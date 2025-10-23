桃園客家一日遊企劃，讓你深度認識客家文化

你知道全臺哪個縣市的客家人口最多嗎？答案是「桃園」，全市客家族群約有86萬人，佔全臺客家總人口的28%，想要領略客家文化，一定要來桃園！11/19(三)在桃園舉辦「桃園客家一日遊」活動，帶你參觀客家會館、眷村文化園區、抗戰公園及特色商店，讓你在桃園深度認識客家文化。

景點一：桃園北區客家會館

位於八德區的「北區客家會館」於2021年10月正式開園，設有兩個主題紀念館，一個是「客家詩人—杜潘芳格」紀念館，展出詩稿、朗誦聲音、互動詩牆；另一個是「客家山歌國寶—賴碧霞」紀念館，收藏她的音樂作品、舞台服裝與影像，還有山歌教唱互動區，在此可深度了解客家文學與歌曲創作。除此，還有常設展像是「客家族群故事牆」用視覺化方式講述客家人從中國遷徙到台灣，再拓展到桃園的歷史；「客家生活展區」展示傳統農具、衣飾、婚嫁禮俗與飲食文化。更有互動體驗，像是「語音互動展區」可聽到客語四縣、海陸、大埔三種不同腔調，來學幾句客家話吧！「客語電台角落」可模擬在錄音間體驗「講客廣播」。

會館建築並獲得2022年「國際布里斯本設計大獎」的肯定，外觀線條以竹篩、瓦片、土牆意象轉化而成，用自然採光與開放中庭，象徵「客家人團圓與向陽」的精神，本身就是一件藝術作品，是客家文化意象與現代建築語彙交匯的場域。

這裡不僅是展示客家文化的場館，也是一個活化的文化基地，有200席的音樂廳、多功能教室等，可供舉辦文化活動，外部有廣大的草地、水池與遊戲區域，很適合家庭親子前往。

景點二：忠貞新村文化園區

「忠貞新村」建於1950年，是國民政府撤退來臺後的空軍眷村，移民多為雲南、緬甸、泰北華僑及軍人眷屬，帶來獨特的滇緬文化、宗教信仰與飲食習慣，是一個深具異國風情的特色聚落，由於地處桃園客家聚落，彼此互相參與社區生活，客家文化自然與眷村文化交融。

原眷村多被拆除，為保存文化記憶，設立「忠貞新村文化園區」，設有異域故事館、紀念廣場、文化教室等，其中「滇緬美食聚落」最具吸引力，具滇緬風味的「米干」是代表性美食，每年4月園區以此為主題舉辦「龍岡米干節」。米干是用純米漿蒸製成薄片再切成條狀，湯頭以豬骨高湯為底，配上炒肉片、番茄、酸菜等配菜，活動當天的午餐將安排旅客品嘗，感受滇緬料理的特殊美味。

景點三：1895乙未保台紀念公園

「乙未」指的是西元1895年，臺灣發生了「乙未保台戰役」，因《馬關條約》清朝將臺灣割讓給日本，桃園客庄組成「保台義勇軍」抵抗日軍，雖然最終失敗，卻是臺灣人民首次自發性、跨族群的武裝抗日行動，展現保鄉護土與民族自覺的精神。

園區有清水模建築、鏡面水池、竹林地景及溝渠引水等景觀，夜晚燈光照射下，是網美和攝影愛好者的最愛，並榮獲「美國謬思設計大獎」多項殊榮。地下展場「乙未記憶展示空間」將歷史的碎片拼湊出完整畫面，每一處設計都讓人身臨其境。

景點四：天光雜貨店

是一個融合客家文化與現代設計的特色商店，店內以竹篩、斗笠等元素營造濃厚的客家風情，且具有文青氛圍。商場販售超過千款商品，像是文創商品與手工藝品，如藍染布品、編織包包等，展現客家傳統工藝與現代設計的結合，還有客家小農產品，適合買來當伴手禮或日常使用。

桃園客家事務局出版的客家文化季刊《此時此客＠桃園》第41期有詳細介紹店內商品，可上網查看：https://pse.is/89pc9f

想來桃園親臨客家文化的場域嗎？快來報名參加11/19(三)「桃園客家一日遊」活動，報名網址：https://forms.gle/nT5EZ2UE1NC2JFAG6

(以上照片來源：桃園市政府客家事務局、桃園客家文化基金會及桃園觀光導覽網提供)

