雲朗觀光搶攻年末旅遊商機 ITF線上旅展，最近1.7折起！滿額還能抽免費住宿券！



雲品溫泉酒店豪華湖景套房旅展限定價每張28,888元，一泊二食加上雲水行政酒廊尊榮禮遇，盡享湖畔度假時光。_雲朗觀光提供

【旅遊經 洪書瑱報導】

一年一度的ITF台北國際旅展，即將於11月7日至10日在南港展覽館一館登場，許多消費者會趁著旅展，為年末及明(2026)年，以相對優惠的價格，來儲備一整年的旅遊及餐敘規劃應用，但因為時間還久遠，故建議不妨選擇全台適合的票券較有彈性，其中全台插旗的雲朗觀光集團，今年不僅在旅展時間參加實體展，更搶先在10月29日起至11月11日，舉辦雲朗線上旅展！提得一提的是──不管線上線下旅展活動，消費者滿額均參加抽奬活動，有機會免費獲「雲品經典山景客房住宿券乙張」及「雲朗聯合住宿券」等好禮。



雲朗在旅展中歷年來表現三大暢銷商品，包括：「雲朗聯合住宿券」，以及「君品牛排雙人套餐」以及「雲品溫泉酒店住宿券」。「雲朗聯合住宿券」因使用最多元，每張僅 2,200元，可自由選擇入住旗下飯店或特色旅宿，最受消費者喜歡，今年最低享 1.7折超值優惠，並首度開放9張券即可入住「蘇卡利‧漫活」，享一泊三食全包式奢華體驗。人氣最高的商品雲品溫泉酒店尊榮湖景房與豪華湖景套房一泊二食平日住宿券也再度登場，此外，凡入住君品酒店或雲品溫泉酒店含早餐方案，即享早餐延長至中午，無限次自由進出，讓旅人悠閒享受晨間食光。為此，為消費者蒐羅雲朗旅展今年特惠活動重點──

一、聯合住宿券：







平日持2張票券，加價700元即可入住品文旅礁溪樂旅閣樓房，並享兩位12歲以下孩童免費入住，是年末家庭出遊的最佳選擇。_雲朗觀光提供





聯合住宿券使用範圍全面升級，適用於雲朗觀光旗下五大飯店，以及雲品Collection的寶桑日式町屋與獨棟Villa蘇卡利‧漫活等旅宿。旅人可依票券張數自由組合行程，靈活運用。持1張票券，可兩人入住翰品酒店高雄或兆品酒店嘉義的基本房型，或用1張票券再加價700元，即可兩人入住品文旅礁溪的文漾家庭房。持2張票券，可兩人入住翰品高雄雙人豪華套房、兆品嘉義雙人和式房、君品酒店雅緻雙人房及寶桑日式町屋雙房，或用2張票券再加價700元，兩人入住品文旅礁溪樂旅小閣樓，並享兩位12歲以下孩童免費入住的家庭禮遇。持3張票券，可兩人入住君品酒店尊榮客房，並可於翰林軒VIP Lounge享用飲品與輕食。







持2張雲朗聯合住宿券，即可雙人平日入住「寶桑町屋」日式雙房，享受典雅舒適的和式空間。_雲朗觀光提供





持4張雲朗聯合住宿券，即可平日四人入住君品酒店豪華兩中床，能享用早餐至中午，悠閒享受晨間食光。_雲朗觀光提供





持4張票券，可四人入住君品酒店豪華兩中床，或是兩人入住雲品溫泉酒店經典山景客房，包含丹彤自助餐廳的早餐，免萬元便可享受日月潭之美與尊榮服務。持5張票券，可兩人入住君品套房並享有行政樓層禮遇，或體驗雲品溫泉酒店尊榮山景客房一泊二食。持7張票券即可擁抱日月潭的晨霧與晚霞，雙人入住雲品經典湖景客房，享受一泊二食，靜賞日月潭湖光山色，感受極致細膩的款待。







