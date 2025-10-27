2025-10-27 20:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
三連假台中狂吸711萬遊客人次 快來霧峰「光復新村」感受時代縮影
【旅奇傳媒/編輯部報導】今年連續假期是許多上班族的小確幸，根據台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）統計，9至10月間三個連續假期間，台中市共計吸引超過711萬遊客人次，人氣景點更是熱鬧滾滾。建議不妨利用假期,，走訪台中霧峰區「光復新村」，感受濃厚的歷史氛圍。
光復節連假期間，推薦一遊充滿時代縮影的「光復新村」，台中市政府透過社區活化，引入藝術家、青創及文創小店駐村，組成青年夢想基地，賦予光復新村新生命，近年已成為熱門打卡景點。「光復新村」也是婚紗及影視取鏡熱點，許多知名劇集都可以看到光復新村的身影，如「一把青」、「風中家族」、「四月望雨-四季紅」等時代劇作品，絕對會讓旅客忍不住按下快門。
除了類型多元的景點，美食與城市觀光是旅遊行程必備的元素。觀旅局陳局長指出，台中富有美食之都的稱號，根據《米其林指南2025》最新公布「必比登推薦名單」，台中計有23家餐廳榮獲肯定，星級及入選餐廳名單更有6家餐廳得到米其林星級、34家入選餐廳，共計63間餐廳入榜《米其林指南》！從平價市場小吃、特色糕餅、夜市人氣小吃到米其林認證餐廳，台中都可以滿足旅客的味蕾。
觀旅局表示，在連假期間，前3名熱門景點以「美食商圈型」景點最受到旅客歡迎，包含美食重要集散地「公益路商圈」、國內外旅客都愛的知名夜市「逢甲夜市」，以及最受年輕人歡迎的「一中商圈」等，都是旅客到台中的必訪景點。除了夜間商圈，戶外休閒景點同樣人氣旺，其中遠近馳名的「大甲鎮瀾宮」吸引慕名而來的遊客參拜，周邊商圈人潮絡繹不絕，廟口小吃更是深得旅客的胃；親子旅遊最佳勝地「后豐鐵馬道與東豐自行車綠廊」，也在三個連假期間吸引超過百萬人次到訪，騎乘鐵馬暢遊綠意廊道，愜意的感受城市慢遊時光。
