2025首屆《火神祭》，GALA SHOW國際火舞大師彩排曝光，《火神祭》今日正式登場
亞洲首屆國際火舞藝術節《火神祭》（Firemosa）將於10月24日至26日在臺南漁光島盛大登場。精彩彩排搶先曝光即將點亮漁光島的火光與演出陣容。
- 漁光島火舞，臺灣首屆國際火舞節揭幕
亞洲首屆國際火舞藝術節《火神祭》（Firemosa）將於10月24日至26日在臺南漁光島盛大登場。搶先曝光即將點亮漁光島的火光與演出陣容。
《火神祭》首度選在臺南漁光島，主題為「火裡重生，島上覺醒」，將火舞藝術與海岸景觀結合，火不僅是技巧與美感，象徵文明起點、團結象徵與黑夜裡的溫暖。即將成真火舞團團長蔡宏毅說：「火舞不只是表演的刺激，更是一種文化、一種能量、一種臺灣驕傲。」十年前創立火舞團的初心，就是打造安全、專業且具文化性的舞台。他帶領團隊征戰國際五大洲，累積豐富經驗與能量，並以此為基礎將火舞藝術帶回臺灣，最終在臺南漁光島落地成形，希望讓觀眾透過火重新認識自己與他人，感受火焰純粹的美。首屆國際火舞藝術節匯聚臺灣及世界頂尖火舞藝術家，帶來跨文化、跨世代的火舞盛宴。
國際火舞邀請賽GALA SHOW「火神盃」及跨國共製的《火神祭》表演，匯聚了世界頂尖火舞藝術家，包括：
- Kiwamu Miyakubo（日本）：武士道專家，精通武士刀術、古典劍舞與日本火球表演，將禪意與武士精神融入肢體美學。曾於歐洲雜耍節、鳳凰火舞GALA、韓國春川藝術節等國際舞台演出。
- Orissa Kelly（英國）：以腳射箭與空中雜技聞名，曾登上里約奧運、NBA、英國達人秀舞台，以力量、柔軟與精準的動作展現極致火舞藝術。
- Attila Oltyan（匈牙利）：歐洲知名火舞藝術家，擅長火劍、火扇與雙棍等高難度技巧，多次擔任國際火舞節表演與評審嘉賓。
- Gani Kim（韓國）：結合火焰裝置、身體表演與現場儀式感，創造兼具視覺張力與精神層次的當代表演風格。
此外，《火神盃》邀請國際評審團與跨國合作藝術家共同參與演出，展示專業競技與藝術創作的高度。
國際邀請賽評審團
- 孫家閎（太極亞運金牌）：以精湛的太極功夫奪下亞運金牌，代表臺灣在國際舞台展現武術文化深厚底蘊。
- 奇軒（臺灣第一位千萬 YouTuber）：以武術相關影片結合頂尖 Tricking 技巧，創造兼具力量與美感的影像風格。
- 蔡宏毅（即將成真火舞團團長、世界馬戲冠軍）：義大利世界馬戲大賽冠軍、法國達人秀亞軍、太陽馬戲團特別獎，兼具火舞藝術及戶外劇場導演經驗，為活動專業評審。
活動亮點與分區體驗
- 覺醒之森：共有三區，自由體驗區提供火舞道具練習；試煉區設有進階大師課程，包括頌缽、手碟、光舞者孫家閎、POI 流動，並有非點火區域的藝術家交流區。觀眾可在自由體驗區拍照留念，亦可參與手作互動體驗，親身感受火舞道具與音樂的互動魅力。
- 重生海岸：包含火舞人自由舞台的「火之環」及主舞台「火神殿」。主舞台區邀請到了粗大Band、麋先生、脆樂團、甜約翰、忒修斯主唱劉正及血肉果汁機，在這三天期間的午後輪番登台。三天晚間七點的主秀各有特色：
10/24：GALA SHOW《火神盃》國際邀請賽，國內外頂尖火舞藝術家同台競技。
10/25：以漁光島為靈感，和國際藝術家跨國共製大型火舞劇場《火神祭》，融合劇場敘事、搖滾國樂與現代音樂。
10/26：即將成真火舞團帶來深受大小朋友喜愛的火舞兒童劇《火爾摩莎 Firemosa》，為首屆國際火舞藝術節畫下精彩句點。
藝術裝置亮點
- 禹禹藝術工作室《光與海的相遇》：透過反光材質與光束投射，作品隨日落與火光變化，映照出漁光島海岸動態景致。觀眾可沿著裝置步道欣賞光影流動，感受自然與光藝術的互動。
- 李蕢至《鯤焰之光》：以金屬與火焰元素結合的大型裝置藝術，呈現鯤魚化火的想像意象。以竹編結構的七朵火焰象徵啟示、守護、能量、生命、希望、連結與永續，融入海潮與落日，為漁光島的海岸景致增添詩意。夜間表演期間為最佳觀賞時段，裝置藝術與火舞表演互動交融，火光映照金屬表面，伴隨海風搖曳，帶來震撼的視覺與空間感。