今年首推使用9張雲朗聯合住宿券即可平日入住蘇卡利漫活，體驗有別傳統旅宿，感受山林溪谷的靜謐之美。_雲朗觀光提供





特別的是，今年首度推出持9張票券，即可雙人入住「蘇卡利‧漫活」不朽或山盟客房，以一泊三食全包式體驗，讓旅人沉浸自然，細品山谷間的寧靜之美。此外，凡使用聯合住宿券入住君品酒店，周日至周四非國定假日，可享延遲退房至下午一點；使用4張券，連續入住兩晚雅緻客房，再升等豪華客房的尊寵禮遇。

二、雲品溫泉酒店住宿券：

深秋微涼之際，最療癒的旅程莫過於在日月潭畔泡湯賞景。雲品溫泉酒店今年旅展再度推出廣受好評的兩款一泊二食湖景住宿券，以四折起的超值優惠帶給旅客尊榮級的享受。「雲品尊榮湖景客房平日住宿券」每張18,888元，雙人入住即可盡賞潭畔晨霧，含丹彤自助餐廳一泊二食饗宴及行政酒廊專屬禮遇；若嚮往更寬敞舒適的度假空間，「雲品豪華湖景套房平日住宿券」每張28,888元，獨享21坪寬敞套房與行政酒廊專屬禮遇，品嘗丹彤自助餐廳的一泊二食美饌，讓旅人於靜謐山水間，細細品味屬於自己的從容節奏與悠然時光。



三、君品酒店「牛排雙人套餐」券：





君品酒店「茶苑精選牛排雙人套餐券」呈現經典「老靈魂威靈頓牛排」，薄酥派皮與鮮嫩多汁的菲力，堪稱經典中的經典。_雲朗觀光提供





君品酒店「茶苑精選牛排雙人套餐券」主打16盎司頂級爐烤肋眼牛排，肉質鮮嫩多汁，完美展現爐烤香氣，搭配精緻配菜，享受頂級饗宴。_雲朗觀光提供





將推出全新「茶苑精選牛排雙人套餐」，主打以實惠價格便能品味頂級饗宴，跳脫以往的吃到飽形式，以更講究的位上套餐呈現。主餐可選「16盎司頂級爐烤肋眼牛排」或「老靈魂威靈頓牛排」兩款經典肉品，並搭配蛤蜊巧達湯、佛卡夏麵包、凱薩沙拉與精緻甜點等多道美味佳餚，每張餐券售價1,880元，享原價六至七折優惠，平均每人不到千元，即可輕鬆享受五星級的牛排盛宴。







紅葉谷綠能溫泉園區推出兩款湯泉票券，泡湯與餐泉套券任旅人自由選擇，盡享大自然與美食。_雲朗觀光提供





除了三大熱銷商品，在秋冬最適合泡湯的時刻，雲朗觀光線上旅展還有獨賣產品，旗下永續旅遊景點台東延平紅葉谷綠能溫泉園區，精心推出兩款平假日皆適用的超值限量套券，讓旅人輕鬆擁抱自然、療癒身心。「紅葉谷綠能溫泉園區泡湯套券」每套798元，內含三張票券，可暢享園區內天然暖泉、SPA池、冷泉遊戲區與戶外設施。另有「紅葉谷綠能溫泉園區餐泉套券」每張600元，結合泡湯體驗與台東慢食節評鑑明日之星「尋星廚房」以在地食材烹調的當季特色餐點，讓旅客在山林間盡情品味自然與美食交織的悠閒假期。

「雲朗」為回饋消費者，旅展現場及線上旅展各別準備消費滿額禮活動，實體旅展單筆消費滿30,000元，即可參加抽獎活動，有機會抽中「雲品經典山景客房住宿券乙張」及「雲朗聯合住宿券」等免費票券。凡11月5日前於線上旅展下單，即可參加早鳥下單抽獎活動，將有機會把「寶桑町屋日式町屋雙房住宿券」帶回家。

相關訊息可至雲朗觀光集團官網 (https://www.ldchotels.com/zh-hant/)查詢。

提醒您，飲酒過量，有害健康！

