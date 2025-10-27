在台北看到「花鐘」別以為只有陽明山 青年公園花鐘此時正美，秋日也能走花路！



青年公園花鐘

許多人看到花鐘，就以為是身在「陽明山公園」，事實上台北的青年公園也有一個美麗的花鐘！其中青年公園為什麼叫做青年公園？這可是要追溯他的歷史，其實青年公園在日據時代，原為練兵場後改為機場，因位於臺北市南端，並與北端松山機場南北相對，所以稱為南機場之後又改為台北高爾夫球俱樂部，直至民國63(1974)年青年節，奉行政院指示由臺北市政府接管球場，改建為青年公園，同年10月正式接管，並於民國66(1977)年9月施建完工！

而花鐘也算是經過些風雨，坐落在青年公園入口的大花鐘，於1977年由建成獅子會捐錢興建，曾是台北市的著名地標，算是老台北人的記憶，但歷經數十年光陰後，由於機組零件老舊，再加遊客侵入破壞和零件停產等因素，花鐘的時針與分針早已脫落不存在，失去了報時功能，之後在2011年整修後，並於整點採用LED燈標示，花鐘也從此恢復了整點音樂報時。





日日春又稱為長春花





日日春有粉、白、桃紅等色



而目前喜愛鳥語花香的朋友們，近日青年公園正在上演一場色彩繽紛季節秀，不妨掌握時機來欣賞，尤其再來就是光復節三天連假！青年公園水源路側的1號門廣場花鐘換上了秋季新裝，以粉紅、雪白、桃紅三色的日日春鋪成夢幻花毯，層層漸層的色彩在陽光下閃耀，從任何角度拍都猶如明信片風景，花鐘在日日春的妝點下顯得更加亮眼，吸引不少遊客駐足拍照、打卡上傳。





青年公園花鐘旁有錯落的轉紅的臺灣欒樹





臺灣欒樹的紅，其實是果實蒴果





花鐘一旁有黃蝴蝶





黃蝴蝶的果實是扁平莢果，猶如蝴蝶與碗豆莢



與花鐘相互幫襯，就是一旁的臺灣欒樹，滿枝紅果實閃閃發亮，像一串串小燈籠高掛樹梢，微風吹拂時搖曳生姿，美得有點秋意，讓人忍不住拿起手機拍照，沿著花鐘旁的步道散步，還會驚喜發現一整片黃蝴蝶花區正熱情綻放！金黃花海隨風搖曳，如同成群飛舞的蝴蝶，也替這片秋日風景畫添上明亮溫暖的一筆。

台北市公園處表示，青年公園不只有廣大的草皮、各式的體育球場以及豐富的生態以外，周邊鄰近也有馬場町河濱公園、南機場夜市等，好看好玩又好吃，歡迎大家趁著天氣晴朗，帶著家人朋友一起來賞花、拍照、放鬆心情，在城市裡感受秋天最繽紛的篇章！

