)





關子嶺溫泉區一隅(攝影：洪書瑱)





睽違21年於關子嶺再度登場的經典「天下第一鼎」──以「香菇雞湯」之姿回歸，一開鍋濃郁香氣瞬間瀰漫全場，除了網路預約的300份早鳥名額外，現場開放的700份名額亦在短時間內全數索取一空，許多民眾手捧熱騰騰的雞湯細細品味，臉上洋溢滿足笑容。此外，嶺頂公園同步舉辦祭典市集，並安排街頭藝人表演及百鬼闖關活動，增添關子嶺溫泉區旅遊樂趣及熱鬧氣氛。







夜祭巡行之「百鬼夜行」(攝影：洪書瑱)





夜祭巡行之「百鬼夜行」(攝影：洪書瑱)





夜祭巡行之「百鬼夜行」(攝影：洪書瑱)





夜祭巡行之「百鬼夜行」(攝影：洪書瑱)





夜祭巡行之「百鬼夜行」(攝影：洪書瑱)





夜祭巡行之「百鬼夜行」(攝影：洪書瑱)





夜祭巡行之「百鬼夜行」(攝影：洪書瑱)





夜祭巡行之「百鬼夜行」(攝影：洪書瑱)





昨(25)日開幕第一天，白日「天下第一鼎」的「香菇雞湯」吸睛外，昨(25)日晚上備受期待的亮點活動「夜祭巡行」也備受期待，今年因應關子嶺夜間神秘的氣氛，以「百鬼夜行」為主題，首次打造4座大型操偶，而操偶以「日本妖怪」為特色，八岐大蛇、骨女、輪入道、酒吞童子等角色也加入夜巡行列，並在大型操偶打頭陣，搭配鳳天神鼓、瘋狂維納斯舞團、百鬼Cosplay、玉豐舞龍團及火舞團體，甚至馬利歐、恐龍等10組表演團體加入，昨晚6點開始，遊行隊伍接棒出「巡」，自寶泉橋出發，一路巡行並不定點演出，營造奇幻又熱鬧的氛圍，在呈現出視覺與節慶驚喜與歡樂氛圍外，同時也展現關子嶺多元且迷人的文化魅力。此外，今年更特別邀請百萬人氣圖文創作者「微疼」跨界合作，推出專屬大型發光氣偶裝置，並於夜間踩街現場發送千盞「微疼」聯名小提燈，邀請民眾提燈同行，共度難忘夜間祭典體驗。







關嶺祭典市集(攝影：洪書瑱)





今年活動自即日起至11月24日止，遊客到關子嶺除了感受全台唯一的泥漿溫泉及吃甕仔雞（或稱甕缸雞）外，不妨再感受一下溫泉區的夜間光環境、關嶺祭典市集，以及與19家在地商家合作推出優惠與提供總價值6萬元的多項好禮，包含：關子嶺住宿券、雙人湯屋泡湯券、大眾池泡湯券及關子嶺農特產伴手禮節慶氛圍。另外，到當地，不妨品嚐當地著名的甕仔雞（或稱甕缸雞）等美食，也不要錯過感受生態之美──欣賞紫斑蝶以及青斑蝶，在大自然間的蝶舞美姿。







甕仔雞(攝影：廖晨光)





紫斑蝶(攝影：洪書瑱)





青斑蝶(攝影：洪書瑱)





台南市觀光旅遊局林國華局長表示，今(2025)年活動內容豐富多元，關嶺祭典市集集結多家在地業者，現場展售各式農特產、在地美食及文創商品，熱鬧非凡。為增添互動趣味，特別設計三款闖關遊戲，完成三關卡即可獲得限量「祈願繪馬」或50元市集券，完成問卷再送「小荷葉扇」乙個，讓民眾不僅吃得開心、也能玩得盡興。活動期間這四天，除了昨(25)日外，今(26)日以及下周(11/1-2）下午2點至5點都有街頭藝人接力輪番表演。而今（26）日下午3點於大成殿廣場舉辦「廚藝料理交流」，邀請關子嶺在地10家餐廳主廚運用白河、東山等地食材烹調創意料理，除了有專業的評審獎賞美食，現場將有7位民眾參與品嘗與票選，增添互動樂趣。

相關活動內容，可至活動官網(https://hello-gzl.twtainan.net/)、台南旅遊網(https://www.twtainan.net/)、台南旅遊臉書粉絲團，或洽詢06-6353226（週一至週五09:00-17:00）查詢。





