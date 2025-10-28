名師不藏私開班授課 手把手教您手作蛋黃酥！



三盆蛋黃酥餅S1(Super 1)定番版從酥皮到蛋黃的處理細節繁多，只要掌握技巧，即便放置五天，餅皮仍可維持酥鬆脆。(圖片提供AMBER手造‧烘焙學習所)

中秋節之際，您最愛吃那種月餅？蛋黃酥應該是眾多饕客口袋名單，真可說是熱潮居高不下，百家爭鳴，想在年節端上一款自己手作的蛋黃酥嗎？現在學習機會來了，烘焙愛好者，以及有心創業者進修者，別錯過。以手工糖果、蛋黃酥等聞名，烘焙經歷超過25年的「AMBER手造‧烘焙學習所」創辦人倪淑敏，將研究多年的蛋黃酥黃金配方，同時也是其烘焙品牌「Home Mom Bakery」的終極配方—「和三盆蛋黃酥餅S1」(Super 1)定番版完整公開，開班授課，將每個步驟一一詳細拆解、實作，不論是烘焙從業人員、一般烘焙愛好者或有意成立小型工作室者，都能輕鬆上手。

值得一提的是──課程在未宣傳下，早已吸引全台烘焙名店、工作室主廚等近百位學員參與，10月初開課兩堂，學生爆滿，應學生要求，於今(23)日、10/31、11/01再度加開三堂，每堂3200元/人，現僅剩少許名額，欲報名者可能要拚手速。





AMBER手造‧烘焙學習所創辦人倪淑敏，擁有25年烘焙經歷，在烘焙界深具知名度。(圖片提供AMBER手造‧烘焙學習所)





10月初開課，學生爆滿，AMBER手造‧烘焙學習所趕在過年另一波熱潮來臨之前，針對蛋黃酥再度開課。(圖片提供AMBER手造‧烘焙學習所)





完整經歷蛋黃酥從漢餅進化至融合西式糕點、強調個性的年代，倪淑敏說：「蛋黃酥的配方其實都一樣，但魔鬼出在細節裡，是細節造就了蛋黃酥的個性。」25年前，倪淑敏不滿足於傳統漢點做法的蛋黃酥，餅皮過於柔軟，放久不夠酥鬆等缺點，進而鑽研烘焙食材特性，專注於餅皮配粉，選配動物性奶油，並改進技法，同時於創辦「AMBER手造‧烘焙學習所」後，透過開課近距離與各大烘焙名師貼身學習與討論，經過不斷的自我要求，大幅度地提升蛋黃酥餅皮的酥鬆脆，造就現今「和三盆蛋黃酥餅S1」(Super 1)定番版，美味度深受饕客的肯定，也讓不少烘焙愛好者敲碗開課多年，終於在今年正式開班。

「和三盆蛋黃酥餅S1」(Super 1)定番版的配方和技法，在傳統漢餅的基礎之上，融入了日法烘焙食材，同時跨界運用麵包與甜點的手法截長補短，並透過精準的調味，活用鹽、糖比例，修正天然農特產品每批進貨時不同的風味落差，即便是入爐烘烤時也採分段烘烤，讓每顆蛋黃酥珠圓玉潤，宛如一顆黑珍珠。倪淑敏將其25年來製作蛋黃酥的心得，在此次的課程中完整公開，手把手教學。



規格不達標準的鹹鴨蛋黃，只要稍加處理就可以製作成另一款風味迷人的漢餅—月圓酥兒。(圖片提供AMBER手造‧烘焙學習所)





若錯過今(23)日課程，不妨把握10/31、11/01等日期，每堂課程約莫5小時，全程實作，課程的重點除了油酥與油皮的黃金比例、蛋黃和內餡的處理、餅皮擀捲技巧和內餡包覆的手法等等，同時也將教學如何將不符合規格的鹹鴨蛋黃，變成另一款漢點「月圓酥兒」，透過詳細講解和整理，讓學員可以在5小時內完全參透「和三盆蛋黃酥餅S1」(Super 1)定番版，即便放置超過5天，餅皮仍酥鬆脆的密技，即便是全然無烘焙經驗者，仍能輕鬆上手，尤其年節快到了，若有機會，不妨將自己手作的「蛋黃酥」當做年節伴手節，必能驚豔全場！