- 即將成真火舞團 劉育昇《ANTISPIN》：以火舞動作命名，由火舞藝術家劉育昇老師裝置創作，以不鏽鋼與燈條刻劃出十年磨練火舞的人生軌跡，淬鍊出超越虛實的動態裝置。在漁光島夕陽與火光變化映照出海岸與森林的不同意境，係一個火舞人送給所有追夢人的祝福。
音樂人舞台
主舞台的每日下午三點到五點，六組人氣樂團輪番上陣，第一天粗大Band、麋先生MIXER率先登場；25日由Crispy脆樂團及甜約翰Sweet John帶來精采演出；最後一天午後則有 Theseus忒修斯、血肉果汁機，充滿爆發力與熱情的現場演出，與觀眾在火光中狂歡。
療癒工作坊：聲音與火焰共振
- 10/24（五）17:00–18:00 手碟聲療 | 阿曼
- 10/25（六）16:00–17:00 森之共鳴頌缽 | 瀧月堂-斐Fei
以上活動無需報名，歡迎自由參加。
而來自國外的火舞大師與孫家閎也將現場開設工作坊授課，目前課程皆已報名額滿，有興趣之民眾仍可前往觀賞和互動。
Open Stage「火之環」：
本次活動並設有自由舞台，提供給原已有接觸火舞的表演者一個展現的舞台，熱愛火舞的民眾可報名參加：
- 每日僅開放 6 組演出者，三天共 18 場
- 15:00–17:30 報到與現場彩排，17:30 準時開演
- 演出形式不限，重點是火與創意的純粹對話《
- 📍報到地點：Fire Space 火之環服務台火
- 報名連結：https://forms.gle/k8d76NskfxNY15j56
漁光島將迎來2025國際火舞藝術節《火神祭》，火焰、音樂與藝術將交融於海岸景色之中，為市民帶來三天的沉浸式體驗。而為了迎接首屆「2025國際火舞藝術節」，文化局派出「巷仔Niau」及「 七夕貓」同台出任務！即將萌翻億載金城~推薦各位民眾，在參加火舞前，絕對不能錯過這麼可愛的畫面唷~☺️從落日到星夜，每一場表演都在展現跨文化與跨世代的火舞能量，邀請大家感受火光下的震撼與魅力，體驗臺灣首屆火舞藝術節的獨特魅力。
✷2025國際火舞藝術節. 火神祭✷
活動時間：2025/10/24(五)至2025/10/26(日) 15:00-21:00
地點：臺南安平區漁光島
交通資訊：
10/24(五)-10/26(日)12:00~22:00封島管制，禁止汽車和機車進入(單向封路)，自行駕駛汽車、機車、腳踏車前往之民眾，請於鄰近停車處婷好愛車後搭乘接駁車前往。
接駁車資訊：
接駁車時間：13:30~21:30；去程 13:30-19:30，15-20分鐘1班；回程 15:30-21:30，15-20分鐘1班
接駁站點：原住民文化會館站、億載金城站、漁光島站
交通管制資訊：
※漁光大橋單向管制：10/24(五)-10/26(日)12:00-22:00禁止汽車和機車進入（單向封路）。
※漁光大橋下橋後，遇漁光路之T字路口左/右兩側紅線路段禁止路邊停車。
※每日17:00後，漁光大橋調撥單線車道供行人通行。
大眾運輸工具轉免費接駁車資訊：
搭乘高鐵：高鐵台南站2號出口 →
①：32路 → 原住民文化會館站 → 免費接駁車 → 漁光島站
②：H31 → 永華市政中心(永華路)站 → 19、77路 → 原住民文化會館站 → 免費接駁車 → 漁光島站
搭乘火車：
☆臺南火車站(北站) → 2路(往三鯤鯓) → 濱海站
☆臺南火車站(北站) → 19路→ 億載金城站 → 免費接駁車 → 漁光島站
☆臺南火車站(南站) → 14路、98路 → 億載金城站 → 免費接駁車 → 漁光島站
搭乘客運：
☆臺南轉運站 → 98路 → 億載金城站 → 免費接駁車 → 漁光島站
YouBike2.0租賃站：
漁光島站、漁光島停車場站、億載金城站、億載公園站、林默娘公園站
停車場資訊：
活動臨時機車停車場：安億路(光州路-轉彎處)汽車格改停機車、健康路三段(光州路-育平路)汽車格改停機車。
汽車停車場：安億停車場、港濱公園停車場、億載公園停車場、億載金城收費停車場、平豐路育平七街停車場、永華平豐路外停車場、育平健康停車場、安億路邊停車格。
